Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Опасность на тарелке: разогретый рис способен вызвать отравление даже у совершенно здоровых людей
Древний аул стало музеем под открытым небом: почему Гамсутль называют дагестанским Мачу-Пикчу
Этот рецепт жареной рыбы так вкусен, что трудно поверить, что она сделана дома
Красный сигнал: неожиданная находка органических следов на Марсе
Льготная ипотека на Дальнем Востоке: эксперт раскрывает секрет успеха и главный риск
Трагедия на Burning Man: Вика Цыганова безжалостно высказалась о гибели россиянина
Туристы в восторге: Сухум открывает новые горизонты на осенний сезон
Русский суперфуд в саду: 10 сортов смородины, где каждая ягода — как конфета
Октябрьский план ОПЕК+: старые ограничения на исходе? Инсайдеры шепчут о новом курсе

Там, где кошелёк худеет, здоровье не всегда толстеет: миф о дорогой рыбе рушится на глазах

3:35
Здоровье

До сих пор распространено мнение, что чем дороже рыба, тем больше в ней пользы. Однако научные данные показывают: питательная ценность зависит не от стоимости продукта, а от его состава. Недорогие виды рыбы нередко оказываются такими же богатыми белком, омега-3 и витаминами, как и дорогие деликатесные сорта.

Северная слабосоленая сельдь
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Северная слабосоленая сельдь

Почему рыба обязательна в рационе

Современные исследования подтверждают, что регулярное употребление рыбы снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и ожирения. Польза связана с высоким содержанием:

  • полноценного белка, который необходим для работы мышц и восстановления тканей;
  • омега-3 жирных кислот, уменьшающих воспаление и укрепляющих сосуды;
  • витамина D, регулирующего обмен кальция и фосфора и защищающего кости;
  • йода, поддерживающего функцию щитовидной железы;
  • селена и антиоксидантов, которые замедляют старение клеток.

По данным Journal of the American College of Cardiology (2021), включение рыбы в рацион не менее двух раз в неделю снижает риск инфаркта на 17%.

Недорогие, но полезные виды рыбы

Сельдь

  • Содержит до 2 г омега-3 на 100 г продукта и суточную норму витамина D. Работа Nutrients (2020) показала, что регулярное употребление сельди снижает уровень триглицеридов в крови и улучшает эластичность сосудов.

Скумбрия

  • Богата омега-3 и витамином B12. По данным Европейского агентства по безопасности продуктов (EFSA), 150-200 г скумбрии обеспечивают дневную норму полиненасыщенных жирных кислот.

Минтай

  • Источник чистого белка при минимальном содержании жира. Исследования Норвежского института питания (2019) показали, что регулярное употребление минтаю снижает риск метаболических нарушений у людей с избыточным весом.

Хек

  • Содержит витамины A, C, E и группу B, а также фосфор. Работа Food Chemistry (2018) подтверждает, что эта рыба стимулирует синтез коллагена, улучшая состояние кожи и суставов.

Пикша

  • Низкокалорийная, но богатая белком рыба. В исследовании British Journal of Nutrition (2022) отмечено, что её регулярное употребление укрепляет кости и снижает риск остеопороза.

Что показывают крупные исследования

  • Journal of Nutrition (2022): регулярное употребление недорогих жирных сортов рыбы снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 25%.
  • НИИ питания РАН (2021): содержание омега-3 в скумбрии и сельди сопоставимо с показателями лосося.
  • Норвежский метаанализ (2020): употребление рыбы дважды в неделю снижает риск преждевременной смерти на 21%.

Как выбрать и употреблять рыбу

  • Замороженная рыба сохраняет до 90% питательных веществ.
  • Для насыщения омега-3 выбирайте сельдь и скумбрию.
  • Для диетического питания подойдут минтай, хек и пикша.
  • Оптимальная норма — 2-3 порции рыбы в неделю (около 300-350 г).

Главное — регулярность и разнообразие, а не стоимость продукта.

Уточнения

Рыбы - обширная группа водных челюстноротых позвоночных животных, ранее считавшаяся надклассом позвоночных, ещё ранее — классом.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Осень под знаком ретро: сапоги, которые были хитом двадцать лет назад, снова на пике
Красота и стиль
Осень под знаком ретро: сапоги, которые были хитом двадцать лет назад, снова на пике
Возвращение из лихих 90-х: бьюти-хит, который лучше любых инъекций делает губы сочнее
Красота и стиль
Возвращение из лихих 90-х: бьюти-хит, который лучше любых инъекций делает губы сочнее
Хитрость для сладкоежек: торт без выпечки, который всегда получается удачным
Еда и рецепты
Хитрость для сладкоежек: торт без выпечки, который всегда получается удачным
Популярное
Осенняя подкормка: простые удобрения помогут заложить богатый урожай ещё до наступления зимы

Узнайте, как правильно подкармливать деревья и кустарники осенью, чтобы обеспечить богатый урожай. Правильная подкормка поможет восстановить силы растений и подготовить их к зиме.

Осенняя подкормка: простые удобрения помогут заложить богатый урожай ещё до наступления зимы
Лазер пришельцев или древний инструмент? Загадка разреза Аль-Наслаа
Лазер пришельцев или древний инструмент? Загадка разреза Аль-Наслаа
Нефтяная интрига: Норвегия ставит России шах и мат
В 2025 году тушь можно отложить: новые способы сделать ресницы роскошными
Электрический УАЗ — неудача или удачная попытка угнаться за Теслой Сергей Милешкин Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин Путь искупления или шоу для селфи? Разгадка противоречий в Сантьяго-де-Компостела Игорь Буккер
Торговля взлетела в 13 раз: как ЕАЭС изменил экономику Армении
Орхидея в сентябре ждёт только одного — сделайте это, и она снова подарит бутоны
Две фишки: Ширвиндт поделился простым рецептом шарлотки своей английской бабушки
Две фишки: Ширвиндт поделился простым рецептом шарлотки своей английской бабушки
Последние материалы
Туристы в восторге: Сухум открывает новые горизонты на осенний сезон
Русский суперфуд в саду: 10 сортов смородины, где каждая ягода — как конфета
Октябрьский план ОПЕК+: старые ограничения на исходе? Инсайдеры шепчут о новом курсе
Яичница больше не пригорит: секретный ингредиент из кухонного шкафа спасет ваш завтрак — это не вода и не масло
Внешне премиум, внутри вопросы: чем удивит и чем разочарует Soueast S06
Измените свою тренировку: пресс станет стальным от этого неожиданного упражнения
Что делать с высыпаниями во время ПМС: гайд по уходу за лицом
Кораллы устраивают бэби-бум и спасают мир от климатического апокалипсиса — тайна выживания в океане
Взрыв после безмолвия: дочь Любови Успенской излила душу после разрыва с женихом
Там, где кошелёк худеет, здоровье не всегда толстеет: миф о дорогой рыбе рушится на глазах
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.