Лайки и репосты меняют состав крови: как виртуальная жизнь влияет на физическое здоровье

2:26
Здоровье

Современные технологии стали неотъемлемой частью жизни, и особенно это касается социальных сетей. Они помогают поддерживать контакты, узнавать новости и развлекаться. Однако новые данные показывают: активное использование соцсетей может иметь обратную сторону — негативное влияние на физическое здоровье.

Девушка смотрит в телефон
Фото: https://media.istockphoto.com/id/1184225688/ru/фото/женщина-в-постели-с-мобильным-телефоном.jpg?s=612x612&w=0&k=20&c=pG6r5v_BVO2IAMbURJidXBFMTirI_TsKU6-6nTk7_es=
Девушка смотрит в телефон

Исследование американских специалистов

Учёные из США провели исследование среди студентов-добровольцев, чтобы понять, как виртуальная активность отражается на организме. В течение нескольких месяцев за участниками наблюдали, фиксировали их привычки и собирали данные о здоровье.

Добровольцы регулярно заполняли анкеты, где рассказывали о том, сколько времени проводят в соцсетях и как именно ими пользуются. Кроме того, они сдавали анализы крови, чтобы исследователи могли отслеживать изменения на биологическом уровне.

Влияние на организм

Главный результат исследования — связь частого использования социальных сетей с повышенным уровнем С-реактивного белка (СРБ). Этот маркер считается показателем хронического воспаления, которое, в свою очередь, связано с риском сердечно-сосудистых заболеваний и развитием онкологии.

Помимо этого, специалисты отметили:

  • у студентов снижалось качество сна;
  • уровень стресса был выше нормы;
  • количество полезной активности, например спорта и прогулок, уменьшалось.

Все эти факторы в совокупности формируют неблагоприятную картину: организм не получает должной разгрузки и восстановления, а это повышает вероятность серьёзных проблем со здоровьем в будущем.

Что это значит для пользователей

Результаты исследования, опубликованные на портале med-heal, ещё раз подтверждают: привычки в цифровом пространстве напрямую отражаются на физическом состоянии. Постоянное пребывание в соцсетях может казаться безобидным, но в долгосрочной перспективе оно приводит к нарушениям сна, стрессу и даже биохимическим изменениям в крови.

Вывод прост: стоит внимательнее относиться к времени, проведённому онлайн. Снижение продолжительности использования соцсетей, введение цифровых "детоксов" и замена виртуальной активности на прогулки или спорт могут стать важным шагом к сохранению здоровья.

Уточнения

Онколо́гия (от др.-греч. όγκος - тяжесть, груз, и λόγος - учение) — раздел медицины, изучающий доброкачественные и злокачественные опухоли, механизмы и закономерности их возникновения и развития, методы их профилактики, диагностики и лечения.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
