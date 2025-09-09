Не повторяйте чужих ошибок: лор-врач предупреждает о трех вещах, которые мгновенно ухудшают слух

По словам врача-оториноларинголога медицинской компании "СберЗдоровье" Марины Евсиковой, сохранение здоровья ушей требует отказа от ряда вредных привычек и соблюдения правил слуховой гигиены.

Специалист выделила несколько основных практик, которые наносят значительный ущерб слуху. Регулярное прослушивание музыки на высокой громкости и частое нахождение в шумных местах без средств защиты приводят к "утомлению" и гибели звуковоспринимающих клеток, что является прямой причиной необратимого снижения слуха.

Опасные привычки

Использование ватных палочек для чистки ушей. Это стимулирует избыточное образование серы и ведет к формированию пробок, а также повышает риск травмы барабанной перепонки.

Курение (включая пассивное). Оно негативно влияет на состояние слизистых ЛОР-органов и кровоснабжение внутреннего уха, провоцируя рецидивы заболеваний.

Использование чужих наушников, особенно внутриканальных, что увеличивает риск инфицирования и развития воспалений.

Эксперт подчеркивает, что самолечение при ушных болезнях недопустимо, так как некорректная терапия может вызвать серьезные осложнения и стойкую тугоухость, пишет Газета.Ru.

Правила слуховой гигиены, рекомендованные специалистом

Контролировать уровень громкости в наушниках, обращая внимание на предупреждающие сообщения на устройствах. Использовать средства защиты (беруши, наушники) в условиях повышенного шума (на производстве, аэродромах). Не пользоваться чужими наушниками и не передавать свои. Регулярно (раз в год) проходить профилактический осмотр у ЛОР-врача и делать аудиограмму при работе в шумных условиях. Немедленно обращаться к врачу при появлении любых жалоб или необходимости увеличивать привычную громкость.

Соблюдение этих простых правил, как заключила Марина Евсикова, является лучшей профилактикой нарушений слуха и позволяет сохранить его остроту на долгие годы.

Уточнения

Слух — способность биологических организмов воспринимать звук с помощью органов слуха, специальная функция органов слуха, возбуждаемая звуковыми колебаниями окружающей среды, например воздуха или воды.

