Мозг спит по сигналу изнутри: как митохондрии становятся тайным выключателем сознания

В основе жизненных ритмов человека лежит сон, и хотя он сопровождает нас всю жизнь, наука до сих пор не до конца понимает его природу. Новое исследование, опубликованное в журнале Nature, показало, что ключевую роль в регулировании сна могут играть митохондрии — крошечные энергетические станции внутри клеток мозга.

Почему сон остаётся загадкой

Учёные уже давно знают, что нехватка сна отражается на работе мозга. При длительном бодрствовании меняется активность нейронов, перестраивается работа генов, страдает структура клеток. Однако главный вопрос оставался открытым: что запускает нейроны, отвечающие за переход к сну?

"Сон — одна из самых больших биологических загадок", — сказал профессор Геро Мизенбёк из Оксфордского университета.

Эксперименты на мушках

Чтобы разобраться в этом механизме, исследователи обратились к дрозофилам — плодовым мушкам, спящим до 16 часов в сутки. Команда проанализировала экспрессию генов у нейронов, которые считаются "центром сна". Для этого использовали секвенирование и флуоресцентные маркеры.

Часть мушек спала в обычном режиме, других же лишали сна: одних встряхивали в пробирках, а у других генетически активировали нейроны бодрствования. Результаты оказались показательными — у "невыспавшихся" мушек в клетках сна активизировались гены, отвечающие за работу и восстановление митохондрий.

Что происходит с митохондриями при недосыпе

Уставшие от нагрузки митохондрии начинали разрушаться, избавлялись от повреждённых фрагментов и искали контакт с соседними структурами для ремонта. По словам Геро Мизенбёка, именно из-за постоянной работы митохондрий, даже в периоды низкой активности нейронов, накапливаются свободные радикалы и усиливается "давление сна".

Как только мушек оставляли в покое, митохондрии постепенно восстанавливались.

Генетические модификации и свет

Учёные проверили, как изменяется сон при искусственном вмешательстве. Мушки с фрагментированными митохондриями в нейронах спали меньше и не восполняли недосып. А вот у особей с генетически модифицированными митохондриями, склонными к слиянию и быстрому восстановлению, сон становился длиннее и глубже.

В другой части эксперимента митохондрии сделали чувствительными к свету. Оказалось, что даже один час искусственного освещения увеличивал продолжительность сна на 20-25%.

Возможное значение для человека

Хотя опыты проводились на насекомых, митохондрии у разных видов животных во многом схожи. Биохимик Райан Майо из Университета Макгилла считает, что это открытие укрепляет идею о том, что аэробный метаболизм в митохондриях может быть ключевым фактором, управляющим сном у людей.

В будущем это знание может помочь разработать новые методы лечения нарушений сна.

Скепсис коллег

Не все исследователи приняли выводы безоговорочно. Профессор Микеле Беллези из Университета Камерино отметил, что депривация сна не равна простому продлению бодрствования: такие эксперименты могут вызывать дополнительные стрессовые реакции, которые влияют на клетки независимо от накопления "давления сна".

Однако команда Мизенбёка возразила, что использовала разные методы, включая генетические способы, исключающие стресс, и все они показали одинаковый эффект на митохондрии.

В результате учёные пришли к выводу, что именно митохондрии в мозговых клетках выступают своеобразным "выключателем сна". Их перегрузка и накопленный стресс сигнализируют нейронам о том, что пора выключать бодрствование и переходить к восстановлению.

"Это исследование показывает, что гомеостат сна фактически оценивает потребность в сне через состояние собственных митохондрий", — заключил Геро Мизенбёк.

Уточнения

Митохо́ндрия (от греч. μίτος - нить и χόνδρος - зёрнышко, крупинка) — двумембранная сферическая или эллипсоидная органелла диаметром обычно около 1 микрометра. Характерна для большинства эукариотических клеток, как автотрофов (фотосинтезирующие растения), так и гетеротрофов (грибы, животные).

