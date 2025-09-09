Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как круиз-контроль может сберечь до 30% бензина: откройте секреты экономии
Шарлотка преобразилась: этот секретный ингредиент делает ее божественно вкусной
Побег из реальности: Amanoi Ocean Pool Residence — личный рай во Вьетнаме, где каждый день как фильм
Опоздаешь осенью — потеряешь весной: схема обработки теплицы от болезней и вредителей
Инфаркт как следствие инфекции: ученые нашли связь между вирусами и скрытыми угрозами для сердца
400 лет под водой: тайна акулы, которая забыла про старость и превратилась в символ вечной жизни
Не трать время на диеты: эта поза поможет подтянуть тело всего за неделю
Мезонити в 25 лет: глупость или гениальная профилактика морщин
Климатический ад для аквакультуры: как жара уничтожает рыбные хозяйства в Южной Корее

Обычная вода ломает пищеварение: вот почему привычка запивать не так безобидна

2:03
Здоровье

Многие считают стакан воды за обедом безвредной привычкой, но именно он часто становится причиной тяжести и дискомфорта. Диетологи объясняют: жидкость во время еды мешает работе желудка и снижает качество пищеварения.

Томатный суп с фасолью и сыром
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Томатный суп с фасолью и сыром

Почему вода мешает

Попадая вместе с пищей, вода разбавляет желудочный сок и снижает концентрацию ферментов. В результате еда переваривается медленнее, а питательные вещества усваиваются хуже.

Особенно вредны холодные напитки: они вызывают спазм сосудов желудка и ускоряют переход пищи в кишечник. Недостаточно обработанная еда начинает бродить, провоцируя вздутие и газообразование.

Когда лучше пить

Оптимальное время для питья — за полчаса до еды или не раньше, чем через час после. В этом случае жидкость не мешает перевариванию и выполняет свою основную задачу — поддерживает водный баланс.

Иногда допустимы небольшие глотки тёплой воды, если пища слишком сухая. Но объём не должен превышать 100-150 мл.

Что точно не стоит пить за едой

  • Газированные напитки — пузырьки углекислого газа растягивают желудок и усиливают дискомфорт.
  • Фруктовые соки — содержащиеся в них кислоты меняют pH и мешают расщеплению белков, вызывая изжогу.
  • Молоко — требует особых ферментов, и сочетание с другой пищей создаёт лишнюю нагрузку на ЖКТ.
  • Травяные чаи — могут неожиданно взаимодействовать с компонентами еды, поэтому их лучше пить отдельно.

Привычка, которая мешает пищеварению

Часто желание запивать связано с тем, что еду плохо пережёвывают. Если тщательно измельчать продукты во рту, в жидкости практически не будет нужды.

Отказ от напитков во время еды — простой шаг к улучшению пищеварения. Многие замечают: уже через неделю уходит чувство тяжести после обеда.

Уточнения

Пищеваре́ние - химическая (главным образом ферментативная), иногда также механическая обработка пищи — совокупность процессов, обеспечивающих расщепление пищевых веществ на различные компоненты, пригодные к всасыванию и участию в обмене веществ.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Алматы идёт на эксперимент: новый график работы избавит от пробок
Экономика и бизнес
Алматы идёт на эксперимент: новый график работы избавит от пробок
Рынок недвижимости ожил: вторичное жильё снова на коне — цифры за август
Экономика и бизнес
Рынок недвижимости ожил: вторичное жильё снова на коне — цифры за август
Земля трескается на глазах: Байкал превращается в океан, Африка рвётся пополам
Наука и техника
Земля трескается на глазах: Байкал превращается в океан, Африка рвётся пополам
Популярное
Земля трескается на глазах: Байкал превращается в океан, Африка рвётся пополам

Байкал станет морем, Африка расколется, а Исландию разорвёт пополам. Учёные уверены: новые океаны уже начали своё рождение.

Земля трескается на глазах: Байкал превращается в океан, Африка рвётся пополам
Змеи, которых лучше не видеть никогда: одно движение — и человек превращается в жертву
Змеи, которых лучше не видеть никогда: одно движение — и человек превращается в жертву
Морское чудо в деревенской реке: случай, который обсуждает вся Кубань — рыбакам не до смеха
Лучший способ очистить кран от накипи: работает быстрее и дешевле магазинных средств
Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер Когда вода стала топливом: как в СССР Москвич ездил за счёт водорода Сергей Милешкин Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин
Клыки длиной с руку и зубы, растущие спиралью: топ-10 ртов, которыми природа вооружила хищников
Картошка под подозрением: обычный урожай становится поводом для протокола
Короткое каре ломает привычные каноны — лицо меняется за одно движение ножниц
Короткое каре ломает привычные каноны — лицо меняется за одно движение ножниц
Последние материалы
Морская битва: мальчик против палтуса весом 80 килограммов — шанс, который бывает раз в жизни
Три привычки экономных водителей превращают двигатель в груду нагара и сажи
Никогда не делайте так с кабачками: 3 ошибки, которые превратят икру в безвкусную массу
Гигантские волны больше не миф: ученые объясняют, как рождаются самые опасные волны в океане
Два острова — тысяча впечатлений: почему Тринидад и Тобаго называют сердцем Карибов
Звезда-бабочка расправила крылья: космос показал будущее рождение планет
Эта поза нарушает работу органов : печень и поджелудочная не справляются с ночной нагрузкой
Шокирующая диета невесты Роналду: что Джорджина Родригес ест и как тренируется
Купероз — не приговор: вот что действительно работает против сосудистых звёздочек
Хаос в доме исчезает сам: привычки, которые работают лучше генеральной уборки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.