Паника маскируется под заботу о здоровье: чем оборачивается канцерофобия

Здоровье

Страх заболеть раком знаком многим, но у некоторых он приобретает навязчивый и разрушительный характер. Такое состояние получило название "канцерофобия" и требует внимания не меньше, чем физические болезни.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI

Что такое канцерофобия

Канцерофобия — это патологический страх развития онкологического заболевания. Чаще всего он появляется у людей, которые сами сталкивались с раком, имеют родственников с подобным диагнозом или отличаются повышенной тревожностью.

"Панический страх заболеть онкологией называется канцерофобией", — сообщила онколог С. Исакова.

Как проявляется страх

Люди с канцерофобией много времени проводят за чтением медицинских статей и форумов, сопоставляют описанные симптомы с собственными ощущениями. Они регулярно обращаются к врачам, и консультация может на время снизить уровень тревоги.

Однако поведение бывает противоположным: из-за сильного страха человек избегает визитов к специалистам, даже если у него появляются реальные признаки болезни. Это опасно, так как мешает своевременной диагностике и лечению.

Последствия для психики

Канцерофобия нередко приводит к серьёзным психологическим проблемам: паническим атакам, депрессивным состояниям, социальной изоляции, хронической бессоннице. Жизнь таких людей подчинена страху, что снижает её качество и мешает строить планы.

Как справиться с фобией

Если врач-онколог исключил наличие опухоли, важно обратиться к психотерапевту. Специалист поможет подобрать подходящий метод лечения: это может быть медикаментозная терапия или когнитивно-поведенческий подход, который учит контролировать тревожные мысли и реакции. Также помогают техники релаксации, поддержка близких и ограничение бесконтрольного поиска информации о болезнях в интернете.

Канцерофобия — не просто избыточная тревожность, а состояние, которое способно разрушать жизнь. Обращение за квалифицированной помощью — главный шаг к её преодолению.

Уточнения

Онколо́гия - раздел медицины, изучающий доброкачественные и злокачественные опухоли, механизмы и закономерности их возникновения и развития, методы их профилактики, диагностики и лечения.



