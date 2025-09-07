Зеленый убийца отеков и жира: кажется, это просто овощ, а на деле — детокс-мина с замедленным действием

Лук-порей — скромный на вид овощ, который заслуживает отдельного места на нашей кухне и в аптечке здоровья. Он принадлежит к семейству луковых (Allium) и является близким "родственником" чеснока и репчатого лука. Учёные всё чаще обращают внимание на его богатый состав и удивительное влияние на организм. Этот овощ не только придаёт блюдам особый вкус, но и работает как мощный союзник в профилактике болезней сердца и улучшении пищеварения.
Лук-порей обладает мягким мочегонным эффектом, помогая выводить лишнюю жидкость и токсины. Это свойство обусловлено высоким содержанием:
Исследования показывают, что сероорганические соединения рода Allium модулируют активность ферментов глутатион-S-трансферазы, отвечающих за обезвреживание токсинов (Rivlin, 2001).
Лук-порей богат флавоноидами и полифенолами, особенно кемпферолом. Эти вещества:
Работы учёных (Calderon-Montaño et al., 2011) подтверждают, что кемпферол играет защитную роль против воспалительных процессов и связанных с ними заболеваний.
Регулярное включение лука-порея в рацион помогает поддерживать работу сердечно-сосудистой системы:
Фитохимические соединения, схожие с теми, что есть в чесноке, проявляют выраженный кардиопротекторный эффект (Amit & Hernandez, 2018).
Чтобы извлечь максимум пользы, используйте не только белую часть, но и тёмно-зелёные листья — именно они содержат больше витаминов и минералов. Лук-порей можно добавлять в супы, тушёные блюда, салаты и рагу.
Уточнения
Лук-поре́й или жемчу́жный лук - овощ, культивар лука виноградного (Allium ampeloprasum).
