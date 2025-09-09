Найден способ перепрограммировать клетки и заставить их уничтожать рак

Международная команда исследователей сделала шаг, который может изменить подход к иммунотерапии: ученые нашли способ перепрограммировать клетки так, чтобы они превращались в мощное оружие против опухолей.

Новый взгляд на лечение рака

В основе работы лежит идея, что клетки организма можно "переписать" и заставить выполнять совершенно новые функции. В данном случае речь идет о создании специализированных дендритных клеток — лейкоцитов, которые управляют иммунным ответом, "настраивая" его на борьбу с конкретной угрозой.

Роль транскрипционных факторов

Программирование клеток регулируется особыми белками — транскрипционными факторами. Они включают и выключают гены, определяя судьбу клетки. Но как именно они взаимодействуют между собой и формируют разные подтипы дендритных клеток, оставалось загадкой.

Системное картирование клеточных путей

Чтобы найти ответ, ученые протестировали 70 разных транскрипционных факторов. Наблюдая за процессом, они обнаружили, что два определённых набора белков способны превращать обычные клетки кожи и даже раковые клетки в дендритные клетки. При этом на ранних этапах факторы открывают отдельные участки генома, что и задаёт новый "сценарий" развития.

Два типа дендритных клеток

Команда выявила две комбинации из трёх факторов каждая. Эти наборы позволяют создавать:

Классические дендритные клетки второго типа.

Плазмоцитоидные дендритные клетки.

Оба варианта играют важную роль в иммунной системе, и теперь их можно производить искусственно.

Тесты на животных

В экспериментах на мышах полученные дендритные клетки показали впечатляющие результаты. Один подтип оказался особенно эффективным против меланомы, другой — против рака молочной железы. Реакция организма была сравнима с действием естественных дендритных клеток.

"С помощью клеточного перепрограммирования один тип клеток можно преобразовать в другой. Мы идентифицировали две конкретные комбинации из трех факторов, которые действуют как инструменты для создания двух типов дендритных клеток", — пояснил профессор Филипе Перейра из Лундского университета.

Персонализированная медицина будущего

Иммунотерапия считается одним из самых перспективных направлений современной онкологии. Однако многие пациенты не отвечают на существующие методы лечения. Новая технология может изменить ситуацию, позволяя "подгонять" иммунный ответ под конкретный тип опухоли.

"Наша работа показывает, что, создавая специфические типы дендритных клеток, мы можем лучше адаптировать иммунный ответ к конкретному раку. Это пока что первые шаги, но они указывают на потенциал для по-настоящему персонализированной иммунотерапии", — отметил профессор Филипе Перейра.

Потенциал за пределами онкологии

Интересно, что возможности перепрограммирования не ограничиваются борьбой с опухолями. Некоторые подтипы дендритных клеток способны "успокаивать" чрезмерно активную иммунную систему. В будущем это может помочь при аутоиммунных заболеваниях, когда организм атакует собственные ткани.

Дальнейшие шаги

Сейчас исследование находится на ранней стадии, и до клинического применения ещё далеко. Однако результаты уже вдохновляют специалистов: впервые удалось показать, что даже злокачественные клетки можно превратить в элемент защиты организма.

