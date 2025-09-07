Если не остановить сейчас, завтра будет поздно: вирус из Конго пугает планету — в разы опаснее Эболы

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:32
Здоровье

В Демократической Республике Конго медики столкнулись с новым, пока не до конца изученным вирусом, который развивается с угрожающей скоростью и приводит к гибели человека всего за двое суток. Его происхождение связывают с летучими мышами, а первые случаи заражения зафиксированы в январе этого года.

Частицы вируса Эбола
Фото: flickr. com by NIAID, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Частицы вируса Эбола

Первые случаи заражения

По данным Всемирной организации здравоохранения, вспышка началась с трёх детей, которые съели мясо летучей мыши. В течение последующих недель болезнь распространилась в нескольких населённых пунктах, вызвав настоящую панику среди местных жителей. С момента первых случаев до начала сентября зарегистрировано 419 заражений, из которых 53 оказались смертельными.

Симптомы болезни напоминают проявления геморрагических лихорадок: у пациентов фиксируются высокая температура, сильная рвота, внутренние кровотечения. После появления первых признаков состояние резко ухудшается, и в течение 48 часов большинство заболевших погибает.

Сходство с другими инфекциями

Внешне новый патоген напоминает Эболу или жёлтую лихорадку, однако специалисты уже исключили эти заболевания, а также денге и другие известные вирусы. Именно это делает ситуацию особенно тревожной: вирус ведёт себя так же агрессивно, как известные смертельно опасные инфекции, но не поддаётся существующим протоколам диагностики.

Особое беспокойство у врачей вызывает скорость течения болезни. Если при Эболе между первыми симптомами и летальным исходом может пройти до двух недель, то новый вирус убивает пациентов всего за двое суток.

Реакция международных организаций

ВОЗ направила в ДР Конго специалистов для изучения вспышки. Они ведут лабораторные исследования, чтобы определить происхождение и природу вируса. Рассматривается версия, что возбудитель передался человеку от летучих млекопитающих — именно они считаются переносчиками множества опасных инфекций.

"С начала вспышки 21 января было зарегистрировано 419 случаев, из которых 53 завершились летальным исходом", — сообщили в ВОЗ.

Помимо непосредственной угрозы жителям Конго, специалисты отмечают и риск выхода вируса за пределы региона. ДР Конго имеет протяжённые границы с рядом стран, а слабая система здравоохранения в сельских районах затрудняет своевременную диагностику и контроль распространения.

Опасность для Африки и мира

Подобные эпидемии всегда представляют двойную угрозу: с одной стороны, они наносят колоссальный урон местному населению, с другой — могут выйти на глобальный уровень. Так было с Эболой в 2014 году, когда вирус распространился за пределы Западной Африки.

Учёные уже предупреждают: если не удастся быстро выявить источник заражения и разработать методы диагностики, вспышка может принять гораздо более широкий масштаб.

Другие находки

Ранее сообщалось, что исследователи обнаружили новый патоген у летучих лисиц, обитающих в Австралии. Эта находка ещё раз подтверждает, что именно рукокрылые остаются одним из главных резервуаров опасных вирусов, способных передаваться человеку.

Эксперты считают, что глобализация и активное вмешательство человека в природные экосистемы лишь повышают вероятность подобных событий. Люди всё чаще контактируют с животными, которые ранее жили в изоляции, а это создаёт условия для передачи ранее неизвестных болезней.

Сейчас врачи работают над тем, чтобы изолировать заболевших и предотвратить распространение вируса. Однако отсутствие точных данных о его природе делает задачу крайне сложной. На сегодняшний день остаётся неизвестным даже то, как именно вирус передаётся от человека к человеку — воздушно-капельным путём, через кровь или иным способом.

Эта неопределённость и высокая смертность делают ситуацию в ДР Конго особенно напряжённой. Международные эксперты подчеркивают, что только быстрое международное сотрудничество поможет предотвратить возможную катастрофу.

Уточнения

Ви́рус — неклеточный инфекционный агент, который может воспроизводиться только внутри клеток.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
