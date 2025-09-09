Не спешите в аптеку: это растение может избавить от депрессии — узнайте, как его правильно применять

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Экстракт лаванды демонстрирует эффективность, сопоставимую с традиционными антидепрессантами, в борьбе с симптомами тревоги и депрессии. К такому выводу пришли ученые из Венского медицинского университета.

Лаванда
Фото: Own work by Marco Antonio Leonel Caetano, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Лаванда

Как пояснил Евгений Таратухин, доцент кафедры госпитальной терапии имени академика П. Е. Лукомского Пироговского Университета, целебные свойства растения подтверждены рядом исследований. В частности, в Германии широко используется препарат на основе эфирного масла лаванды "Силексан". Клинические испытания показали, что его эффективность значительно превышает результат плацебо и сравнима с классическими медикаментозными средствами, сообщает Газета.Ru.

Основные преимущества и формы применения лаванды

  • Ингаляция считается наиболее действенным способом, так как сочетает воздействие биологически активных веществ и ароматерапевтический эффект.
  • Пероральный прием в форме капсул или леденцов.
  • Отсутствие серьезных противопоказаний в отличие от синтетических антидепрессантов, имеющих обширный список побочных эффектов.

Однако специалист предупредил о важных нюансах. Во-первых, эфирные масла могут вызывать аллергические реакции, особенно при наличии белковых примесей в некачественной продукции.

Во-вторых, необходимо различать лечебные экстракты и парфюмерные отдушки. Терапевтическим эффектом обладают только натуральные экстракты определенного вида лаванды — Lavandula angustifolia (английская лаванда), прошедшие клинические испытания.

На что обратить внимание при использовании лаванды

  • Не следует использовать некачественные масла, особенно для приема внутрь.
  • Аромат должен быть приятен и комфортен для человека, так как положительный эффект может нивелироваться личным негативным опытом.

Таким образом, лаванда может рассматриваться как эффективное натуральное средство для снижения тревожности, но ее применение требует осознанного подхода и внимания к качеству продукта.

Уточнения

Лава́нда (лат. Lavandula) — род растений семейства яснотковых (Lamiaceae или Labiatae). 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
