Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Заброшенный прибор из 2000-х возвращается: он делает тонкие волосы гуще без салона
Ручная стирка без лишних усилий: как продлить жизнь вещам на годы
Трезвый, но пахнет перегаром: продукты, которые могут подставить водителя под лишение прав
Аристократы не мяукают: как порода и характер влияют на разговорчивость вашего питомца
Этот лайфхак делает начинку пиццы сочной, а корж — хрустящим, будто в лучшей пиццерии
Не выкидывайте урожай: лишние яблоки превращаются в удобрение — секрет, который экономит деньги
Секрет, которому два миллиарда лет: почему моря стали солёными, а реки остались пресными
Прихожая без хлама: этот предмет мебели стоит убрать отсюда немедленно
Секретное оружие против старения: вот как функциональные тренировки меняют тело после 35

Брак с диагнозом: вместо жили долго и счастливо — общее расстройство: риски и секрет взаимопонимания

4:27
Здоровье

Исследования в области психиатрии всё чаще подтверждают: выбор партнёра далеко не случаен. Когда речь идёт о браке, люди с психическими расстройствами нередко находят супругов с теми же проблемами. Учёные называют это явление закономерным и объясняют его сочетанием биологических, социальных и психологических факторов.

Эмоциональное напряжение в паре
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Эмоциональное напряжение в паре

Брак и психические расстройства

Масштабная работа Института исследований мозга охватила почти 15 миллионов человек в разных странах Европы и Азии. Анализ данных из Швеции, Дании и Тайваня сделал это исследование одним из крупнейших в области психиатрии. В выборку вошли люди с девятью различными диагнозами — от депрессии и тревожных расстройств до шизофрении, биполярного расстройства и зависимости от психоактивных веществ. Также были рассмотрены СДВГ, аутизм, ОКР и нервная анорексия.

Результаты оказались удивительно устойчивыми: супруги чаще всего делят между собой не только быт, но и диагнозы. Шансы встретить партнёра с аналогичным заболеванием оказались выше, чем вероятность построить отношения с человеком без подобных проблем.

Наследственный фактор

Особое внимание учёные уделили детям в таких семьях. Если оба родителя страдали одним и тем же расстройством, вероятность появления заболевания у ребёнка удваивалась. Это касается прежде всего состояний, где доказана значительная роль генетики: шизофрении, депрессии, биполярного расстройства и аддиктивных нарушений. Для специалистов такой вывод логичен: наследуемость психических заболеваний часто подтверждается и другими крупными работами.

Причина парных болезней

Учёные предложили три основных объяснения. Первое — естественное стремление людей выбирать близких по опыту. Совместное понимание проблем и переживаний помогает наладить эмоциональную связь. Второе — так называемая конвергенция: пары со временем становятся похожи друг на друга из-за общего образа жизни и среды. Наконец, третья причина связана с социальной стигматизацией. Люди с психическими диагнозами нередко сталкиваются с предвзятым отношением, и их круг общения оказывается ограниченным, что также влияет на выбор партнёра.

Диагнозы под особым вниманием

Каждое из упомянутых расстройств имеет собственные особенности, которые могут влиять на динамику в семье. Например, депрессия и тревожные расстройства делают партнёров более чувствительными к эмоциональной поддержке. При шизофрении и биполярном расстройстве на первый план выходят периоды обострений и ремиссий, требующие терпения и понимания. А в случае зависимости от психоактивных веществ проблема может стать общей для семьи, усугубляя тяжесть последствий.

Культурные различия и общие тенденции

Примечательно, что закономерность сохранялась в странах с разными культурными традициями и историей. В Дании, Швеции и Тайване показатели совпали, что делает выводы универсальными. Это подтверждает: психическое здоровье и брачные стратегии тесно связаны и формируют глобальные тенденции, а не зависят только от местных особенностей.

Важность осознанного подхода

Специалисты подчёркивают, что результаты исследования нельзя трактовать однозначно негативно. Осознанный союз двух людей с одинаковыми трудностями может быть крепким: партнёры лучше понимают чувства друг друга и способны выстраивать доверительные отношения. Однако риски для детей и эмоциональной стабильности семьи требуют особого внимания. Здесь важна психотерапевтическая поддержка, готовность к лечению и работе над собой.

Значение для общества

Выводы учёных помогают глубже понять не только природу психических заболеваний, но и социальные механизмы, влияющие на выбор спутника жизни. Это знание важно для психиатров, психологов и специалистов по семейной терапии. Оно позволяет учитывать не только индивидуальные факторы, но и семейный контекст, что делает помощь более точной и эффективной.

Уточнения

Отношение — связь или взаимодействие людей, или их сообществ между собой или характерная направленность их действий.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Жир на вытяжке тает сам: трюк, который пугает своей простотой
Недвижимость
Жир на вытяжке тает сам: трюк, который пугает своей простотой
Лазер пришельцев или древний инструмент? Загадка разреза Аль-Наслаа
Наука и техника
Лазер пришельцев или древний инструмент? Загадка разреза Аль-Наслаа
Питомец демонстративно ложится на ваши вещи: он передаёт послание, которое вы упорно игнорируете
Домашние животные
Питомец демонстративно ложится на ваши вещи: он передаёт послание, которое вы упорно игнорируете
Популярное
В джунглях Амазонки обнаружили речного монстра: новая рыба способна бросить вызов пираням

Учёные Бразилии сделали шокирующее открытие — обнаружили гигантскую рыбу в амазонских реках, что ставит новые вопросы к экосистеме и эволюции.

В джунглях Амазонки обнаружили речного монстра: новая рыба способна бросить вызов пираням
Воссозданные лютоволки превратились в гигантов: новый проект науки пугает масштабами успеха
Воссозданные лютоволки превратились в гигантов: новый проект науки пугает масштабами успеха
Пантанал преподнёс сюрприз: обнаружено гнездо гарпий, которых считали исчезнувшими десятилетия
Хруст, от которого не уйдёшь: маринованная капуста с перцем за ночь
Когда вода стала топливом: как в СССР Москвич ездил за счёт водорода Сергей Милешкин Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин Путь искупления или шоу для селфи? Разгадка противоречий в Сантьяго-де-Компостела Игорь Буккер
Рынок недвижимости ожил: вторичное жильё снова на коне — цифры за август
Крыса может пережить яд, бетон и мороз, но уйдёт навсегда, если в доме появится один запах
Королева глубин: почему белая акула охотится точнее любого оружия
Королева глубин: почему белая акула охотится точнее любого оружия
Последние материалы
Секретное оружие против старения: вот как функциональные тренировки меняют тело после 35
Прихожая без хлама: этот предмет мебели стоит убрать отсюда немедленно
Брак с диагнозом: вместо жили долго и счастливо — общее расстройство: риски и секрет взаимопонимания
Сердце начнёт сдавать после сорока: простая привычка, которая отсрочит возрастные проблемы
Быстрый интернет дешевеет, а медленный — дорожает: как меняются тарифы в Башкирии
Панорамы Адриатики и реликвии христианства: где в Черногории пикник превращается в паломничество
13 кур и несколько котов: почему Михаил Ширвиндт оставил телевидение и уехал в деревню
Тренд с эффектом домино: одно поло — и тысячи инфлюэнсеров копируют друг друга
Новые камеры превращают трассы в прозрачный аквариум: нарушителям не скрыться
Вы сами превращаете кота в монстра: главная ошибка, из-за которой питомец вас тихо ненавидит
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.