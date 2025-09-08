Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зачем вам абонемент? Эти 4 упражнения полноценно заменят тренажёрный зал
Слёзы пилота: Риккардо расстаётся с Aston Martin Valkyrie – вот почему
На краю Солнечной системы: архивные данные привели к открытию нового небесного тела
Последний шанс для осётра: что ждёт популяцию в Каспийском море
Тихоокеанский круиз на Дальнем Востоке: новые маршруты свяжут Владивосток и Курильские острова
Следы страсти: динозавры оставили в камне доказательства ухаживаний друг за другом
19 лет Сафине: какой удивительной женщиной стала дочь певицы Алсу
Вытяжки-невидимки: вот почему нужно отказаться от традиционных моделей уже сегодня
Pajero снова в строю: Mitsubishi анонсировало новую версию внедорожника — что изменится?

Ватные палочки не для ушей: открываем истинное назначение привычного предмета

3:16
Здоровье

Маленькие ватные палочки можно найти почти в каждом доме. Мы привыкли думать о них как об универсальном средстве гигиены и чаще всего тянемся к ним, чтобы почистить уши. Но именно это использование и является самым опасным. Врачи не устают повторять: ушная сера — естественный защитный барьер, и попытки вычистить её глубоко внутри слухового прохода нередко приводят к проблемам, с которыми потом приходится обращаться к ЛОР-врачу.

Ватные палочки
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ватные палочки

Чем грозит привычка чистить уши

Медики предупреждают: когда ватная палочка проникает слишком глубоко, серные массы не удаляются, а наоборот, проталкиваются внутрь, формируя плотные пробки. Это может сопровождаться заложенностью, снижением слуха, шумом в ушах. В тяжёлых случаях неосторожные движения приводят к повреждению барабанной перепонки.

Настоящее предназначение

На самом деле ватные палочки создавались не для ушей. Их первоначальная задача — аккуратная обработка кожи и нанесение средств в труднодоступные места. Сегодня они активно используются в косметологии и быту:

  • нанесение и коррекция макияжа;
  • дезинфекция и обработка небольших порезов или ссадин;
  • чистка клавиатуры, техники, мелких деталей;
  • нанесение мазей и антисептиков точечно, без лишнего расхода.

То есть их функция — точность и деликатность, а не "вычищение" слухового прохода.

Как ухаживать за ушами без риска

Ушная сера не враг, а защитник. Она увлажняет кожу и препятствует проникновению бактерий. В норме организм сам очищает слуховой проход: при жевании или разговоре микрочастицы серы постепенно выталкиваются наружу. Всё, что требуется, — аккуратно удалить то, что оказалось снаружи, с помощью салфетки или слегка влажного полотенца.

Почему миф о чистых ушах так живуч

Во многом привычка связана с ощущением комфорта. После палочки действительно может показаться, что слух стал острее и уши — чище. Но этот эффект обманчив. Сера выталкивается наружу постепенно, и её скопление внутри уха не видно. Человек, не замечая результата, продолжает чистить глубже, провоцируя обратный эффект — пробка формируется быстрее.

Кроме того, маркетинг десятилетиями поддерживал образ ватной палочки как "универсального помощника для гигиены", и многие автоматически связывают её именно с ушами.

Когда ватная палочка — лучший друг

Несмотря на запрет "лезть в уши", полностью отказываться от этого предмета не стоит. Ватные палочки незаменимы в быту: ими удобно протирать труднодоступные места в бытовой технике, чистить клавиатуру ноутбука, ухаживать за комнатными растениями, точечно наносить крем или лекарство на кожу. В косметике они помогают скорректировать неровную стрелку подводки или аккуратно нанести тени. В дорожной аптечке пара палочек пригодится для обработки небольших ран.

Уточнения

Ва́тная па́лочка - предмет личной гигиены, состоящий из небольшой палочки с ватными тампонами на концах или обмоткой из марли или другого пористого материала.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Алматы идёт на эксперимент: новый график работы избавит от пробок
Экономика и бизнес
Алматы идёт на эксперимент: новый график работы избавит от пробок
В 2025 году тушь можно отложить: новые способы сделать ресницы роскошными
Красота и стиль
В 2025 году тушь можно отложить: новые способы сделать ресницы роскошными
Популярное
Воссозданные лютоволки превратились в гигантов: новый проект науки пугает масштабами успеха

Лютые волки, исчезнувшие тысячи лет назад, снова восстали! Узнайте о секретах их возрождения и научных прорывах компании Colossal Biosciences.

Воссозданные лютоволки превратились в гигантов: новый проект науки пугает масштабами успеха
В джунглях Амазонки обнаружили речного монстра: новая рыба способна бросить вызов пираням
В джунглях Амазонки обнаружили речного монстра: новая рыба способна бросить вызов пираням
Хруст, от которого не уйдёшь: маринованная капуста с перцем за ночь
Пантанал преподнёс сюрприз: обнаружено гнездо гарпий, которых считали исчезнувшими десятилетия
Когда вода стала топливом: как в СССР Москвич ездил за счёт водорода Сергей Милешкин Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин Путь искупления или шоу для селфи? Разгадка противоречий в Сантьяго-де-Компостела Игорь Буккер
Рынок недвижимости ожил: вторичное жильё снова на коне — цифры за август
Королева глубин: почему белая акула охотится точнее любого оружия
Крыса может пережить яд, бетон и мороз, но уйдёт навсегда, если в доме появится один запах
Крыса может пережить яд, бетон и мороз, но уйдёт навсегда, если в доме появится один запах
Последние материалы
Слёзы пилота: Риккардо расстаётся с Aston Martin Valkyrie – вот почему
На краю Солнечной системы: архивные данные привели к открытию нового небесного тела
Последний шанс для осётра: что ждёт популяцию в Каспийском море
Тихоокеанский круиз на Дальнем Востоке: новые маршруты свяжут Владивосток и Курильские острова
Следы страсти: динозавры оставили в камне доказательства ухаживаний друг за другом
19 лет Сафине: какой удивительной женщиной стала дочь певицы Алсу
Вытяжки-невидимки: вот почему нужно отказаться от традиционных моделей уже сегодня
Pajero снова в строю: Mitsubishi анонсировало новую версию внедорожника — что изменится?
Суздальские праздники: как сделать поездку незабываемой — откройте тайны города
Красные, но не радостные: ошибка, из-за которой наливные томаты превращаются в потрескавшийся урожай
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.