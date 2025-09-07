Лицо сжимается само против себя: скрытый механизм превращает гладкость в морщины

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:29
Здоровье

Кожа человека меняется с возрастом не только из-за биохимических процессов, но и под влиянием чисто физических законов. Недавний эксперимент показал: морщины формируются, когда ткани растягиваются в одном направлении и одновременно сжимаются в другом. С возрастом этот эффект усиливается, и поверхность кожи теряет былую гладкость.

Старение кожи
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Старение кожи

Эксперимент, который ждали десятилетиями

Исследователи Бингемтонского университета поставили задачу проверить то, что раньше оставалось лишь гипотезой. Они взяли образцы кожи людей в возрасте от 16 до 91 года и при помощи низконагруженного тензометра начали моделировать естественные нагрузки.

Оказалось, что чем старше кожа, тем сильнее она сжимается в ответ на растяжение. Именно это усиливающееся со временем сжатие и приводит к появлению морщин.

"Это уже не просто теория. Теперь у нас есть четкие экспериментальные доказательства физического механизма старения", — сказал биомединский инженер Гай Герман.

Механика кожи: как это работает

Чтобы понять суть, можно представить жвачку для рук. Когда её растягивают, она становится тоньше по другому направлению. То же самое происходит с кожей. У молодой ткани этот процесс компенсируется упругостью коллагена и эластина, но со временем баланс нарушается.

Внутренние напряжения, изначально присутствующие в коже, превращаются в движущую силу, которая деформирует поверхность.

Солнце как ускоритель морщин

Учёные подчёркивают: фотостарение действует на кожу практически так же, как и хронологическое. Если человек много лет проводит на солнце, его кожа стареет быстрее и покрывается более глубокими морщинами. Поэтому главным практическим советом остаётся банальное, но эффективное правило — регулярное использование солнцезащитного крема.

"Отлично проводите лето, но не забывайте про солнцезащитный крем — ваша будущая кожа скажет вам спасибо", — добавил Гай Герман.

Наука против маркетинга

Косметическая индустрия давно обещает чудеса в борьбе с возрастом. Однако до сих пор не существовало экспериментальных подтверждений того, что именно механические свойства кожи меняются с годами и вызывают морщины. Теперь эти данные есть, и они могут стать фундаментом для разработки по-настоящему эффективных антивозрастных средств.

Личный мотив исследователя

Сам Герман признаётся, что исследование было для него одной из главных целей карьеры. Он устал от потока противоречивой информации о "волшебных" кремах и методах омоложения и решил разобраться в процессе старения с научной точки зрения.

"Когда я начал работать в этой области, одной из моих целей было понять процесс старения… Поэтому я решил пойти другим путём и попытаться разобраться сам", — пояснил Гай Герман.

Что это меняет

Теперь старение кожи перестало быть лишь набором теорий и наблюдений. Впервые удалось доказать, что морщины появляются не только из-за разрушения коллагена или генетических факторов, но и под действием физических законов деформации ткани. Это открывает путь к новым стратегиям ухода за кожей — не только косметическим, но и медицинским.

Уточнения

Коллаге́н - гликопротеин, фибриллярный белок, составляющий основу соединительной ткани организма (сухожилие, кость, хрящ, дерма, фасция и т. п.) и обеспечивающий её прочность и эластичность.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
