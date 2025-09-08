Часто снятся кошмары? Вот что они могут сигнализировать о вашем здоровье

Постоянные ночные кошмары могут сигнализировать о стрессе, переутомлении или эмоциональной перегрузке. В беседе с Pravda.Ru врач-сомнолог, кандидат медицинских наук София Черкасова рассказала, как снизить частоту неприятных сновидений.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Мужчина страдает от кошмарного сна

По словам специалиста, сновидения отражают то, что человек переживает в бодрствующем состоянии.

"Кошмары чаще всего связаны с психоэмоциональным состоянием человека. Стресс, кризисы, умственная и эмоциональная нагрузка провоцируют появление неприятных образов во сне", — пояснила Черкасова.

Она отметила, что в редких случаях ночные кошмары могут быть сигналом физиологических нарушений.

"Иногда ночные симптомы определенных заболеваний, например, бронхиальной астмы, воспринимаются мозгом как удушение или утопление, что затем трансформируется в кошмар", — уточнила сомнолог.

Для уменьшения частоты ночных кошмаров эксперт рекомендует наладить психо-гигиену и вести здоровый образ жизни.

"Снизить стресс, соблюдать режим сна, умеренно использовать смартфоны перед сном, заниматься физической активностью — все это помогает улучшить качество сна и снизить количество кошмаров. Если же меры не помогают, стоит обратиться к специалисту", — заключила Черкасова.