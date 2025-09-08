Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вдовец дорожит всем, что с ней связано: дом Анастасии Заворотнюк стал настоящим музеем
Импорт лучше не брать: чем крымское вино удивляет ценителей
Всё решил кусочек грязи: как Chevrolet Cobalt показал характер через годы
Шаман струсил? Депутат бросил камень в певца из-за молчания в скандале Мизулиной и Крида
Новый удар по россиянам: США ужесточили правила получения виз
Кесадилья с курицей и вкуснейшим соусом: пальчики оближете, а готовится пара пустяков
Верхние шкафы больше не в моде: новое решение, которое делает кухню просторнее
Первая ошибка дня разрушает обмен веществ, и её совершают почти все
Выровняет тело и психику: эта практика идеально подойдёт людям со сколиозом

Часто снятся кошмары? Вот что они могут сигнализировать о вашем здоровье

1:24
Здоровье

Постоянные ночные кошмары могут сигнализировать о стрессе, переутомлении или эмоциональной перегрузке. В беседе с Pravda.Ru врач-сомнолог, кандидат медицинских наук София Черкасова рассказала, как снизить частоту неприятных сновидений.

Мужчина страдает от кошмарного сна
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Мужчина страдает от кошмарного сна

По словам специалиста, сновидения отражают то, что человек переживает в бодрствующем состоянии.

"Кошмары чаще всего связаны с психоэмоциональным состоянием человека. Стресс, кризисы, умственная и эмоциональная нагрузка провоцируют появление неприятных образов во сне", — пояснила Черкасова.

Она отметила, что в редких случаях ночные кошмары могут быть сигналом физиологических нарушений.

"Иногда ночные симптомы определенных заболеваний, например, бронхиальной астмы, воспринимаются мозгом как удушение или утопление, что затем трансформируется в кошмар", — уточнила сомнолог.

Для уменьшения частоты ночных кошмаров эксперт рекомендует наладить психо-гигиену и вести здоровый образ жизни.

"Снизить стресс, соблюдать режим сна, умеренно использовать смартфоны перед сном, заниматься физической активностью — все это помогает улучшить качество сна и снизить количество кошмаров. Если же меры не помогают, стоит обратиться к специалисту", — заключила Черкасова.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица
Красота и стиль
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица
Ногти теперь пахнут дороже, чем духи: тренд 2025 года свёл с ума индустрию
Красота и стиль
Ногти теперь пахнут дороже, чем духи: тренд 2025 года свёл с ума индустрию
Торговля взлетела в 13 раз: как ЕАЭС изменил экономику Армении
Экономика и бизнес
Торговля взлетела в 13 раз: как ЕАЭС изменил экономику Армении
Популярное
В джунглях Амазонки обнаружили речного монстра: новая рыба способна бросить вызов пираньям

Учёные Бразилии сделали шокирующее открытие — обнаружили гигантскую рыбу в амазонских реках, что ставит новые вопросы к экосистеме и эволюции.

В джунглях Амазонки обнаружили речного монстра: новая рыба способна бросить вызов пираньям
Воссозданные лютоволки превратились в гигантов: новый проект науки пугает масштабами успеха
Воссозданные лютоволки превратились в гигантов: новый проект науки пугает масштабами успеха
Пантанал преподнёс сюрприз: обнаружено гнездо гарпий, которых считали исчезнувшими десятилетия
Хруст, от которого не уйдёшь: маринованная капуста с перцем за ночь
Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер Когда вода стала топливом: как в СССР Москвич ездил за счёт водорода Сергей Милешкин Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин
Рынок недвижимости ожил: вторичное жильё снова на коне — цифры за август
Крыса может пережить яд, бетон и мороз, но уйдёт навсегда, если в доме появится один запах
Земля в ДНР превращается в золото: предпринимателям открывают быстрый путь к участкам
Земля в ДНР превращается в золото: предпринимателям открывают быстрый путь к участкам
Последние материалы
Маргарита Симоньян идёт на операцию: вот что заставило её прервать молчание о тяжёлой болезни
Часто снятся кошмары? Вот что они могут сигнализировать о вашем здоровье
Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи
Почему убийства в Ираке и Афганистане называли обыденной практикой — признания, от которых стынет кровь
Отказ от проверки алкотестером превращается в приговор: как водители теряют права на ровном месте
Поезд, который везёт не пассажиров, а целую историю: маршрут из Ханоя открывает тайны тысячелетий
Когда рвота у кошки или собаки опасна: советы ветеринаров при внезапной рвоте у питомцев
Минимум усилий — максимум вкуса: эти шоколадные батончики приготовит даже ребёнок
Лидеры стран БРИКС секретно обсудили меры противодействия тарифам США. Что известно?
Трюк для стильных квартир: как сделать розетки невидимыми, не тратясь на ремонт
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.