Домашняя аптечка в цветочном горшке: растение с лимонным запахом которое лечит тревогу лучше валерьянки

Мелисса лекарственная (Melissa officinalis) — не просто ароматная трава с лимонным запахом, а растение с богатой историей и научно подтверждёнными лечебными свойствами. В народной медицине её веками использовали для успокоения нервов и облегчения пищеварения. Сегодня исследования подтверждают: мелисса может стать естественным союзником в борьбе со стрессом, тревогой, бессонницей и проблемами желудочно-кишечного тракта.
Учёные выделяют три главных направления её действия:
Современные исследования показали: экстракт мелиссы оказывает выраженное успокаивающее действие. Это связано с тем, что её активные соединения — розмариновая кислота и терпены — влияют на работу ГАМК-ергической системы мозга, которая отвечает за снижение нервной возбудимости.
Клинические опыты подтвердили, что регулярный приём препаратов на основе мелиссы уменьшает проявления тревоги, улучшает сон и общее самочувствие (Kennedy et al., 2006).
Мелисса издавна применялась как "травяное лекарство от тяжёлого живота". Научные исследования подтверждают: её эфирные масла (цитраль, цитронеллаль) расслабляют гладкую мускулатуру кишечника, уменьшают спазмы и газообразование.
По данным Saad et al. (2011), мелисса помогает при функциональных расстройствах пищеварения, таких как синдром раздражённого кишечника и диспепсия.
Мелисса богата фенольными соединениями и флавоноидами, которые работают как антиоксиданты. Они нейтрализуют свободные радикалы, замедляют процессы старения и снижают воспаление.
Кроме того, её экстракты проявляют противовирусные свойства. Исследования показали, что розмариновая кислота подавляет размножение вируса простого герпеса, сокращая проявления инфекции (Marijan, 2018).
Мелиссу можно встретить в самых разных формах:
Мелисса — это не только ароматная добавка к чаю, но и натуральный союзник здоровья, который работает сразу в нескольких направлениях.
Уточнения
Трево́га беспоко́йство — отрицательно окрашенная эмоция, выражающая ощущение неопределённости, ожидание отрицательных событий, трудноопределимые предчувствия.
Учёные Бразилии сделали шокирующее открытие — обнаружили гигантскую рыбу в амазонских реках, что ставит новые вопросы к экосистеме и эволюции.