Любите смотреть видео про маньяков? Вот что это говорит о вас

Здоровье

Множество людей увлекаются контентом о маньяках, преступлениях и убийствах. В беседе с Pravda.Ru коуч, инвестор и эксперт по вопросам психологии Ирина Бенетт объяснила, почему такие видео вызывают интерес и чем они могут быть опасны для психики.

По словам специалиста, главная причина кроется в поиске эмоций.

"Негативные переживания получить проще, чем положительные. Видео о преступлениях вызывают целый спектр чувств — от страха до любопытства, — поэтому многие зрители возвращаются к подобному контенту снова и снова", — отметила Бенетт.

Она подчеркнула, что мозг не всегда различает увиденное в реальности и в роликах.

"Эффект присутствия может быть настолько сильным, что человеку кажется, будто он сам пережил происходящее. В результате повышается уровень тревожности", — пояснила эксперт.

По словам Бенетт, люди, которые часто смотрят подобные материалы, становятся более нервными и менее счастливыми.

"Такой контент не стирается легко из памяти, поскольку связан с сильными эмоциями. Впоследствии от его просмотра развивается психологическая зависимость", — заключила специалист.

