Сердце начнёт сдавать после сорока: простая привычка, которая отсрочит возрастные проблемы

Здоровье

Многие полезные привычки врачи и диетологи называют первыми помощниками здоровья — прогулки, вода, полноценный сон. Но гораздо реже упоминается овощ, который есть почти в каждом доме, — помидор. Между тем, он способен оказывать комплексное воздействие на организм, и для этого вовсе не нужно сидеть на жёсткой диете. Достаточно включить всего один свежий томат в свой ежедневный рацион.

Девушка на диете
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Девушка на диете

Ликопин — защита для сердца и сосудов

Главное действующее вещество в помидорах — ликопин. Этот антиоксидант изучается десятилетиями, и его роль в укреплении здоровья сердца подтверждается всё новыми исследованиями. Он помогает снижать уровень "плохого" холестерина, укрепляет стенки сосудов и улучшает кровоток. Особенно заметен эффект у людей старше сорока лет, когда риск сердечно-сосудистых заболеваний начинает возрастать.

Калий и баланс в организме

Помидоры богаты калием, который регулирует водно-солевой обмен. Благодаря ему снижается артериальное давление, уходят отёки и нормализуется работа почек.

Витамин C и поддержка иммунитета

Один средний свежий томат содержит до трети суточной нормы витамина C. Это вещество укрепляет иммунитет, помогает быстрее восстанавливаться после простуд и заживлять ткани.

Клетчатка для пищеварения

Пищевые волокна в составе помидоров улучшают работу кишечника, мягко очищают его и помогают при сидячем образе жизни, когда замедляется обмен веществ.

Контроль сахара в крови

В составе томатов есть хром, который помогает регулировать уровень глюкозы. Для людей с преддиабетическим состоянием включение помидоров в меню может стать простой профилактической мерой.

Польза для кожи и молодости

Антиоксиданты, содержащиеся в помидорах, замедляют процессы старения кожи. Постепенно цвет лица становится ровнее, а кожа приобретает более здоровый вид.

Дополнительные эффекты

Некоторые научные данные указывают на противовоспалительные свойства томатов. Они могут положительно влиять на суставы, дыхательную систему и зрение. При этом низкая калорийность делает овощ отличным выбором для тех, кто следит за фигурой: томаты насыщают и уменьшают тягу к сладкому.

Маленький шаг — большой результат

Один помидор в день — не строгая диета и не ограничение. Это простая и доступная привычка, которая постепенно укрепляет здоровье и улучшает самочувствие. Чем дольше она сохраняется, тем заметнее становятся положительные изменения.

Уточнения

Ликопин - каротиноидный пигмент, определяющий окраску плодов некоторых растений, например томатов, гуавы, арбуза. Нерастворим в воде.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
