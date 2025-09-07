Зеленый убийца отеков и жира: кажется, это просто овощ, а на деле — детокс-мина с замедленным действием

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:10
Здоровье

Лук-порей — скромный на вид овощ, который заслуживает отдельного места на нашей кухне и в аптечке здоровья. Он принадлежит к семейству луковых (Allium) и является близким "родственником" чеснока и репчатого лука. Учёные всё чаще обращают внимание на его богатый состав и удивительное влияние на организм. Этот овощ не только придаёт блюдам особый вкус, но и работает как мощный союзник в профилактике болезней сердца и улучшении пищеварения.

лук-порей
Фото: commons.wikimedia.org by Bi-frie, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
лук-порей

Мочегонное и детоксицирующее действие

Лук-порей обладает мягким мочегонным эффектом, помогая выводить лишнюю жидкость и токсины. Это свойство обусловлено высоким содержанием:

  • калия: регулирует водный баланс и снижает отёчность;
  • соединений серы: активируют ферменты печени и усиливают процессы детоксикации.

Исследования показывают, что сероорганические соединения рода Allium модулируют активность ферментов глутатион-S-трансферазы, отвечающих за обезвреживание токсинов (Rivlin, 2001).

Антиоксидантная и противовоспалительная защита

Лук-порей богат флавоноидами и полифенолами, особенно кемпферолом. Эти вещества:

  • нейтрализуют свободные радикалы и снижают окислительный стресс;
  • подавляют экспрессию провоспалительных медиаторов;
  • уменьшают хроническое воспаление, которое лежит в основе многих заболеваний.

Работы учёных (Calderon-Montaño et al., 2011) подтверждают, что кемпферол играет защитную роль против воспалительных процессов и связанных с ними заболеваний.

Польза для сердца и сосудов

Регулярное включение лука-порея в рацион помогает поддерживать работу сердечно-сосудистой системы:

  • снижает уровень "плохого" холестерина (ЛПНП);
  • способствует расслаблению сосудов и снижению артериального давления;
  • уменьшает агрегацию тромбоцитов, снижая риск тромбозов.

Фитохимические соединения, схожие с теми, что есть в чесноке, проявляют выраженный кардиопротекторный эффект (Amit & Hernandez, 2018).

Полезные свойства лука-порея в одном списке

  • Выводит лишнюю жидкость и токсины, облегчая работу почек и печени.
  • Защищает клетки от окислительного стресса благодаря флавоноидам.
  • Снижает воспаление и помогает при хронических заболеваниях.
  • Поддерживает эластичность сосудов и нормальное давление.
  • Снижает уровень "плохого" холестерина, защищая сердце.
  • Содержит витамины A, C, K, фолиевую кислоту, а также клетчатку, которая улучшает пищеварение.
  • Является низкокалорийным продуктом, подходящим для диетического питания.

Как правильно использовать

Чтобы извлечь максимум пользы, используйте не только белую часть, но и тёмно-зелёные листья — именно они содержат больше витаминов и минералов. Лук-порей можно добавлять в супы, тушёные блюда, салаты и рагу.

Уточнения

Лук-поре́й или жемчу́жный лук - овощ, культивар лука виноградного (Allium ampeloprasum).

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
