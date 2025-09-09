Мифы развеяны: вот что на самом деле вызывает бородавки — и жабы здесь ни при чем

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Распространенный миф о том, что бородавки появляются от контакта с жабами или лягушками, не имеет научных оснований.

Жаба
Фото: commons.wikimedia.org by Kuebi, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Жаба

Как пояснила старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева, причина возникновения бородавок — исключительно вирусы папилломы человека (ВПЧ), которые передаются от человека к человеку через микротравмы на коже или слизистых оболочках.

Эксперт подчеркивает, что ВПЧ обладают строгой видовой специфичностью и поражают только людей. Земноводные, включая жаб и лягушек, не могут быть переносчиками этого вируса. Появление мифа, вероятно, связано с внешним видом кожи некоторых жаб, покрытой бугристыми образованиями, которые лишь визуально напоминают бородавки.

При этом специалист отмечает, что контакт с земноводными может иметь другие последствия. Некоторые виды выделяют кожные секреты, способные вызвать раздражение или аллергическую реакцию, сообщает Газета.Ru.

"Однако подобные реакции не являются следствием вирусной инфекции и не приводят к формированию бородавок", — подчеркнула эксперт.

При появлении раздражения на коже после такого контакта рекомендуется вымыть участок водой с мылом, а при сохранении неприятных симптомов — обратиться к врачу.

Уточнения

Жабы или настоящие жабы (лат. Bufonidae), — семейство бесхвостых земноводных, единственное, в котором все представители называются «жабами», хотя некоторые виды можно назвать лягушками из-за похожих внешних черт (например, ателопов).

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
