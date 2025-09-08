Ромашка не спасет от стресса? Названы травы, которые действительно помогают

Ромашковый чай полезен не только для расслабления. Он действует как природный антибиотик, а настоящие седативные свойства имеют другие травы. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал мануальный терапевт, невролог и рефлексотерапевт Павел Керекеша.

Ромашковый чай

По словам специалиста, главное действие ромашки связано не с расслаблением, а с борьбой с инфекциями.

"Ромашка — это природный антибиотик. Отвары с ней подавляют рост микрофлоры и помогают при заболеваниях мочеполовой системы и почек. А седативное действие остается второстепенным", — пояснил Керекеша.

Он отметил, что настоящим успокаивающим эффектом обладают другие растения.

"Валериана и пустырник относятся к седативным травам. В составе сборов они помогают при неврозах и нервных тиках, способствуют снижению напряжения и улучшению сна", — подчеркнул эксперт.

По словам врача, фитотерапия остается актуальным направлением и не должна уходить из обихода.

"Ромашка, календула, череда, корень валерианы и другие лекарственные растения могут быть полезны в домашней аптечке как дополнение к традиционной медицине", — заключил Керекеша.