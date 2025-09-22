Простая привычка в первые два часа утра продлевает жизнь: неожиданный вывод врачей

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:11
Здоровье

Завтрак считается важнейшим приёмом пищи, но многие люди откладывают его на несколько часов после пробуждения. Для кого-то это привычка, для других — необходимость из-за особенностей организма или обстоятельств. Однако новые исследования показывают: поздний завтрак может быть связан с повышенным риском для здоровья и даже с преждевременной смертью.

Школьное утро
Фото: freepik.com by fxquadro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Школьное утро

Как проводилось исследование

Работу провели специалисты медицинской организации Mass General Brigham. В ней участвовали почти три тысячи человек в возрасте от 42 до 94 лет. С 1983 по 2017 год учёные собирали данные о здоровье добровольцев: вес, уровень сахара и холестерина в крови, качество сна, образ жизни, привычки в питании. Особое внимание уделялось времени приёма пищи и продолжительности так называемого пищевого окна — периода, когда человек ест в течение суток.

Почему люди откладывают завтрак

У пожилых участников эксперимента обнаружились разные причины отказа от раннего завтрака. Среди них:

  • снижение аппетита по утрам;

  • проблемы с зубами и жеванием;

  • физические трудности при приготовлении еды;

  • привычка смещать режим питания на более поздние часы.

В результате завтрак оказывался ближе к обеду, а обед — ближе к вечеру. Таким образом, пищевое окно сокращалось, что влияло на метаболизм.

Главный вывод исследования

Учёные установили: именно поздний завтрак, а не обед или ужин, статистически связан с повышенным риском преждевременной смерти. Этот эффект сохранялся даже после того, как специалисты учли сопутствующие факторы — вес, хронические болезни, образ жизни и продолжительность сна.

Интересно, что сдвиг обеда или ужина не оказал заметного влияния на здоровье.

Роль генетики

Дополнительный фактор риска связан с наследственностью. Люди с генетической склонностью к вечернему режиму чаще откладывали первый приём пищи. У "сов" этот образ жизни усиливал неблагоприятные последствия для здоровья.

Сравнение режимов питания

Режим питания Влияние на организм Долгосрочные последствия
Ранний завтрак Стабильный метаболизм, энергия Снижение рисков заболеваний
Поздний завтрак Сокращение пищевого окна Рост риска преждевременной смерти
Смещённый обед или ужин Незначительное влияние Существенной связи не выявлено

Советы шаг за шагом

  1. Старайтесь завтракать в течение первых двух часов после пробуждения.

  2. Делайте завтрак лёгким: каши, яйца, йогурт или фрукты помогают мягко запустить обмен веществ.

  3. Если аппетита нет — начните с небольшого приёма пищи: яблоко, банан или стакан кефира.

  4. Постепенно формируйте привычку регулярного завтрака, даже если раньше его не было.

  5. Поддерживайте баланс — сочетайте углеводы, белки и полезные жиры.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: пропускать завтрак и есть только во второй половине дня.

  • Последствие: нарушение метаболизма, риск хронических заболеваний.

  • Альтернатива: лёгкий ранний приём пищи для запуска обмена веществ.

  • Ошибка: ограничиваться кофе вместо еды.

  • Последствие: быстрый рост сахара и усталость.

  • Альтернатива: сочетать напитки с полноценным завтраком.

  • Ошибка: плотно завтракать фастфудом.

  • Последствие: перегрузка ЖКТ, набор веса.

  • Альтернатива: полезные продукты — каши, яйца, овощи.

А что если

А что если по утрам совсем нет аппетита? В таких случаях специалисты советуют постепенно вводить лёгкие продукты и смещать ужин на более раннее время. Это помогает нормализовать режим питания и облегчает восприятие завтрака.

Плюсы и минусы раннего завтрака

Плюсы Минусы
Повышает энергию на утро Требует перестройки привычек
Поддерживает стабильный вес Может быть трудным при раннем подъёме
Снижает риск хронических болезней  

FAQ

Насколько рано нужно завтракать
Оптимально в течение первых двух часов после пробуждения.

Можно ли заменить завтрак чашкой кофе
Нет, это не полноценный приём пищи и не запускает метаболизм.

Что лучше есть на завтрак
Лёгкие и питательные продукты: овсянка, творог, яйца, фрукты.

Мифы и правда

  • Миф: пропуск завтрака помогает похудеть.

  • Правда: это чаще приводит к перееданию вечером и набору веса.

  • Миф: поздний завтрак безопасен, если рацион полезный.

  • Правда: исследования показали связь именно с временем приёма пищи.

  • Миф: ужин важнее завтрака.

  • Правда: именно утренний приём пищи оказывает наибольшее влияние на здоровье.

3 интересных факта

  1. У людей, регулярно завтракающих, выше уровень концентрации и работоспособности в течение дня.

  2. В Японии и Южной Корее завтрак считается ключевым приёмом пищи, и традиционно он очень сытный.

  3. В Средние века в Европе завтрак долгое время считался ненужным, и ели его в основном рабочие и крестьяне.

Исторический контекст

Завтрак как привычный приём пищи появился не сразу. В античности и Средние века многие люди начинали день без еды, ограничиваясь водой или вином. Лишь в XIX веке с ростом индустриализации и изменением ритма жизни завтрак стал обязательным элементом повседневности. Сегодня его важность подтверждается исследованиями: регулярный утренний приём пищи помогает поддерживать здоровье и продлевает жизнь.

Регулярный завтрак в первой половине дня — простая привычка, которая может оказаться решающим фактором в профилактике болезней и сохранении долголетия.

Уточнения

Долголетие - социально-биологическое явление, характеризующееся доживаемостью человека до возраста, значительно превышающего среднюю продолжительность жизни.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
