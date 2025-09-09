Обычная вода ломает пищеварение: вот почему привычка запивать не так безобидна

Многие считают стакан воды за обедом безвредной привычкой, но именно он часто становится причиной тяжести и дискомфорта. Диетологи объясняют: жидкость во время еды мешает работе желудка и снижает качество пищеварения.
Попадая вместе с пищей, вода разбавляет желудочный сок и снижает концентрацию ферментов. В результате еда переваривается медленнее, а питательные вещества усваиваются хуже.
Особенно вредны холодные напитки: они вызывают спазм сосудов желудка и ускоряют переход пищи в кишечник. Недостаточно обработанная еда начинает бродить, провоцируя вздутие и газообразование.
Оптимальное время для питья — за полчаса до еды или не раньше, чем через час после. В этом случае жидкость не мешает перевариванию и выполняет свою основную задачу — поддерживает водный баланс.
Иногда допустимы небольшие глотки тёплой воды, если пища слишком сухая. Но объём не должен превышать 100-150 мл.
Часто желание запивать связано с тем, что еду плохо пережёвывают. Если тщательно измельчать продукты во рту, в жидкости практически не будет нужды.
Отказ от напитков во время еды — простой шаг к улучшению пищеварения. Многие замечают: уже через неделю уходит чувство тяжести после обеда.
Уточнения
Пищеваре́ние - химическая (главным образом ферментативная), иногда также механическая обработка пищи — совокупность процессов, обеспечивающих расщепление пищевых веществ на различные компоненты, пригодные к всасыванию и участию в обмене веществ.
Байкал станет морем, Африка расколется, а Исландию разорвёт пополам. Учёные уверены: новые океаны уже начали своё рождение.