Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Чудовище из джунглей: питон весом 150 кг и длиной почти восемь метров вводит в ужас местных
Прощай, лишний вес: готовим кабачки по-французски без масла — фигура скажет спасибо
Работа на больничном — игра с огнём: когда совместительство может лишить пособия
Потерянный багаж: что происходит с чемоданами, которые не нашли владельцев
Умные светофоры в Москве: пробкам пришёл конец или только начало
Конституционная худоба: фитнес-тренер Бела Барнс раскрывает куда исчезают калории худых
Старый метод обработки белья снова в цене — вещи выглядят идеально дольше
Гарвардская тарелка приведёт к идеальному телу: как похудеть без ограничений
Прощай, лысина: Сергей Романович сделал операцию по пересадке волос

Усталость тает, энергия прёт: простой эксперимент, который стоит попробовать каждому

4:14
Здоровье

В середине дня тянет за шоколадкой или газировкой, а уже через час накатывает усталость и упадок сил? Этот "американские горки сахара" знакомы многим: быстрый всплеск энергии после сладкого неизбежно сменяется резким падением, оставляя ощущение вялости и желание снова "подкрепиться". Учёные всё чаще говорят: всего семь дней без добавленного сахара могут заметно изменить уровень энергии и самочувствие.

сахар
Фото: commons.wikimedia.org by Дитмар Рабих, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
сахар

Что происходит в организме при отказе от сахара

Когда мы едим сладости или белый хлеб, уровень глюкозы в крови резко подскакивает. Поджелудочная железа выбрасывает инсулин, чтобы убрать лишний сахар. Но этот выброс часто оказывается чрезмерным — и спустя 30-60 минут уровень сахара падает ниже нормы. Такое состояние называют реактивной гипогликемией.

Именно в этот момент мы чувствуем:

  • упадок сил,
  • раздражительность,
  • трудности с концентрацией,
  • головокружение или желание срочно съесть что-то ещё сладкое.

Короткий отказ от добавленного сахара позволяет разорвать этот порочный круг. Уже через несколько дней уровень глюкозы в крови становится более стабильным, а энергия — более ровной.

Научный взгляд: меньше сахара — больше сил

  • Снижение воспаления: исследования (Hu et al., 2021, American Journal of Clinical Nutrition) показывают: избыток сахара усиливает хроническое воспаление, которое связано с усталостью и снижением работоспособности. Уже через неделю сокращения сладкого у добровольцев отмечалось снижение уровня С-реактивного белка — маркёра воспаления.

  • Более устойчивая энергия: по данным Harvard Health Publishing (2023), диеты с низким содержанием добавленных сахаров помогают стабилизировать уровень сахара в крови, предотвращая резкие перепады энергии.

  • Влияние на мозг: исследование Davis et al., 2020, Nutrients показало, что уменьшение сахара в рационе повышает когнитивные функции и снижает дневную сонливость у людей, страдающих от хронической усталости.

Почему вначале может стать хуже

Многие отмечают, что в первые 2-3 дня без сладкого состояние ухудшается. Это похоже на лёгкий абстинентный синдром:

  • головные боли,
  • перепады настроения,
  • проблемы с концентрацией,
  • сильное желание съесть сладкое.

Учёные объясняют это тем, что мозг привык к частым всплескам дофамина от сахара. Когда они исчезают, нервная система ищет новые источники удовольствия. Хорошая новость — этот этап кратковременный, а уже к концу недели большинство людей чувствует прилив сил.

Чем заменить сахар

Полный отказ от сладкого не означает, что нужно лишить себя удовольствий. Главное — заменить быстрые углеводы полезными вариантами.

  • Газировку на воду с лимоном или мятой.
  • Конфеты на свежие фрукты. Клетчатка замедляет усвоение сахара и предотвращает резкие скачки глюкозы.
  • Сладкий чай на травяные настои. Например, ромашка или мята помогут и расслабиться.
  • Шоколад на орехи и сухофрукты. Они насыщают и дают энергию без перегрузки сахара.
  • Сахар на специи. Корица и ваниль придают напиткам сладость и улучшают вкус блюд.

Чего ожидать через 7 дней без сахара

  • Более стабильный уровень энергии без резких "качелей".
  • Улучшение качества сна.
  • Снижение отёков за счёт нормализации водно-солевого баланса.
  • Повышение концентрации и работоспособности.
  • Уменьшение тяги к сладкому и снижение переедания.

Главное — не воспринимать этот шаг как жёсткое лишение, а как заботу о себе: выбирайте натуральные продукты, следите за сном и водным балансом, и тогда ваш организм быстро ответит благодарностью.

Уточнения

Экспериме́нт (от лат. experimentum - проба, опыт) — процедура, выполняемая для поддержки, опровержения или подтверждения гипотезы или теории.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Торговля взлетела в 13 раз: как ЕАЭС изменил экономику Армении
Экономика и бизнес
Торговля взлетела в 13 раз: как ЕАЭС изменил экономику Армении
Пантанал преподнёс сюрприз: обнаружено гнездо гарпий, которых считали исчезнувшими десятилетия
Домашние животные
Пантанал преподнёс сюрприз: обнаружено гнездо гарпий, которых считали исчезнувшими десятилетия
Рынок недвижимости ожил: вторичное жильё снова на коне — цифры за август
Экономика и бизнес
Рынок недвижимости ожил: вторичное жильё снова на коне — цифры за август
Популярное
Воссозданные лютоволки превратились в гигантов: новый проект науки пугает масштабами успеха

Лютые волки, исчезнувшие тысячи лет назад, снова восстали! Узнайте о секретах их возрождения и научных прорывах компании Colossal Biosciences.

Воссозданные лютоволки превратились в гигантов: новый проект науки пугает масштабами успеха
В джунглях Амазонки обнаружили речного монстра: новая рыба способна бросить вызов пираням
В джунглях Амазонки обнаружили речного монстра: новая рыба способна бросить вызов пираням
Хруст, от которого не уйдёшь: маринованная капуста с перцем за ночь
Рынок недвижимости ожил: вторичное жильё снова на коне — цифры за август
Когда вода стала топливом: как в СССР Москвич ездил за счёт водорода Сергей Милешкин Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин Путь искупления или шоу для селфи? Разгадка противоречий в Сантьяго-де-Компостела Игорь Буккер
Пантанал преподнёс сюрприз: обнаружено гнездо гарпий, которых считали исчезнувшими десятилетия
Королева глубин: почему белая акула охотится точнее любого оружия
Крыса может пережить яд, бетон и мороз, но уйдёт навсегда, если в доме появится один запах
Крыса может пережить яд, бетон и мороз, но уйдёт навсегда, если в доме появится один запах
Последние материалы
Потерянный багаж: что происходит с чемоданами, которые не нашли владельцев
Умные светофоры в Москве: пробкам пришёл конец или только начало
Конституционная худоба: фитнес-тренер Бела Барнс раскрывает куда исчезают калории худых
Старый метод обработки белья снова в цене — вещи выглядят идеально дольше
Гарвардская тарелка приведёт к идеальному телу: как похудеть без ограничений
Прощай, лысина: Сергей Романович сделал операцию по пересадке волос
Кето и акне: что происходит с лицом при изменении рациона
Клыки длиной с руку и зубы, растущие спиралью: топ-10 ртов, которыми природа вооружила хищников
После долгого ожидания: зарплаты бюджетников проиндексируют
Инфляция и курс рубля: ловушка, в которую рискуют попасть миллионы россиян
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.