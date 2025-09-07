Лицо сжимается само против себя: скрытый механизм превращает гладкость в морщины

Кожа человека меняется с возрастом не только из-за биохимических процессов, но и под влиянием чисто физических законов. Недавний эксперимент показал: морщины формируются, когда ткани растягиваются в одном направлении и одновременно сжимаются в другом. С возрастом этот эффект усиливается, и поверхность кожи теряет былую гладкость.
Исследователи Бингемтонского университета поставили задачу проверить то, что раньше оставалось лишь гипотезой. Они взяли образцы кожи людей в возрасте от 16 до 91 года и при помощи низконагруженного тензометра начали моделировать естественные нагрузки.
Оказалось, что чем старше кожа, тем сильнее она сжимается в ответ на растяжение. Именно это усиливающееся со временем сжатие и приводит к появлению морщин.
"Это уже не просто теория. Теперь у нас есть четкие экспериментальные доказательства физического механизма старения", — сказал биомединский инженер Гай Герман.
Чтобы понять суть, можно представить жвачку для рук. Когда её растягивают, она становится тоньше по другому направлению. То же самое происходит с кожей. У молодой ткани этот процесс компенсируется упругостью коллагена и эластина, но со временем баланс нарушается.
Внутренние напряжения, изначально присутствующие в коже, превращаются в движущую силу, которая деформирует поверхность.
Учёные подчёркивают: фотостарение действует на кожу практически так же, как и хронологическое. Если человек много лет проводит на солнце, его кожа стареет быстрее и покрывается более глубокими морщинами. Поэтому главным практическим советом остаётся банальное, но эффективное правило — регулярное использование солнцезащитного крема.
"Отлично проводите лето, но не забывайте про солнцезащитный крем — ваша будущая кожа скажет вам спасибо", — добавил Гай Герман.
Косметическая индустрия давно обещает чудеса в борьбе с возрастом. Однако до сих пор не существовало экспериментальных подтверждений того, что именно механические свойства кожи меняются с годами и вызывают морщины. Теперь эти данные есть, и они могут стать фундаментом для разработки по-настоящему эффективных антивозрастных средств.
Сам Герман признаётся, что исследование было для него одной из главных целей карьеры. Он устал от потока противоречивой информации о "волшебных" кремах и методах омоложения и решил разобраться в процессе старения с научной точки зрения.
"Когда я начал работать в этой области, одной из моих целей было понять процесс старения… Поэтому я решил пойти другим путём и попытаться разобраться сам", — пояснил Гай Герман.
Теперь старение кожи перестало быть лишь набором теорий и наблюдений. Впервые удалось доказать, что морщины появляются не только из-за разрушения коллагена или генетических факторов, но и под действием физических законов деформации ткани. Это открывает путь к новым стратегиям ухода за кожей — не только косметическим, но и медицинским.
Уточнения
Коллаге́н - гликопротеин, фибриллярный белок, составляющий основу соединительной ткани организма (сухожилие, кость, хрящ, дерма, фасция и т. п.) и обеспечивающий её прочность и эластичность.
