Обычные продукты незаметно влияют на фигуру: именно они решают, где откладывается жир

Гормоны можно сравнить с дирижёрами: они управляют аппетитом, обменом веществ и тем, где именно в теле будет откладываться жир. Если наладить питание, можно "подружиться" с гормональной системой и легче контролировать вес.
Эстроген регулирует женский цикл, репродуктивную функцию и влияет на плотность костей. Но этот гормон также определяет распределение жира в организме.
Полезные продукты:
Нежелательные продукты:
Пример: женщина 35 лет жаловалась на набор веса в бёдрах. Анализы показали высокий уровень эстрогена. После добавления брокколи и льняного масла в рацион и отказа от булочек за три месяца вес снизился на 5 кг.
Кортизол выделяется при стрессе. В норме он помогает организму, но хронически высокий уровень ведёт к набору веса, особенно в животе.
Снижают уровень кортизола:
Повышают кортизол:
Пример: мужчина 40 лет, работавший по 12 часов и питавшийся кофе с печеньем, за год прибавил 10 кг. После перехода на завтрак с яйцами и авокадо, плюс перекусов орехами, уровень кортизола снизился, а живот ушёл за четыре месяца.
Щитовидка контролирует обмен веществ. При гипотиреозе метаболизм замедляется, и вес растёт, даже если есть немного.
Что полезно:
С осторожностью:
Пример: женщина 50 лет не могла похудеть, несмотря на строгую диету. Анализы выявили дефицит йода и селена. После добавления морской рыбы и орехов уровень ТТГ пришёл в норму, и вес постепенно пошёл вниз.
Если вес не снижается, несмотря на диету и спорт, стоит проверить гормоны. Часто дело не в калориях, а в дисбалансе, который можно скорректировать питанием и образом жизни.
Тело — умная система: дайте ему правильный "ключ", и оно само начнёт возвращаться к балансу. Но любые изменения лучше согласовывать с врачом или диетологом.
Уточнения
Талия - сужение тела человека между грудной клеткой и тазом.
Байкал станет морем, Африка расколется, а Исландию разорвёт пополам. Учёные уверены: новые океаны уже начали своё рождение.