Второй подбородок появляется не только из-за лишнего веса: вот что скрывается за проблемой

Второй подбородок может появиться внезапно — на фото или в зеркале, портя даже самый продуманный образ. Он не всегда связан с лишним весом, но избавиться от него можно, если действовать комплексно.
Сутулость и привычка держать голову опущенной формируют складку под подбородком. Исправление осанки и привычки держать спину ровной помогает уменьшить выраженность этой зоны.
Простая гимнастика даёт заметный результат уже через несколько дней. Подойдут круговые движения головой, вытягивание подбородка вперёд и задержка в этом положении на несколько секунд.
Массаж с маслом или кремом улучшает кровоток и подтягивает кожу. Движения выполняют плавно — от центра к ушам. Дополнительно помогут холодные компрессы: лёд в ткани прикладывают на пару минут утром и вечером, чтобы уменьшить отёчность.
Временно исключите солёные продукты: они удерживают жидкость и усиливают отёки. Добавьте больше воды и зелёного чая, чтобы ускорить вывод токсинов.
Если причиной становится возрастное снижение упругости кожи, на помощь приходят косметологические процедуры. Но даже за три дня при помощи упражнений, ухода и правильных привычек можно заметно улучшить овал лица.
Уточнения
Подборо́док - самая нижняя часть лица, расположенная книзу от нижней губы.
Узнайте о 10 самых ядовитых змеях мира, их смертоносных ядах и опасностях, которые они представляют для человека. Будьте на чеку.