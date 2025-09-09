Не спешите в аптеку: это растение может избавить от депрессии — узнайте, как его правильно применять

Экстракт лаванды демонстрирует эффективность, сопоставимую с традиционными антидепрессантами, в борьбе с симптомами тревоги и депрессии. К такому выводу пришли ученые из Венского медицинского университета.

Фото: Own work by Marco Antonio Leonel Caetano, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Лаванда

Как пояснил Евгений Таратухин, доцент кафедры госпитальной терапии имени академика П. Е. Лукомского Пироговского Университета, целебные свойства растения подтверждены рядом исследований. В частности, в Германии широко используется препарат на основе эфирного масла лаванды "Силексан". Клинические испытания показали, что его эффективность значительно превышает результат плацебо и сравнима с классическими медикаментозными средствами, сообщает Газета.Ru.

Основные преимущества и формы применения лаванды

Ингаляция считается наиболее действенным способом, так как сочетает воздействие биологически активных веществ и ароматерапевтический эффект.

Пероральный прием в форме капсул или леденцов.

Отсутствие серьезных противопоказаний в отличие от синтетических антидепрессантов, имеющих обширный список побочных эффектов.

Однако специалист предупредил о важных нюансах. Во-первых, эфирные масла могут вызывать аллергические реакции, особенно при наличии белковых примесей в некачественной продукции.

Во-вторых, необходимо различать лечебные экстракты и парфюмерные отдушки. Терапевтическим эффектом обладают только натуральные экстракты определенного вида лаванды — Lavandula angustifolia (английская лаванда), прошедшие клинические испытания.

На что обратить внимание при использовании лаванды

Не следует использовать некачественные масла, особенно для приема внутрь.

Аромат должен быть приятен и комфортен для человека, так как положительный эффект может нивелироваться личным негативным опытом.

Таким образом, лаванда может рассматриваться как эффективное натуральное средство для снижения тревожности, но ее применение требует осознанного подхода и внимания к качеству продукта.

Уточнения

Лава́нда (лат. Lavandula) — род растений семейства яснотковых (Lamiaceae или Labiatae).

