Боль уменьшается вдвое: новая технология меняет подход к лечению хронических страданий

4:55
Здоровье

Разработка технологий нейромодуляции стремительно движется вперёд, и всё чаще речь идёт о методиках, которые способны реально менять качество жизни людей. Одной из таких новинок стал мозговой имплант, адаптивно реагирующий на боль.

Мозговой имплант
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Его испытания показали, что персонализированный подход способен облегчить хронические страдания там, где традиционная терапия бессильна.

Хроническая боль как глобальная проблема

Сегодня от хронической боли страдает до 20% населения США, и миллионы людей во всём мире сталкиваются с тем, что стандартные лекарства и процедуры практически не помогают. Причина кроется в глубоких изменениях нейронных цепей мозга, которые невозможно перестроить привычными методами.

Почему традиционная стимуляция не всегда работает

Глубокая стимуляция мозга (Deep Brain Stimulation, DBS) применяется в медицине не первый год. Суть метода в том, что в мозг вживляют электроды, которые воздействуют на определённые зоны.

Однако в большинстве случаев используется универсальный протокол: врачи стимулируют одни и те же участки у разных пациентов. Такой подход не учитывает, что у каждого человека боль связана с разными нейронными путями. Именно поэтому результаты оказываются противоречивыми.

Персонализированный подход из Сан-Франциско

Учёные Калифорнийского университета в Сан-Франциско предложили иной путь. Они провели уникальное исследование с шестью добровольцами, у которых хроническая боль считалась неизлечимой.

В течение десяти дней каждому из них установили временные электроды для внутричерепной ЭЭГ, чтобы отследить активность мозга в 14 областях. Это позволило выявить, какие именно зоны отвечают за восприятие боли и какие параметры стимуляции наиболее эффективны.

Неожиданный результат

У пятерых участников удалось найти "слабые места" в нейронных цепях. Один из них не почувствовал выраженного снижения боли, но отметил заметное улучшение подвижности и физических функций. Настолько, что впервые за долгие годы смог обнять жену. Для исследователей этого оказалось достаточно, чтобы перейти к следующему этапу испытаний.

Как работает новый имплант

После сбора данных каждому добровольцу имплантировали постоянные электроды для DBS. Они были индивидуально настроены: устройство анализировало активность мозга и включало стимуляцию только в моменты усиления боли. Важно, что во время сна имплант автоматически отключался. Такой режим работы стал ключевым отличием от постоянной стимуляции.

Машинное обучение против боли

Для распознавания сигналов учёные применили алгоритмы машинного обучения. Они научились отличать электрические паттерны сильной боли от слабой. Это позволило системе точно реагировать и не перегружать мозг ненужным воздействием.

Итоги испытаний

После полугода тонкой настройки устройства начался основной эксперимент. Участники в течение трёх месяцев получали либо реальную персонализированную стимуляцию, либо фиктивную, а затем условия менялись. Никто из них не знал, какой режим включён в данный момент.

Результаты оказались впечатляющими:

  • реальная стимуляция снижала интенсивность боли в среднем на 50%,
  • фиктивная, напротив, увеличивала боль на 11%,
  • количество ежедневных шагов возрастало на 18% против 1% в контрольной фазе,
  • участники сообщали о меньшей выраженности симптомов депрессии и отмечали, что боль меньше мешает им в жизни.

Эти положительные эффекты сохранялись и во время последующего наблюдения, длившегося три с половиной года.

Мнение экспертов

"Это важное исследование, использующее новейшие инструменты", — отметил профессор Оксфордского университета Тим Денисон.

По его словам, главный недостаток классической DBS — привыкание мозга к постоянной стимуляции. Именно поэтому эффект со временем снижается. Адаптивная система выигрывает за счёт того, что включается только в моменты боли, не перегружая нейронные цепи.

Что дальше

Учёные планируют сравнить результаты новой методики с традиционной постоянной стимуляцией. Впереди также стоят вопросы масштабируемости и стоимости процедуры. По словам Денисона, именно это подталкивает исследователей искать менее инвазивные технологии нейромодуляции, которые смогут помочь большему числу пациентов.

Уточнения

Электро́д (от "электро…" и греч. ὁδός - "дорога, путь") — электрический проводник, имеющий электронную проводимость (проводник 1-го рода) и находящийся в контакте с ионным проводником — электролитом (ионной жидкостью, ионизированным газом, твёрдым электролитом).

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
