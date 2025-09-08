Нет сил по утрам? Вашу энергию могут красть эти ошибки в завтраке

1:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Пропуск завтрака может привести к сбоям в работе организма. В беседе с Pravda.Ru профессор кафедры факультетской терапии РНИМУ им. Пирогова, доктор медицинских наук Альфред Богданов пояснил, каким должен быть правильный завтрак для поддержания здоровья.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Каша на кедровом молоке

"Многие люди просыпаются, умываются и сразу бегут на работу, полностью пропуская утренний прием пищи. Но именно завтрак запускает обменные процессы и дает энергию на первую половину дня", — пояснил Богданов.

По его словам, утренний рацион должен содержать преимущественно сложные углеводы. Каши, хлеб и даже бутерброды вполне допустимы: именно углеводные продукты обеспечивают организм энергией. При этом одной из распространенных ошибок врач назвал завтрак, состоящий исключительно из белковых продуктов — яиц, мяса или творога.

"В отсутствие углеводов белок начинает использоваться организмом для выработки энергии, а не для восстановления. Это приводит к дополнительной нагрузке на печень и почки", — отметил эксперт.

По словам Богданова, в утреннее меню стоит включать фрукты — благодаря высокому гликемическому индексу они особенно полезны именно в первой половине дня. Также врач предостерег от употребления крепкого кофе натощак. Он уточнил, что идеальный завтрак должен быть калорийным и сбалансированным, сочетать углеводы, жиры и белки.

"Классическая каша, хлеб с маслом или сыром, напиток вроде какао или кофе — это оптимальный вариант. Такой завтрак обеспечивает пролонгированную энергию и помогает сохранять работоспособность в течение дня", — заключил он.