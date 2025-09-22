Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дэниел Крейг чуть не сошёл с ума: Ева Грин раскрыла подробности о съёмках Казино Рояль
Рита Дакота вновь ложится под нож: певице предстоит серьёзная операция после ошибки врачей
Ким Чен Ын сделал Курскую область частью идеологии — к чему готовится Пхеньян
Яблоки становятся оружием против онкологии: как обычный фрукт спасает здоровье
ПДД с подвохом: об этом правиле забывают даже опытные водители
Смотрите, как бумажные самолётики падают на сцену — в Бостоне вручили Шнобеля за пищеварение
Чем дороже вода, тем меньше в ней пользы: парадокс бутилированных чудес
Пот заливает глаза, а стрелка весов стоит: главная ошибка тех, кто худеет только спортом
Блогер Эрик Давидыч угодил в базу Миротворца*: обвинения и причины

Обычный напиток вмешался в медицину: как кофеин влияет на переливания крови

Здоровье

Кофе и напитки с кофеином давно стали привычной частью жизни большинства взрослых людей. Утро без чашки ароматного напитка трудно представить, а многие считают его обязательным элементом рабочего дня. Однако новые исследования показали: даже одна чашка кофе перед сдачей крови может снизить её качество и уменьшить эффективность переливаний.

донор, переливание крови
Фото: Wikimedia Commons by Senior Airman Shane Karp is licensed under Public domain
донор, переливание крови

"Кофеин снижает эффективность переливаний крови", — отметили авторы исследования в журнале Haematologica.

Что показали эксперименты

Американские учёные изучили несколько образцов донорской крови и обнаружили: высокий уровень кофеина приводит к ускоренному разрушению эритроцитов во время хранения. Это значит, что после переливания такая кровь действует менее эффективно.

Особенно выражен эффект у людей с определёнными генетическими особенностями. Варианты гена ADORA2b связаны с реакцией эритроцитов на низкий уровень кислорода. У носителей таких вариантов влияние кофеина усиливается.

Масштаб проблемы

Сегодня около 75 процентов взрослых регулярно употребляют напитки с кофеином. Это не только кофе, но и чай, энергетики, газировка, шоколад. Таким образом, вероятность того, что донор сдаёт кровь с повышенным уровнем кофеина, очень высока.

Исследователи подчёркивают: речь идёт не о чрезмерном злоупотреблении, а о дозах, привычных для большинства взрослых. Это делает проблему массовой и актуальной для медицинской практики.

Сравнение факторов

Фактор Влияние на эритроциты Результат для переливаний
Отсутствие кофеина Нормальное хранение Максимальная эффективность
Высокий уровень кофеина Быстрое повреждение клеток Снижение пользы для пациентов
Генетические особенности Усиление влияния кофеина Ещё более слабое действие

Практические рекомендации

Учёные советуют воздерживаться от кофе и других напитков с кофеином перед сдачей крови. Лучше ограничить их употребление хотя бы за 12-24 часа до визита в центр донорства. Это позволит сохранить эритроциты в хорошем состоянии и повысить пользу для пациентов.

В некоторых европейских странах такие рекомендации уже действуют официально. Доноров предупреждают заранее о том, что перед процедурой нежелательно пить кофе или чай. Подобные меры помогают повысить качество заготавливаемой крови.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выпить кофе перед сдачей крови.

  • Последствие: повреждение эритроцитов, снижение пользы переливания.

  • Альтернатива: пить воду или травяной чай.

  • Ошибка: считать безопасными чай или шоколад.

  • Последствие: в них тоже есть кофеин, влияющий на кровь.

  • Альтернатива: исключить все продукты с кофеином за сутки.

  • Ошибка: не учитывать генетические особенности.

  • Последствие: риск осложнений у пациента.

  • Альтернатива: развитие персонализированной медицины.

А что если

А что если донор всё же выпил кофе? Такая кровь не станет опасной, но её эффективность может быть ниже. В экстренных случаях она будет использована, но лучший результат достигается при соблюдении рекомендаций.

Плюсы и минусы отказа от кофеина перед сдачей крови

Плюсы Минусы
Повышается качество крови Временный отказ от привычки
Эффективность переливаний выше Возможен дискомфорт у донора
Снижается риск осложнений  

FAQ

Можно ли пить кофе за день до сдачи крови
Желательно воздержаться хотя бы за 12-24 часа, чтобы снизить уровень кофеина.

Влияет ли чай так же, как кофе
Да, поскольку он тоже содержит кофеин, хоть и в меньшей дозе.

