Теперь болезнь можно заметить за секунды: цифровая медицина становится реальностью

Гигантская база медицинских данных, собранная британскими учёными, открывает новую страницу в понимании человеческого организма. На протяжении 15 лет команда проекта UK Biobank создавала детализированную карту тела, которая теперь помогает по-новому взглянуть на природу заболеваний и их предупреждение.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) UK Biobank МРТ

Самый масштабный проект по визуализации

UK Biobank — крупнейший в мире открытый биомедицинский ресурс. С 2006 года он собирает данные о здоровье и образе жизни 500 тысяч жителей Великобритании. В 2018 году стартовал отдельный этап — масштабное сканирование 100 тысяч добровольцев.

Каждый из них провёл около пяти часов в медицинских центрах, где прошёл комплексные исследования: МРТ мозга, сердца и брюшной полости, УЗИ сонных артерий, оценку состава тела и плотности костей.

Что нового в подходе

Ранее такие данные можно было получить лишь в отдельных лабораториях и для ограниченного числа пациентов. Теперь же исследователи получили возможность измерять размеры и форму органов за секунды.

"Масштаб проекта беспрецедентен — более чем в 10 раз превышает все, что существовало ранее", — сказал руководитель UK Biobank профессор Рори Коллинз.

Инвестиции и организация работы

На создание базы было направлено около 60 миллионов фунтов стерлингов. Добровольцы предоставили не только медицинские снимки, но и образцы крови и ДНК, а также данные о питании, физической активности и привычках. Такой комплексный подход позволил объединить биологию и повседневную жизнь в единую картину.

Искусственный интеллект на страже здоровья

Сейчас исследователи обучают алгоритмы ИИ, способные распознавать ранние признаки болезней сердца, Паркинсона или Альцгеймера задолго до того, как появятся клинические симптомы. Появилась возможность анализировать, как органы стареют по-разному — например, сердце может "изнашиваться" быстрее, чем мозг.

"Теперь исследователи могут измерять размер, форму и структуру практически любого органа за секунды — раньше это занимало часы", — пояснила эксперт по метаболической визуализации профессор Луиза Томас.

Уникальные направления исследований

Учёные начали изучать взаимосвязь между мозгом и сердцем на беспрецедентно глубоком уровне.

Создаются модели "здорового сердца", позволяющие прогнозировать развитие сердечно-сосудистых патологий.

Данные 20 тысяч сканов мозга уже используются в связке с показателями физической активности и генетикой для вычисления риска нейродегенеративных заболеваний.

Вклад участников

Огромный массив информации стал возможен благодаря добровольцам. Обычные люди соглашались на многочасовые обследования ради будущего медицины.

"Я решила участвовать, чтобы создать более здоровое будущее для всех нас", — сказала член Консультативной группы UK Biobank Элисон.

Перспективы проекта

Сейчас на основе базы данных опубликовано более 1300 научных статей. По мере расширения архива ценность UK Biobank будет только возрастать.

"Главное достоинство проекта — в его широте и глубине. С появлением новых сканов возможности станут еще шире, мы сможем предотвращать и лечить тысячи разных заболеваний", — отметил председатель рабочей группы по визуализации профессор Пол Мэтьюз.

Значение для медицины будущего

UK Biobank уже называют "цифровым атласом тела". Он объединяет генетику, образ жизни, питание и медицинскую визуализацию в единую систему. Этот ресурс становится фундаментом для разработки методов ранней диагностики и новых терапий, которые смогут изменить подход к профилактике болезней в глобальном масштабе.

Уточнения

Дезоксирибонуклеи́новая кислота́ (ДНК) — макромолекула (одна из трёх основных, две другие — РНК и белки), обеспечивающая хранение, передачу из поколения в поколение и реализацию генетической программы развития и функционирования организмов.

