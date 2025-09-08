Часто снятся кошмары? Вот что они могут сигнализировать о вашем здоровье

Постоянные ночные кошмары могут сигнализировать о стрессе, переутомлении или эмоциональной перегрузке. В беседе с Pravda.Ru врач-сомнолог, кандидат медицинских наук София Черкасова рассказала, как снизить частоту неприятных сновидений.
По словам специалиста, сновидения отражают то, что человек переживает в бодрствующем состоянии.
"Кошмары чаще всего связаны с психоэмоциональным состоянием человека. Стресс, кризисы, умственная и эмоциональная нагрузка провоцируют появление неприятных образов во сне", — пояснила Черкасова.
Она отметила, что в редких случаях ночные кошмары могут быть сигналом физиологических нарушений.
"Иногда ночные симптомы определенных заболеваний, например, бронхиальной астмы, воспринимаются мозгом как удушение или утопление, что затем трансформируется в кошмар", — уточнила сомнолог.
Для уменьшения частоты ночных кошмаров эксперт рекомендует наладить психо-гигиену и вести здоровый образ жизни.
"Снизить стресс, соблюдать режим сна, умеренно использовать смартфоны перед сном, заниматься физической активностью — все это помогает улучшить качество сна и снизить количество кошмаров. Если же меры не помогают, стоит обратиться к специалисту", — заключила Черкасова.
Учёные Бразилии сделали шокирующее открытие — обнаружили гигантскую рыбу в амазонских реках, что ставит новые вопросы к экосистеме и эволюции.