Кошмар без сна: дрожь в ногах удар по мозгу — скрытая угроза ночного отдыха

Здоровье

Когда человек ложится спать, он ожидает тишины и отдыха. Но иногда вместо долгожданного сна появляется странное ощущение: ноги словно живут собственной жизнью, начинают подёргиваться, появляется непреодолимое желание двигаться. Такое состояние известно как синдром беспокойных ног. Оно может серьёзно нарушать качество сна и снижать работоспособность днём. Разобраться, почему это происходит и как помочь себе, помогает неврология.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Ноги на кровати

Синдром беспокойных ног

Это неврологическое расстройство, при котором в состоянии покоя в ногах появляются неприятные ощущения: жжение, зуд, покалывание, тяжесть или пульсация. Симптомы усиливаются вечером и ночью, мешают заснуть и приводят к непроизвольным движениям во сне.

"Предполагается, что у людей с синдромом беспокойных ног есть сбой в системе дофамина, отвечающего за передачу сигналов и контроль движений", — сказал врач-невролог, мануальный терапевт клиники "Семейная" Максим Алексеев.

Нарушения работы дофаминовой системы связаны с дефицитом железа в клетках мозга. Даже при нормальном уровне железа в крови ферменты, участвующие в синтезе дофамина, не получают достаточно микроэлемента, и работа нейронов нарушается.

Первичный и вторичный синдром

Специалисты выделяют две формы заболевания:

Первичный (идиопатический) связан с особенностями работы нервной системы и часто передаётся по наследству.

Вторичный возникает как следствие других заболеваний или состояний.

К причинам вторичного синдрома относят:

Дефицит железа и анемию. Чаще всего они встречаются у женщин с обильными менструациями, у беременных, при кровопотерях или нарушениях всасывания микроэлементов. Хроническую почечную недостаточность, особенно у пациентов на диализе. Здесь играет роль уремическая полинейропатия и нарушения обмена железа. Периферическую нейропатию, которая развивается при диабете, алкоголизме, ревматоидном артрите и других болезнях.

Как отличить от других проблем

Синдром беспокойных ног легко спутать с иными состояниями.

Судороги чаще проявляются резкой болью в икроножной мышце, которую приходится растягивать.

Варикозная болезнь сопровождается тяжестью, отёками и облегчением при поднятии ног вверх.

Важно помнить, что эти заболевания могут сочетаться, усиливая друг друга. Поэтому при сомнительных симптомах стоит обратиться к неврологу или флебологу.

Способы лечения

Подход зависит от формы синдрома.

В первую очередь необходимо устранить причину:

Восполнить дефицит железа — препараты назначает врач после анализа крови на ферритин. Контролировать основное заболевание, будь то диабет или почечная недостаточность. Пересмотреть лекарственную терапию, так как некоторые антидепрессанты и антигистаминные препараты усиливают симптомы.

Немедикаментозные методы

При лёгких формах помогают меры образа жизни:

умеренные физические нагрузки (ходьба, плавание, пилатес);

правильная гигиена сна — засыпание и пробуждение в одно время;

отказ от кофеина, алкоголя и никотина, особенно вечером;

массаж и контрастные ванночки для ног.

Медикаментозная терапия

Назначается только врачом и подбирается индивидуально. Это могут быть препараты, влияющие на дофамин, противоэпилептические средства или транквилизаторы при тяжёлой бессоннице. Иногда дополнительно рекомендуют магний, который улучшает нервную проводимость и расслабляет мышцы.

Когда ждать улучшений

Сроки зависят от причины. Если синдром вызван анемией или лекарствами, облегчение наступает в течение нескольких недель. При восполнении запасов железа заметный результат проявляется через 1-3 месяца. В случаях первичного синдрома улучшение от немедикаментозных методов можно заметить спустя пару недель, а лекарства часто помогают уже после первого приёма.

Главное о синдроме

Это хроническое расстройство, при котором в покое появляется сильное желание двигать ногами. Оно связано с нарушением работы дофаминовой системы и дефицитом железа в мозге, а также может быть следствием других заболеваний. Симптомы мешают спать, но правильная терапия и корректировка образа жизни позволяют существенно облегчить состояние.

Уточнения

Сон — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир.

