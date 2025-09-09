Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Домашние питомцы из стали: роботы-пылесосы из Берлина стали умнее собак и хитрее котов
Воробьёв удивил заявлением о семейной жизни: вот почему он живёт отдельно от жены и ребёнка
Весь секрет в начинке: фаршированные шампиньоны, которые вы будете готовить снова и снова
Ваши деньги в заложниках: почему банки не спешат закрывать счета
Они читают наши эмоции лучше психологов: как собаки угадывают ложь, страх и надвигающуюся депрессию
Грустный итог: Митя Фомин раскрыл, почему до сих пор не стал отцом – его неожиданное признание
Ошибки со шпинатом оборачиваются стрелками вместо листьев: пять правил спасут урожай
Главная ошибка гостиной: удобная на вид мебель превращает уютный дом в душный контейнер
Регина Тодоренко столкнулась с новой ночной реальностью из-за беременности: муж может переехать на диван

Найден способ перепрограммировать клетки и заставить их уничтожать рак

3:43
Здоровье

Международная команда исследователей сделала шаг, который может изменить подход к иммунотерапии: ученые нашли способ перепрограммировать клетки так, чтобы они превращались в мощное оружие против опухолей.

Учёные лаборатория
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Учёные лаборатория

Новый взгляд на лечение рака

В основе работы лежит идея, что клетки организма можно "переписать" и заставить выполнять совершенно новые функции. В данном случае речь идет о создании специализированных дендритных клеток — лейкоцитов, которые управляют иммунным ответом, "настраивая" его на борьбу с конкретной угрозой.

Роль транскрипционных факторов

Программирование клеток регулируется особыми белками — транскрипционными факторами. Они включают и выключают гены, определяя судьбу клетки. Но как именно они взаимодействуют между собой и формируют разные подтипы дендритных клеток, оставалось загадкой.

Системное картирование клеточных путей

Чтобы найти ответ, ученые протестировали 70 разных транскрипционных факторов. Наблюдая за процессом, они обнаружили, что два определённых набора белков способны превращать обычные клетки кожи и даже раковые клетки в дендритные клетки. При этом на ранних этапах факторы открывают отдельные участки генома, что и задаёт новый "сценарий" развития.

Два типа дендритных клеток

Команда выявила две комбинации из трёх факторов каждая. Эти наборы позволяют создавать:

  • Классические дендритные клетки второго типа.
  • Плазмоцитоидные дендритные клетки.

Оба варианта играют важную роль в иммунной системе, и теперь их можно производить искусственно.

Тесты на животных

В экспериментах на мышах полученные дендритные клетки показали впечатляющие результаты. Один подтип оказался особенно эффективным против меланомы, другой — против рака молочной железы. Реакция организма была сравнима с действием естественных дендритных клеток.

"С помощью клеточного перепрограммирования один тип клеток можно преобразовать в другой. Мы идентифицировали две конкретные комбинации из трех факторов, которые действуют как инструменты для создания двух типов дендритных клеток", — пояснил профессор Филипе Перейра из Лундского университета.

Персонализированная медицина будущего

Иммунотерапия считается одним из самых перспективных направлений современной онкологии. Однако многие пациенты не отвечают на существующие методы лечения. Новая технология может изменить ситуацию, позволяя "подгонять" иммунный ответ под конкретный тип опухоли.

"Наша работа показывает, что, создавая специфические типы дендритных клеток, мы можем лучше адаптировать иммунный ответ к конкретному раку. Это пока что первые шаги, но они указывают на потенциал для по-настоящему персонализированной иммунотерапии", — отметил профессор Филипе Перейра.

Потенциал за пределами онкологии

Интересно, что возможности перепрограммирования не ограничиваются борьбой с опухолями. Некоторые подтипы дендритных клеток способны "успокаивать" чрезмерно активную иммунную систему. В будущем это может помочь при аутоиммунных заболеваниях, когда организм атакует собственные ткани.

Дальнейшие шаги

Сейчас исследование находится на ранней стадии, и до клинического применения ещё далеко. Однако результаты уже вдохновляют специалистов: впервые удалось показать, что даже злокачественные клетки можно превратить в элемент защиты организма.

Уточнения

Кле́тка (лат. cellula, греч. κύτος) — структурно-функциональная элементарная единица строения и жизнедеятельности всех организмов (кроме вирусов, о которых нередко говорят как о неклеточных формах жизни), обладающая собственным обменом веществ, способная к самостоятельному существованию, самовоспроизведению и развитию.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Змеи, которых лучше не видеть никогда: одно движение — и человек превращается в жертву
Домашние животные
Змеи, которых лучше не видеть никогда: одно движение — и человек превращается в жертву
Земля трескается на глазах: Байкал превращается в океан, Африка рвётся пополам
Наука и техника
Земля трескается на глазах: Байкал превращается в океан, Африка рвётся пополам
Популярное
Земля трескается на глазах: Байкал превращается в океан, Африка рвётся пополам

Байкал станет морем, Африка расколется, а Исландию разорвёт пополам. Учёные уверены: новые океаны уже начали своё рождение.

Земля трескается на глазах: Байкал превращается в океан, Африка рвётся пополам
Змеи, которых лучше не видеть никогда: одно движение — и человек превращается в жертву
Змеи, которых лучше не видеть никогда: одно движение — и человек превращается в жертву
Картошка под подозрением: обычный урожай становится поводом для протокола
Одно средство стирает годы не только с лица, но и с тела
Три гигантских экскаватора: как они изменили мир землеройных машин Сергей Милешкин Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин
Холодильник античности: археологи нашли в Турции склад еды возрастом 2600 лет
Морское чудо в деревенской реке: случай, который обсуждает вся Кубань — рыбакам не до смеха
Короткое каре ломает привычные каноны — лицо меняется за одно движение ножниц
Короткое каре ломает привычные каноны — лицо меняется за одно движение ножниц
Последние материалы
Воробьёв удивил заявлением о семейной жизни: вот почему он живёт отдельно от жены и ребёнка
Весь секрет в начинке: фаршированные шампиньоны, которые вы будете готовить снова и снова
Ваши деньги в заложниках: почему банки не спешат закрывать счета
Они читают наши эмоции лучше психологов: как собаки угадывают ложь, страх и надвигающуюся депрессию
Грустный итог: Митя Фомин раскрыл, почему до сих пор не стал отцом – его неожиданное признание
Найден способ перепрограммировать клетки и заставить их уничтожать рак
Ошибки со шпинатом оборачиваются стрелками вместо листьев: пять правил спасут урожай
Главная ошибка гостиной: удобная на вид мебель превращает уютный дом в душный контейнер
Регина Тодоренко столкнулась с новой ночной реальностью из-за беременности: муж может переехать на диван
Дочь Заворотнюк раскрыла трогательный секрет: какой подарок от мамы до сих пор греет ей сердце
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.