Что можно пить перед сдачей крови
Лучше всего воду, морсы или травяные чаи, которые не влияют на качество крови.

Мифы и правда

  • Миф: только крепкий кофе опасен.

  • Правда: даже чай или шоколад могут повлиять на состав крови.

  • Миф: кофеин полностью исчезает при хранении крови.

  • Правда: он повреждает эритроциты ещё до переливания.

  • Миф: генетика не имеет значения.

  • Правда: вариант гена ADORA2b усиливает действие кофеина.

3 интересных факта

  1. В чашке эспрессо содержится около 80 миллиграммов кофеина, и этого достаточно, чтобы повлиять на качество крови.

  2. В Японии обсуждается идея тестирования доноров на уровень кофеина.

  3. Кофеин влияет не только на нервную систему, но и на мембраны эритроцитов.

Исторический контекст

Первая успешная попытка переливания крови состоялась в XVII веке, но только в XX веке с открытием групп крови и резус-фактора процедура стала безопасной. Сегодня медицина идёт к новому этапу развития — персонализированным переливаниям, где будут учитывать не только группу крови, но и образ жизни донора.

Новое исследование о влиянии кофеина показывает: даже привычка выпить чашку кофе перед сдачей крови способна снизить её ценность. Отказ от кофеина перед донорством — простая мера, которая помогает сохранить здоровье пациентов и повысить эффективность медицинской помощи.

Уточнения

До́норство кро́ви - добровольная сдача крови и её компонентов донорами, а также мероприятия, направленные на организацию и обеспечение безопасности заготовки крови и её компонентов.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Мухи боятся этого как огня: насыпьте немного на подоконник, и они никогда не залетят в ваш дом
Недвижимость
Мухи боятся этого как огня: насыпьте немного на подоконник, и они никогда не залетят в ваш дом
Дело не в благородстве: Бузова поняла, почему Шаман отказался от оценок на Интервидении
Шоу-бизнес
Дело не в благородстве: Бузова поняла, почему Шаман отказался от оценок на Интервидении
Сырость в погребе отступит навсегда: наши деды знали этот взрывной метод — соседи обзавидуются
Садоводство, цветоводство
Сырость в погребе отступит навсегда: наши деды знали этот взрывной метод — соседи обзавидуются
Популярное
Звезда Убойной силы признался в алкоголизме: как актёр справился с зелёным змием

Звезда Улиц разбитых фонарей Александр Половцев рассказал о своей борьбе с алкогольной зависимостью и дал советы тем, кто сталкивается с подобной проблемой.

Звезда Убойной силы признался в алкоголизме: как актёр справился с зелёным змием
Динозавр-невидимка: жил семь миллионов лет назад, но 125 лет прятался в музее
Динозавр-невидимка: жил семь миллионов лет назад, но 125 лет прятался в музее
Архитектура, которая выжила в пустыне, но исчезла из памяти человечества
Хрупкая мечта о внеземной жизни трещит по швам — новые данные всё меняют
Оппозитные моторы: почему многие производители отказались от них Сергей Милешкин Саммит Си-Трамп отложен по результатам телефонного разговора Любовь Степушова Секретные производства: чьи планы реализуют канадцы в Нарве Андрей Николаев
Секрет молодости кожи: добавьте в рацион витамин B3 — никотинамид снижает риск рака кожи на 14%
Смотрите, как бумажные самолётики падают на сцену — в Бостоне вручили Шнобеля за пищеварение
Смотрите, как бумажные самолётики падают на сцену — в Бостоне вручили Шнобеля за пищеварение
Последние материалы
ПДД с подвохом: об этом правиле забывают даже опытные водители
Смотрите, как бумажные самолётики падают на сцену — в Бостоне вручили Шнобеля за пищеварение
Пот заливает глаза, а стрелка весов стоит: главная ошибка тех, кто худеет только спортом
Кинотеатры в прошлом? Риз Уизерспун назвала главную причину, почему молодёжь перестала любить кино
Дочь Михаила Турецкого обманули на миллионы рублей: детали хитрой схемы мошенников
Беженцы, сельхозпродукция и Волынь: что не поделили Польша и Украина
Регина Тодоренко перестала выходить на связь после начала родов: поклонники в отчаянии
Не прозвучала та самая нота: Фадеев указал на ошибку, которая испортила номер Шамана на Интервидении
60 вопросов Юрию Грымову: Театр Модерн приглашает на творческий вечер режиссера
Скандал вокруг Аланы Мамаевой: почему органы опеки вмешались в жизнь её семьи
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.