Эта поза нарушает работу органов : печень и поджелудочная не справляются с ночной нагрузкой

Многие не придают значения позе во сне, пока не появляются проблемы со здоровьем. Однако именно положение тела ночью может влиять на работу органов сильнее, чем кажется на первый взгляд. Особенно это касается сна на правом боку.

Что происходит при сне на правом боку

В этом положении желудок располагается выше пищевода, что облегчает заброс кислоты и становится причиной утренней изжоги. Дополнительную нагрузку испытывает и кровеносная система: сдавливаются печень и поджелудочная железа, из-за чего замедляется естественный процесс детоксикации. Утром это может проявляться чувством тяжести и отёчностью.

Смещение диафрагмы делает дыхание менее глубоким. У людей с храпом или апноэ такое положение усиливает симптомы, из-за чего они просыпаются уставшими.

Нагрузка на позвоночник и сосуды

Если подушка подобрана неправильно, позвоночник искривляется, а мышцы шеи и спины перенапрягаются. В результате появляются боли и скованность.

Кровообращение в правой части тела ухудшается. Для тех, кто страдает варикозом, это особенно опасно: усиливается риск застоя крови, могут возникать онемение рук и неприятные ощущения по утрам.

Особые риски для беременных и сердечников

Беременным женщинам врачи не рекомендуют спать на правом боку: такое положение снижает приток крови к плоду и повышает давление на внутренние органы.

Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями также стоит избегать этой позы. Она увеличивает нагрузку на сердце и может провоцировать ночные скачки давления.

Какая поза лучше

Наиболее физиологичными считаются сон на спине или на левом боку. Левостороннее положение улучшает лимфодренаж, поддерживает работу сердца и снижает риск изжоги. Привыкнуть к новой позе непросто, но постепенное переобучение приносит заметный эффект: глубокий сон и лёгкое пробуждение.

