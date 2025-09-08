Жизнь в ожидании беды: в какой момент тревога перестаёт быть спутником и становится болезнью

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Тревога — естественная реакция организма на стресс, но когда она перестаёт быть временным спутником и становится постоянным состоянием, она превращается в коварного врага здоровья. Психологи отмечают: хроническая тревожность способна разрушать не только психику, но и тело, повышая риск бессонницы, сердечно-сосудистых заболеваний и даже ослабляя иммунитет.

Тревожный сон
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Тревожный сон

Современные исследования подтверждают: тревожные расстройства сегодня — одни из самых распространённых психических нарушений. По данным World Health Organization (2023), тревожные расстройства встречаются примерно у 4% населения планеты, а у женщин почти в два раза чаще, чем у мужчин. Врачи всё чаще подчеркивают, что раннее распознавание симптомов тревожности позволяет вовремя подключить психологическую или медицинскую помощь и предотвратить тяжёлые последствия.

Чрезмерное беспокойство о будущем

  • Постоянное ожидание худшего даже при отсутствии объективных причин.
  • Сложности с расслаблением, ощущение, что "что-то должно случиться".
  • Накопление стресса, что отражается на работе и личной жизни.

Научные данные: метаанализ Penninx et al., 2021 показал, что хроническая тревожность тесно связана с повышенной активностью миндалевидного тела в мозге — структуры, отвечающей за реакцию страха.

Проблемы с концентрацией и памятью

  • Тревожные мысли мешают сосредоточиться на рабочих задачах.
  • Появляется ощущение "тумана в голове".
  • Часто забываются важные мелочи: встреча, поручение, детали разговора.

Исследования: работа Eysenck et al., 2007 показала, что тревожность истощает когнитивные ресурсы мозга, снижая эффективность рабочей памяти и продуктивность.

Физические проявления тревоги

  • Учащённое сердцебиение, ощущение "трепыхания" в груди.
  • Тремор, дрожь в руках или ногах.
  • Одышка, ощущение нехватки воздуха.
  • Повышенная потливость и мышечное напряжение.

Научный факт: согласно обзору Chalmers et al., 2014, тревожные расстройства связаны с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, включая гипертонию и аритмии.

Избегающее поведение

  • Человек старается не посещать места или мероприятия, которые могут вызвать дискомфорт.
  • Отказ от общения и новых впечатлений.
  • Существенное ограничение социальной активности.

Исследования: American Psychiatric Association (DSM-5, 2013) указывает, что избегание — один из диагностических критериев генерализованного тревожного расстройства и социальной фобии.

Навязчивые и катастрофические мысли

  • Склонность прокручивать в голове худшие сценарии.
  • Постоянные сомнения и самокритика.
  • Искажённое восприятие реальности, усиление чувства беспомощности.

Научные данные: исследование Harvey, 2004 выявило, что катастрофизация усиливает тревожные симптомы и приводит к формированию замкнутого круга тревоги.

Как защитить себя от тревоги

Учёные и практикующие психотерапевты рекомендуют несколько стратегий самопомощи:

  • Техники осознанного дыхания: помогают вернуть внимание в настоящий момент.
  • Физическая активность: регулярные тренировки снижают уровень кортизола, гормона стресса.
  • Когнитивно-поведенческая терапия: признанный метод коррекции тревожных расстройств, эффективность которого подтверждена многочисленными клиническими исследованиями.
  • Здоровый сон: нормализация режима сна напрямую снижает уровень тревожности.
  • Социальная поддержка: общение с близкими и участие в групповых активностях снижают чувство изоляции.

Тревожность можно взять под контроль, если вовремя распознать её сигналы и ответить на них вниманием к себе, заботой о теле и психике, а при необходимости — поддержкой специалистов.

Уточнения

Трево́га беспоко́йство — отрицательно окрашенная эмоция, выражающая ощущение неопределённости, ожидание отрицательных событий, трудноопределимые предчувствия.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
