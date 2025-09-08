Один глоток в день меняет статистику онкологии: что показал анализ тысяч пациентов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Утро миллионов людей во всём мире не обходится без чашки кофе или чая. Эти напитки давно стали частью культуры и образа жизни, но теперь у любителей ароматных горячих глотков появился ещё один повод для радости — учёные всё чаще находят доказательства их защитных свойств. Оказывается, кофе и чай могут снижать риск развития одного из самых распространённых онкологических заболеваний — рака головы и шеи.

Чашка чая
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Чашка чая

Опасный диагноз в списке лидеров

Под термином "рак головы и шеи" медики объединяют опухоли гортани, носа, ротовой полости и околоносовых пазух. Заболевание занимает седьмое место в мире по распространённости, и статистика неутешительна: число случаев продолжает расти, затрагивая всё больше людей.

Защитные свойства напитков

Исследователи отмечают, что регулярное употребление кофе и чая связано с более низким риском развития этого вида онкологии. Всё дело в биологически активных соединениях, содержащихся в напитках. Они обладают антиоксидантными, противовоспалительными и, по данным ряда исследований, онкопротекторными свойствами.

"Речь идет об одном из самых распространенных онкологических заболеваний — раке головы и шеи", — отметили исследователи.

Кофе и статистика

Учёные проанализировали данные более чем 9 тысяч пациентов с раком головы и шеи и почти 16 тысяч человек без этого диагноза. Вывод оказался любопытным: те, кто выпивал ежедневно более четырёх чашек кофе, имели на 17% меньший риск столкнуться с болезнью.
Причём в отдельных случаях цифры оказались ещё убедительнее: вероятность развития рака ротовой полости у любителей кофе снижалась на 30%, а рак глотки встречался у них на 22% реже. Даже кофе без кофеина показал заметный эффект, уменьшая риск опухолей во рту на четверть.

Чай — друг и предостережение

Чай также демонстрирует защитные качества. Люди, выпивавшие хотя бы одну чашку в день, реже сталкивались с онкологией головы и шеи. Однако здесь есть нюанс: чрезмерное употребление — более 5-6 чашек в сутки — может, наоборот, повысить риск возникновения рака гортани почти на 40%.

Что это значит для нас

Специалисты напоминают: ни кофе, ни чай не являются лекарством и не могут заменить профилактические осмотры или здоровый образ жизни. Тем не менее в разумных количествах эти напитки могут стать союзниками в поддержании здоровья, помогая организму справляться со свободными радикалами и снижая вероятность опасных заболеваний.

Уточнения

Онколо́гия (от др.-греч. όγκος - тяжесть, груз, и λόγος - учение) — раздел медицины, изучающий доброкачественные и злокачественные опухоли, механизм и закономерности их возникновения и развития, методы их профилактики, диагностики и лечения.
 

