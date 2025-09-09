Второй подбородок появляется не только из-за лишнего веса: вот что скрывается за проблемой

Второй подбородок может появиться внезапно — на фото или в зеркале, портя даже самый продуманный образ. Он не всегда связан с лишним весом, но избавиться от него можно, если действовать комплексно.

Проверьте осанку

Сутулость и привычка держать голову опущенной формируют складку под подбородком. Исправление осанки и привычки держать спину ровной помогает уменьшить выраженность этой зоны.

Упражнения для мышц шеи

Простая гимнастика даёт заметный результат уже через несколько дней. Подойдут круговые движения головой, вытягивание подбородка вперёд и задержка в этом положении на несколько секунд.

Массаж и уход

Массаж с маслом или кремом улучшает кровоток и подтягивает кожу. Движения выполняют плавно — от центра к ушам. Дополнительно помогут холодные компрессы: лёд в ткани прикладывают на пару минут утром и вечером, чтобы уменьшить отёчность.

Коррекция рациона и напитков

Временно исключите солёные продукты: они удерживают жидкость и усиливают отёки. Добавьте больше воды и зелёного чая, чтобы ускорить вывод токсинов.

Быстрые косметические приёмы

Специальные патчи с гиалуроновой кислотой дают быстрый лифтинг-эффект, особенно перед важными событиями.

Контрастное умывание — чередование тёплой и прохладной воды — укрепляет кожу и стимулирует выработку коллагена.

При фото- и видеосъёмке камера, расположенная чуть выше уровня глаз, визуально убирает второй подбородок.

Когда нужен более стойкий результат

Если причиной становится возрастное снижение упругости кожи, на помощь приходят косметологические процедуры. Но даже за три дня при помощи упражнений, ухода и правильных привычек можно заметно улучшить овал лица.

