Не спешите в аптеку: это растение может избавить от депрессии — узнайте, как его правильно применять

Экстракт лаванды демонстрирует эффективность, сопоставимую с традиционными антидепрессантами, в борьбе с симптомами тревоги и депрессии. К такому выводу пришли ученые из Венского медицинского университета.
Как пояснил Евгений Таратухин, доцент кафедры госпитальной терапии имени академика П. Е. Лукомского Пироговского Университета, целебные свойства растения подтверждены рядом исследований. В частности, в Германии широко используется препарат на основе эфирного масла лаванды "Силексан". Клинические испытания показали, что его эффективность значительно превышает результат плацебо и сравнима с классическими медикаментозными средствами, сообщает Газета.Ru.
Однако специалист предупредил о важных нюансах. Во-первых, эфирные масла могут вызывать аллергические реакции, особенно при наличии белковых примесей в некачественной продукции.
Во-вторых, необходимо различать лечебные экстракты и парфюмерные отдушки. Терапевтическим эффектом обладают только натуральные экстракты определенного вида лаванды — Lavandula angustifolia (английская лаванда), прошедшие клинические испытания.
Таким образом, лаванда может рассматриваться как эффективное натуральное средство для снижения тревожности, но ее применение требует осознанного подхода и внимания к качеству продукта.
Уточнения
Лава́нда (лат. Lavandula) — род растений семейства яснотковых (Lamiaceae или Labiatae).
