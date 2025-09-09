Этот продукт усиливает иммунитет: всего один в день даёт треть суточной нормы витамина С

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:08
Здоровье

Помидоры редко попадают в список "чудо-продуктов", хотя именно они способны заметно повлиять на здоровье. Один плод в день — это не диета и не ограничение, а простая привычка, которая даёт организму больше, чем кажется.

Помидоры
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Помидоры

Поддержка сердца и сосудов

Главная ценность помидоров — ликопин. Этот антиоксидант снижает уровень "плохого" холестерина, укрепляет сосуды и улучшает кровоток. Для людей старше сорока лет такая защита особенно актуальна: риск сердечно-сосудистых заболеваний в этом возрасте значительно растёт.

Не менее важен калий. Он регулирует водно-солевой баланс, помогает снижать давление и уменьшает отёки.

Польза для иммунитета и обмена веществ

Свежий томат обеспечивает до 30 % суточной нормы витамина С. Это поддержка для иммунной системы и ускоренное восстановление тканей.

Помидоры также содержат хром, который помогает держать под контролем уровень сахара в крови. Для людей с преддиабетом это особенно важно.

Улучшение пищеварения и контроль веса

Клетчатка в составе томатов стимулирует работу кишечника и мягко очищает организм. Это полезно тем, кто ведёт сидячий образ жизни.

Благодаря низкой калорийности помидоры можно есть без опасений за фигуру. Они хорошо насыщают и уменьшают тягу к сладкому, что помогает удерживать вес в норме.

Красота и защита от воспалений

Антиоксиданты замедляют процессы старения кожи: цвет лица становится ровнее, а кожа выглядит свежее.

Есть и дополнительный бонус. Ряд исследований связывает регулярное употребление томатов с профилактикой воспалений в суставах, дыхательной системе и органах зрения.

Простая привычка с долгосрочным эффектом

Один помидор в день — это небольшой шаг, который укрепляет здоровье сразу по нескольким направлениям. Чем дольше сохраняется эта привычка, тем заметнее результат для всего организма.

Уточнения

Тома́т — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
