Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Седина смеётся над возрастом: как один цвет превращает её в оружие красоты
Декор или приговор: этот подвесной акцент делает квартиру теснее и превращает уют в ловушку
Редчайшие кузова и старые номера — машины, в которых хранятся семейные истории: покупка, которая может превратиться в вечную реставрацию
Антон Филипенко поддержал Аглаю Тарасову после задержания: актёр не исключает подброс запрещённых веществ
Зевота кошки рядом с хозяином: сигнал любви или скрытая угроза
Волшебство на сковороде: превращаем мясо в кляре в кулинарный шедевр за считанные минуты
Эмоции на замке, кошелёк нараспашку: новые стереотипы о русских, которые сводят европейцев с ума
Зимний отпуск для георгинов: как превратить кладовку в уютный спа-салон для растений
Редкие металлы станут ключом: Россия строит технологический суверенитет

Обычные продукты незаметно влияют на фигуру: именно они решают, где откладывается жир

3:26
Здоровье

Гормоны можно сравнить с дирижёрами: они управляют аппетитом, обменом веществ и тем, где именно в теле будет откладываться жир. Если наладить питание, можно "подружиться" с гормональной системой и легче контролировать вес.

Девушка с тонкой талией
Фото: Designed be Freepik by standret, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка с тонкой талией

Эстроген: почему жир оседает в бёдрах

Эстроген регулирует женский цикл, репродуктивную функцию и влияет на плотность костей. Но этот гормон также определяет распределение жира в организме.

Полезные продукты:

  • Соя, льняное семя, нут — работают как "мягкий" эстроген, помогают при ПМС и уменьшают отёки.
  • Клетчатка (овощи, отруби) — выводит избыток эстрогена, действуя как "щётка" для кишечника.

Нежелательные продукты:

  • Сахар и фастфуд — повышают уровень эстрогена, ускоряя накопление жира на животе.
  • Жирное мясо — содержит гормональные примеси, нарушающие баланс.

Пример: женщина 35 лет жаловалась на набор веса в бёдрах. Анализы показали высокий уровень эстрогена. После добавления брокколи и льняного масла в рацион и отказа от булочек за три месяца вес снизился на 5 кг.

Кортизол: стресс и лишний вес

Кортизол выделяется при стрессе. В норме он помогает организму, но хронически высокий уровень ведёт к набору веса, особенно в животе.

Снижают уровень кортизола:

  • Тёмный шоколад (от 70%) — уменьшает показатель на 15 % за час.
  • Зелёный чай — благодаря L-теанину снижает тревожность.
  • Овсянка на завтрак — стабилизирует уровень сахара.

Повышают кортизол:

  • Кофе натощак — удваивает уровень гормона.
  • Сладкие йогурты — провоцируют скачок сахара и стрессовую реакцию организма.

Пример: мужчина 40 лет, работавший по 12 часов и питавшийся кофе с печеньем, за год прибавил 10 кг. После перехода на завтрак с яйцами и авокадо, плюс перекусов орехами, уровень кортизола снизился, а живот ушёл за четыре месяца.

Щитовидная железа: почему вес стоит

Щитовидка контролирует обмен веществ. При гипотиреозе метаболизм замедляется, и вес растёт, даже если есть немного.

Что полезно:

  • Морская капуста и рыба — источники йода, без которого гормоны не вырабатываются.
  • Бразильские орехи (2 шт. в день) — дают селен, который поддерживает железу.

С осторожностью:

  • Сырая капуста и брокколи — в больших количествах могут мешать работе щитовидки, но после термообработки становятся безопасными.

Пример: женщина 50 лет не могла похудеть, несмотря на строгую диету. Анализы выявили дефицит йода и селена. После добавления морской рыбы и орехов уровень ТТГ пришёл в норму, и вес постепенно пошёл вниз.

Если вес не снижается, несмотря на диету и спорт, стоит проверить гормоны. Часто дело не в калориях, а в дисбалансе, который можно скорректировать питанием и образом жизни.

Тело — умная система: дайте ему правильный "ключ", и оно само начнёт возвращаться к балансу. Но любые изменения лучше согласовывать с врачом или диетологом.

Уточнения

Талия - сужение тела человека между грудной клеткой и тазом.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Крыса может пережить яд, бетон и мороз, но уйдёт навсегда, если в доме появится один запах
Недвижимость
Крыса может пережить яд, бетон и мороз, но уйдёт навсегда, если в доме появится один запах
Одно средство стирает годы не только с лица, но и с тела
Красота и стиль
Одно средство стирает годы не только с лица, но и с тела
Русский суперфуд в саду: 10 сортов смородины, где каждая ягода — как конфета
Садоводство, цветоводство
Русский суперфуд в саду: 10 сортов смородины, где каждая ягода — как конфета
Популярное
Земля трескается на глазах: Байкал превращается в океан, Африка рвётся пополам

Байкал станет морем, Африка расколется, а Исландию разорвёт пополам. Учёные уверены: новые океаны уже начали своё рождение.

Земля трескается на глазах: Байкал превращается в океан, Африка рвётся пополам
Змеи, которых лучше не видеть никогда: одно движение — и человек превращается в жертву
Змеи, которых лучше не видеть никогда: одно движение — и человек превращается в жертву
Картошка под подозрением: обычный урожай становится поводом для протокола
Морское чудо в деревенской реке: случай, который обсуждает вся Кубань — рыбакам не до смеха
Три гигантских экскаватора: как они изменили мир землеройных машин Сергей Милешкин Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин
Короткое каре ломает привычные каноны — лицо меняется за одно движение ножниц
Лучший способ очистить кран от накипи: работает быстрее и дешевле магазинных средств
Одно средство стирает годы не только с лица, но и с тела
Одно средство стирает годы не только с лица, но и с тела
Последние материалы
Волшебство на сковороде: превращаем мясо в кляре в кулинарный шедевр за считанные минуты
Эмоции на замке, кошелёк нараспашку: новые стереотипы о русских, которые сводят европейцев с ума
Зимний отпуск для георгинов: как превратить кладовку в уютный спа-салон для растений
Редкие металлы станут ключом: Россия строит технологический суверенитет
Этот спорт придумал гений: как силовая йога оказалась эффективнее тренажёров
Водород из глубин Земли может обнулить нефть и газ, открыв путь к новой эре энергетики
Спор о здоровье Юрия Антонова: директор певца обрушился с руганью на журналистов
Йога, которая разогревает тело и успокаивает ум: как виньяса меняет привычное понимание практики
Луковицы, которые спасут весну от серости: сажать их нужно прямо сейчас
Автомобиль, на котором ездили Том Круз и Дастин Хоффман — кто купит кусок киноистории
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.