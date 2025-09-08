Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Маленький красный плод: один овощ способен заменить диету — эффект заметен уже через неделю
Настоящий папирус или банановая бумага: как не попасться на подделку в Египте
Кабачки заиграют по-новому: яичная смесь превратит их в деликатес
Чтобы быть успешным: Краснов озвучил главное условие для предпринимателей
Микрозависимость от ботокса: тревожный тренд среди поклонниц уколов красоты
Шесть тактов безумия: Mazda придумала мотор, который сам себе добывает топливо
Простое упражнение с фитрнес-резинкой, которое делает ягодицы упругими и тренирует баланс
Смертельная закуска: почему именно грибы чаще всего становятся источником ботулизма
Этот напиток отпугивает комаров лучше любого спрея — и он уже есть у вас дома

Домашняя аптечка в цветочном горшке: растение с лимонным запахом которое лечит тревогу лучше валерьянки

3:11
Здоровье

Мелисса лекарственная (Melissa officinalis) — не просто ароматная трава с лимонным запахом, а растение с богатой историей и научно подтверждёнными лечебными свойствами. В народной медицине её веками использовали для успокоения нервов и облегчения пищеварения. Сегодня исследования подтверждают: мелисса может стать естественным союзником в борьбе со стрессом, тревогой, бессонницей и проблемами желудочно-кишечного тракта.

Мелисса
Фото: hear.org by Forest & Kim Starr, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Мелисса

Почему мелисса так ценна

Учёные выделяют три главных направления её действия:

  • Анксиолитическое и седативное: помогает снизить уровень тревожности и улучшает качество сна.
  • Пищеварительное: облегчает колики, газы и дискомфорт в желудке.
  • Антиоксидантное и противовирусное: защищает клетки от повреждений и борется с вирусными инфекциями.

Мелисса против стресса и бессонницы

Современные исследования показали: экстракт мелиссы оказывает выраженное успокаивающее действие. Это связано с тем, что её активные соединения — розмариновая кислота и терпены — влияют на работу ГАМК-ергической системы мозга, которая отвечает за снижение нервной возбудимости.

Клинические опыты подтвердили, что регулярный приём препаратов на основе мелиссы уменьшает проявления тревоги, улучшает сон и общее самочувствие (Kennedy et al., 2006).

  • Простое решение: чай из свежих или сушёных листьев мелиссы вечером — мягкий способ снять напряжение и подготовить организм ко сну.

Польза для пищеварения

Мелисса издавна применялась как "травяное лекарство от тяжёлого живота". Научные исследования подтверждают: её эфирные масла (цитраль, цитронеллаль) расслабляют гладкую мускулатуру кишечника, уменьшают спазмы и газообразование.

По данным Saad et al. (2011), мелисса помогает при функциональных расстройствах пищеварения, таких как синдром раздражённого кишечника и диспепсия.

  • Совет: чашка настоя после еды помогает снизить тяжесть в желудке и облегчить пищеварение.

Антиоксидантная и противовирусная защита

Мелисса богата фенольными соединениями и флавоноидами, которые работают как антиоксиданты. Они нейтрализуют свободные радикалы, замедляют процессы старения и снижают воспаление.

Кроме того, её экстракты проявляют противовирусные свойства. Исследования показали, что розмариновая кислота подавляет размножение вируса простого герпеса, сокращая проявления инфекции (Marijan, 2018).

Где использовать мелиссу

Мелиссу можно встретить в самых разных формах:

  • чай и настой из свежих или сушёных листьев;
  • настойки и экстракты;
  • сиропы и капсулы;
  • кремы и мази для местного применения.

Мелисса — это не только ароматная добавка к чаю, но и натуральный союзник здоровья, который работает сразу в нескольких направлениях.

Уточнения

Трево́га беспоко́йство — отрицательно окрашенная эмоция, выражающая ощущение неопределённости, ожидание отрицательных событий, трудноопределимые предчувствия.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Королева глубин: почему белая акула охотится точнее любого оружия
Домашние животные
Королева глубин: почему белая акула охотится точнее любого оружия
Пантанал преподнёс сюрприз: обнаружено гнездо гарпий, которых считали исчезнувшими десятилетия
Домашние животные
Пантанал преподнёс сюрприз: обнаружено гнездо гарпий, которых считали исчезнувшими десятилетия
Две фишки: Ширвиндт поделился простым рецептом шарлотки своей английской бабушки
Шоу-бизнес
Две фишки: Ширвиндт поделился простым рецептом шарлотки своей английской бабушки
Популярное
В джунглях Амазонки обнаружили речного монстра: новая рыба способна бросить вызов пираням

Учёные Бразилии сделали шокирующее открытие — обнаружили гигантскую рыбу в амазонских реках, что ставит новые вопросы к экосистеме и эволюции.

В джунглях Амазонки обнаружили речного монстра: новая рыба способна бросить вызов пираням
Хруст, от которого не уйдёшь: маринованная капуста с перцем за ночь
Хруст, от которого не уйдёшь: маринованная капуста с перцем за ночь
Рынок недвижимости ожил: вторичное жильё снова на коне — цифры за август
Воссозданные лютоволки превратились в гигантов: новый проект науки пугает масштабами успеха
Когда вода стала топливом: как в СССР Москвич ездил за счёт водорода Сергей Милешкин Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин Путь искупления или шоу для селфи? Разгадка противоречий в Сантьяго-де-Компостела Игорь Буккер
Пантанал преподнёс сюрприз: обнаружено гнездо гарпий, которых считали исчезнувшими десятилетия
Королева глубин: почему белая акула охотится точнее любого оружия
Утро начинается не с кофе: секрет бодрости и красоты от Клеопатры и голливудских звёзд
Утро начинается не с кофе: секрет бодрости и красоты от Клеопатры и голливудских звёзд
Последние материалы
Таш-Тепелер: археологи нашли плотное поселение древних людей
Невероятное путешествие: каяк, выращенный из грибов, преодолел 30 километров океана
Доходы заёмщиков под прицелом: банки выступают против новых правил ЦБ
Рыба весом с человека: 13-летний подросток победил 80 килограмового монстра и стал героем побережья
После скандала с танцовщицей: Егор Крид удивил всех, появившись в неожиданном месте
Сентябрьские кабачки сохранятся до весны, если соблюдать одно простое правило
Никакой химии и тысяч за баночку: домашние маски, которые запускают рост волос с первой недели
Передний привод против полного: что выбирают те, кто считает деньги и нервы
Почему дорогие кремы помогают, даже если в них ничего нет: сила самовнушения
Любовь без слов и смс: 13 трогательных способов, которыми собаки благодарят своих хозяев
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.