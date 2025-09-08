Один глоток в день меняет статистику онкологии: что показал анализ тысяч пациентов

Your browser does not support the audio element. Здоровье

Утро миллионов людей во всём мире не обходится без чашки кофе или чая. Эти напитки давно стали частью культуры и образа жизни, но теперь у любителей ароматных горячих глотков появился ещё один повод для радости — учёные всё чаще находят доказательства их защитных свойств. Оказывается, кофе и чай могут снижать риск развития одного из самых распространённых онкологических заболеваний — рака головы и шеи.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Чашка чая

Опасный диагноз в списке лидеров

Под термином "рак головы и шеи" медики объединяют опухоли гортани, носа, ротовой полости и околоносовых пазух. Заболевание занимает седьмое место в мире по распространённости, и статистика неутешительна: число случаев продолжает расти, затрагивая всё больше людей.

Защитные свойства напитков

Исследователи отмечают, что регулярное употребление кофе и чая связано с более низким риском развития этого вида онкологии. Всё дело в биологически активных соединениях, содержащихся в напитках. Они обладают антиоксидантными, противовоспалительными и, по данным ряда исследований, онкопротекторными свойствами.

"Речь идет об одном из самых распространенных онкологических заболеваний — раке головы и шеи", — отметили исследователи.

Кофе и статистика

Учёные проанализировали данные более чем 9 тысяч пациентов с раком головы и шеи и почти 16 тысяч человек без этого диагноза. Вывод оказался любопытным: те, кто выпивал ежедневно более четырёх чашек кофе, имели на 17% меньший риск столкнуться с болезнью.

Причём в отдельных случаях цифры оказались ещё убедительнее: вероятность развития рака ротовой полости у любителей кофе снижалась на 30%, а рак глотки встречался у них на 22% реже. Даже кофе без кофеина показал заметный эффект, уменьшая риск опухолей во рту на четверть.

Чай — друг и предостережение

Чай также демонстрирует защитные качества. Люди, выпивавшие хотя бы одну чашку в день, реже сталкивались с онкологией головы и шеи. Однако здесь есть нюанс: чрезмерное употребление — более 5-6 чашек в сутки — может, наоборот, повысить риск возникновения рака гортани почти на 40%.

Что это значит для нас

Специалисты напоминают: ни кофе, ни чай не являются лекарством и не могут заменить профилактические осмотры или здоровый образ жизни. Тем не менее в разумных количествах эти напитки могут стать союзниками в поддержании здоровья, помогая организму справляться со свободными радикалами и снижая вероятность опасных заболеваний.

Уточнения

Онколо́гия (от др.-греч. όγκος - тяжесть, груз, и λόγος - учение) — раздел медицины, изучающий доброкачественные и злокачественные опухоли, механизмы и закономерности их возникновения и развития, методы их профилактики, диагностики и лечения.



