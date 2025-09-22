Обычный напиток вмешался в медицину: как кофеин влияет на переливания крови

Кофе и напитки с кофеином давно стали привычной частью жизни большинства взрослых людей. Утро без чашки ароматного напитка трудно представить, а многие считают его обязательным элементом рабочего дня. Однако новые исследования показали: даже одна чашка кофе перед сдачей крови может снизить её качество и уменьшить эффективность переливаний.
"Кофеин снижает эффективность переливаний крови", — отметили авторы исследования в журнале Haematologica.
Американские учёные изучили несколько образцов донорской крови и обнаружили: высокий уровень кофеина приводит к ускоренному разрушению эритроцитов во время хранения. Это значит, что после переливания такая кровь действует менее эффективно.
Особенно выражен эффект у людей с определёнными генетическими особенностями. Варианты гена ADORA2b связаны с реакцией эритроцитов на низкий уровень кислорода. У носителей таких вариантов влияние кофеина усиливается.
Сегодня около 75 процентов взрослых регулярно употребляют напитки с кофеином. Это не только кофе, но и чай, энергетики, газировка, шоколад. Таким образом, вероятность того, что донор сдаёт кровь с повышенным уровнем кофеина, очень высока.
Исследователи подчёркивают: речь идёт не о чрезмерном злоупотреблении, а о дозах, привычных для большинства взрослых. Это делает проблему массовой и актуальной для медицинской практики.
|Фактор
|Влияние на эритроциты
|Результат для переливаний
|Отсутствие кофеина
|Нормальное хранение
|Максимальная эффективность
|Высокий уровень кофеина
|Быстрое повреждение клеток
|Снижение пользы для пациентов
|Генетические особенности
|Усиление влияния кофеина
|Ещё более слабое действие
Учёные советуют воздерживаться от кофе и других напитков с кофеином перед сдачей крови. Лучше ограничить их употребление хотя бы за 12-24 часа до визита в центр донорства. Это позволит сохранить эритроциты в хорошем состоянии и повысить пользу для пациентов.
В некоторых европейских странах такие рекомендации уже действуют официально. Доноров предупреждают заранее о том, что перед процедурой нежелательно пить кофе или чай. Подобные меры помогают повысить качество заготавливаемой крови.
Ошибка: выпить кофе перед сдачей крови.
Последствие: повреждение эритроцитов, снижение пользы переливания.
Альтернатива: пить воду или травяной чай.
Ошибка: считать безопасными чай или шоколад.
Последствие: в них тоже есть кофеин, влияющий на кровь.
Альтернатива: исключить все продукты с кофеином за сутки.
Ошибка: не учитывать генетические особенности.
Последствие: риск осложнений у пациента.
Альтернатива: развитие персонализированной медицины.
А что если донор всё же выпил кофе? Такая кровь не станет опасной, но её эффективность может быть ниже. В экстренных случаях она будет использована, но лучший результат достигается при соблюдении рекомендаций.
|Плюсы
|Минусы
|Повышается качество крови
|Временный отказ от привычки
|Эффективность переливаний выше
|Возможен дискомфорт у донора
|Снижается риск осложнений
Можно ли пить кофе за день до сдачи крови
Желательно воздержаться хотя бы за 12-24 часа, чтобы снизить уровень кофеина.
Влияет ли чай так же, как кофе
Да, поскольку он тоже содержит кофеин, хоть и в меньшей дозе.
Что можно пить перед сдачей крови
Лучше всего воду, морсы или травяные чаи, которые не влияют на качество крови.
Миф: только крепкий кофе опасен.
Правда: даже чай или шоколад могут повлиять на состав крови.
Миф: кофеин полностью исчезает при хранении крови.
Правда: он повреждает эритроциты ещё до переливания.
Миф: генетика не имеет значения.
Правда: вариант гена ADORA2b усиливает действие кофеина.
В чашке эспрессо содержится около 80 миллиграммов кофеина, и этого достаточно, чтобы повлиять на качество крови.
В Японии обсуждается идея тестирования доноров на уровень кофеина.
Кофеин влияет не только на нервную систему, но и на мембраны эритроцитов.
Первая успешная попытка переливания крови состоялась в XVII веке, но только в XX веке с открытием групп крови и резус-фактора процедура стала безопасной. Сегодня медицина идёт к новому этапу развития — персонализированным переливаниям, где будут учитывать не только группу крови, но и образ жизни донора.
Новое исследование о влиянии кофеина показывает: даже привычка выпить чашку кофе перед сдачей крови способна снизить её ценность. Отказ от кофеина перед донорством — простая мера, которая помогает сохранить здоровье пациентов и повысить эффективность медицинской помощи.
Уточнения
До́норство кро́ви - добровольная сдача крови и её компонентов донорами, а также мероприятия, направленные на организацию и обеспечение безопасности заготовки крови и её компонентов.
Звезда Улиц разбитых фонарей Александр Половцев рассказал о своей борьбе с алкогольной зависимостью и дал советы тем, кто сталкивается с подобной проблемой.