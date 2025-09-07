Опасность на тарелке: разогретый рис способен вызвать отравление даже у совершенно здоровых людей

Рис традиционно считается одним из самых безопасных и полезных гарниров. Однако повторный разогрев этого продукта может привести к пищевому отравлению. Причина кроется в особенностях бактерии Bacillus cereus, споры которой часто встречаются в зерне.
Учёные отмечают, что споры Bacillus cereus выживают даже после термической обработки. При нагревании во время варки они могут "пробудиться". Если после приготовления рис хранится при комнатной температуре несколько часов, споры начинают активно размножаться и выделять термостабильные токсины.
Главная проблема заключается в том, что эти токсины сохраняют активность даже после повторного разогрева. То есть разогретый рис может быть заражён, даже если он выглядит и пахнет нормально.
По данным исследований, опубликованных в International Journal of Food Microbiology (2020), Bacillus cereus является одной из наиболее частых причин пищевых инфекций в мире, особенно связанных с рисом и макаронами.
Симптомы обычно появляются быстро — в течение 1-5 часов после употребления заражённой пищи. Наиболее характерные признаки:
Чаще всего заболевание протекает в лёгкой форме и проходит самостоятельно в течение суток. Но в некоторых случаях, особенно у детей, пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом, последствия могут быть серьёзнее.
Чтобы снизить риски, важно соблюдать правила хранения и разогрева:
Таким образом, цена ошибки — испорченный день и возможное серьёзное отравление, а решение — простые меры безопасности, которые сделают любимый гарнир действительно безопасным.
Уточнения
Рис — продукт питания, рисовая крупа.
Узнайте, как правильно подкармливать деревья и кустарники осенью, чтобы обеспечить богатый урожай. Правильная подкормка поможет восстановить силы растений и подготовить их к зиме.