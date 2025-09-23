Обычная щепотка оборачивается проблемой: как досаливание лишает людей органов чувств

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:06
Здоровье

Привычка досаливать пищу за столом кажется безобидной. Многие даже уверены, что небольшая щепотка соли не способна повлиять на здоровье. Но последние исследования опровергают эту уверенность. Учёные из Южной Кореи обнаружили связь между регулярным употреблением лишней соли и риском потери слуха.

Соль
Фото: pixabay.com by mkupiec7 is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Соль

Соль и слух

Авторы работы выяснили: у людей, которые часто подсаливают блюда, вероятность ухудшения слуха на 23 % выше. Особенно заметен эффект среди молодёжи, не имеющей хронических заболеваний.

"Вероятность утраты слуха на 23 % выше у тех, кто привык досаливать готовые блюда", — сообщил исследователь Йенджи Хан.

Основной фактор снижения слуха по-прежнему связан с возрастом. Но избыток соли способен ускорить процесс, повреждая сосуды и нарушая кровоснабжение внутреннего уха.

Как соль действует на организм

Соль напрямую влияет на работу сердечно-сосудистой системы и почек.

  • Гипертония. Избыточное потребление натрия повышает артериальное давление.

  • Сосудистые нарушения. Ослабленные сосуды хуже снабжают органы кислородом, в том числе ухо.

  • Отёки. Соль задерживает жидкость в организме, создавая нагрузку на почки.

  • Риск осложнений. Повышается вероятность инфаркта, инсульта и хронических болезней почек.

Таким образом, негативное влияние соли многогранно и касается не только слуха, но и общего состояния здоровья.

Мнение диетологов

Диетолог С. Лисицына отмечает: избыток натрия перегружает сердечно-сосудистую систему и повышает риск серьёзных заболеваний. Снижение количества соли полезно не только для профилактики инфаркта и инсульта, но и для сохранения нормальной работы органов чувств.

Сравнение: соль и её последствия

Уровень потребления Влияние на организм Долгосрочные последствия
Норма (до 5 г в день) Поддержка водно-солевого баланса Отсутствие рисков
Умеренный избыток Незначительное повышение давления Ускоренное старение сосудов
Регулярный избыток Гипертония, задержка жидкости Потеря слуха, болезни сердца и почек

Советы шаг за шагом

  1. Старайтесь убирать солонку со стола, чтобы избежать автоматического досаливания.

  2. Используйте специи и травы как альтернативу.

  3. Выбирайте продукты с пониженным содержанием натрия.

  4. Уменьшите количество фастфуда и полуфабрикатов.

  5. Постепенно сокращайте количество соли, чтобы вкус адаптировался.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: привычка постоянно подсаливать еду.
Последствие: рост риска гипертонии и потери слуха.
Альтернатива: использовать пряности для улучшения вкуса.

Ошибка: частое употребление полуфабрикатов.
Последствие: скрытая соль в составе и перегрузка организма.
Альтернатива: домашняя еда с контролем количества соли.

Ошибка: игнорирование первых симптомов — отёков или головных болей.
Последствие: развитие хронических болезней.
Альтернатива: корректировка рациона и консультация врача.

А что если

А что если вкус пресной еды совсем не нравится? В этом случае можно воспользоваться натуральными ароматизаторами: лимонным соком, чесноком, перцем или зеленью. Со временем вкусовые рецепторы перестроятся, и потребность в лишней соли снизится.

Плюсы и минусы снижения соли

Плюсы Минусы
Снижение риска гипертонии и инсульта Пища может казаться пресной
Улучшение слуха и состояния сосудов Нужна адаптация вкуса
Снижение нагрузки на почки Требует изменения привычек
Улучшение качества сна и энергии Необходим контроль рациона

FAQ

Сколько соли можно употреблять без вреда?
Всемирная организация здравоохранения рекомендует не более 5 г в день.

Можно ли полностью отказаться от соли?
Нет, натрий необходим, но в минимальных количествах.

Правда ли, что морская соль полезнее?
Разница минимальна: и морская, и поваренная соль содержат натрий.

Как понять, что соли слишком много?
Частые отёки, головные боли и повышенное давление могут указывать на избыток.

Мифы и правда

Миф: соль укрепляет здоровье и повышает выносливость.
Правда: её избыток приводит к болезням сердца и ухудшению слуха.

Миф: молодым людям соль не вредит.
Правда: именно у них риск потери слуха выше при избытке натрия.

Миф: достаточно убрать солонку, чтобы снизить соль в рационе.
Правда: большая часть поступает из готовых продуктов и полуфабрикатов.

3 интересных факта

  1. В древности соль ценилась на вес золота и использовалась как валюта.

  2. Современный человек получает до 70 % соли из готовых продуктов, а не из солонки.

  3. Организм способен адаптироваться к меньшему количеству соли всего за 2-3 недели.

Исторический контекст

В прошлом соль была главным консервантом и жизненно важным продуктом. Люди потребляли её значительно больше, чем сегодня, поскольку иначе невозможно было сохранять мясо и рыбу. С развитием технологий хранения потребность в большом количестве соли исчезла, но привычка осталась.

Современные исследования показывают: для здоровья достаточно минимального количества натрия. Избыточное же потребление увеличивает риск болезней сердца, ухудшает слух и сокращает продолжительность жизни.

Уточнения

Пова́ренная соль - пищевой продукт, представляющий собой бесцветные кристаллы.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
