Обычная вода ломает пищеварение: вот почему привычка запивать не так безобидна

Многие считают стакан воды за обедом безвредной привычкой, но именно он часто становится причиной тяжести и дискомфорта. Диетологи объясняют: жидкость во время еды мешает работе желудка и снижает качество пищеварения.

Почему вода мешает

Попадая вместе с пищей, вода разбавляет желудочный сок и снижает концентрацию ферментов. В результате еда переваривается медленнее, а питательные вещества усваиваются хуже.

Особенно вредны холодные напитки: они вызывают спазм сосудов желудка и ускоряют переход пищи в кишечник. Недостаточно обработанная еда начинает бродить, провоцируя вздутие и газообразование.

Когда лучше пить

Оптимальное время для питья — за полчаса до еды или не раньше, чем через час после. В этом случае жидкость не мешает перевариванию и выполняет свою основную задачу — поддерживает водный баланс.

Иногда допустимы небольшие глотки тёплой воды, если пища слишком сухая. Но объём не должен превышать 100-150 мл.

Что точно не стоит пить за едой

Газированные напитки — пузырьки углекислого газа растягивают желудок и усиливают дискомфорт.

Фруктовые соки — содержащиеся в них кислоты меняют pH и мешают расщеплению белков, вызывая изжогу.

Молоко — требует особых ферментов, и сочетание с другой пищей создаёт лишнюю нагрузку на ЖКТ.

Травяные чаи — могут неожиданно взаимодействовать с компонентами еды, поэтому их лучше пить отдельно.

Привычка, которая мешает пищеварению

Часто желание запивать связано с тем, что еду плохо пережёвывают. Если тщательно измельчать продукты во рту, в жидкости практически не будет нужды.

Отказ от напитков во время еды — простой шаг к улучшению пищеварения. Многие замечают: уже через неделю уходит чувство тяжести после обеда.

Уточнения

Пищеваре́ние - химическая (главным образом ферментативная), иногда также механическая обработка пищи — совокупность процессов, обеспечивающих расщепление пищевых веществ на различные компоненты, пригодные к всасыванию и участию в обмене веществ.

