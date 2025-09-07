Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Опасность на тарелке: разогретый рис способен вызвать отравление даже у совершенно здоровых людей

Здоровье

Рис традиционно считается одним из самых безопасных и полезных гарниров. Однако повторный разогрев этого продукта может привести к пищевому отравлению. Причина кроется в особенностях бактерии Bacillus cereus, споры которой часто встречаются в зерне.

Девушка готовит рис с овощами
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка готовит рис с овощами

Опасность Bacillus cereus

Учёные отмечают, что споры Bacillus cereus выживают даже после термической обработки. При нагревании во время варки они могут "пробудиться". Если после приготовления рис хранится при комнатной температуре несколько часов, споры начинают активно размножаться и выделять термостабильные токсины.

Главная проблема заключается в том, что эти токсины сохраняют активность даже после повторного разогрева. То есть разогретый рис может быть заражён, даже если он выглядит и пахнет нормально.

По данным исследований, опубликованных в International Journal of Food Microbiology (2020), Bacillus cereus является одной из наиболее частых причин пищевых инфекций в мире, особенно связанных с рисом и макаронами.

Как проявляется отравление рисом

Симптомы обычно появляются быстро — в течение 1-5 часов после употребления заражённой пищи. Наиболее характерные признаки:

  • тошнота и рвота,
  • боли в животе,
  • диарея,
  • общая слабость.

Чаще всего заболевание протекает в лёгкой форме и проходит самостоятельно в течение суток. Но в некоторых случаях, особенно у детей, пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом, последствия могут быть серьёзнее.

Как хранить рис безопасно

Чтобы снизить риски, важно соблюдать правила хранения и разогрева:

  • Ешьте рис сразу после приготовления: чем меньше времени он стоит, тем ниже риск размножения бактерий.
  • Быстро охлаждайте остатки: лучше переложить рис в чистую ёмкость и убрать в холодильник не позднее чем через час после готовки.
  • Держите при температуре ниже +5 °C: исследования показали, что при низкой температуре рост Bacillus cereus замедляется.
  • Не храните дольше 3-4 суток: даже в холодильнике рис может стать небезопасным при более долгом хранении.
  • Разогревайте один раз: повторное многократное разогревание значительно увеличивает риск отравления.

Научные данные

  • В отчётах Европейского агентства по безопасности продуктов питания (EFSA, 2021) Bacillus cereus упоминается как один из ключевых возбудителей пищевых инфекций, связанных с зерновыми продуктами.
  • Исследование, опубликованное в Food Control (2019), показало: при комнатной температуре рис становится опасным уже через 6-8 часов после приготовления.
  • По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), около 63 тысяч случаев пищевых отравлений ежегодно связано именно с Bacillus cereus.

Таким образом, цена ошибки — испорченный день и возможное серьёзное отравление, а решение — простые меры безопасности, которые сделают любимый гарнир действительно безопасным.

Уточнения

Рис — продукт питания, рисовая крупа.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
