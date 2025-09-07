Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Нефтегазовые гиганты открывают двери: рост приглашений для женщин на 14%
Существа из мифов о русалках оказались реальностью — неожиданная встреча спустя 30 лет
Шатунов гордился бы: сын певца пошёл по неожиданному пути – вот какую он выбрал профессию
Всего 3 ингредиента, а вкус — бомба: секрет легендарного томатного соуса раскрыт
Каньоны, которые не прощают ошибок: отдых в этом техасском парке, может закончиться трагедией
Уход за сединой: какие шампуни, масла и средства точно нужны
Живые лампы из суккулентов мерцают часами и обещают заменить фонари — интрига, которую нельзя пропустить
Тайна раскрыта: вот сколько дней в неделю нужно ходить в спортзал и какова оптимальная частота занятий
Ремонт превращается в ловушку для кошелька — спасают только универсальные материалы

Кефир и компания: продукты с пробиотиками, которые превращают кишечник в крепость иммунитета

4:29
Здоровье

В последние годы всё больше исследований подтверждает: здоровье человека напрямую связано с состоянием его кишечного микробиома. Миллиарды полезных бактерий и дрожжей, живущие внутри нас, участвуют в пищеварении, влияют на иммунитет, снижают воспаление и даже помогают регулировать настроение. Поддерживать баланс этой сложной системы помогают продукты, богатые пробиотиками — живыми микроорганизмами, приносящими пользу.

Девушка пьет кефир
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка пьет кефир

Почему пробиотики важны

Учёные отмечают, что разнообразие микробиоты кишечника связано с более низким риском хронических заболеваний — от ожирения до сахарного диабета и сердечно-сосудистых патологий. Пробиотики помогают:

  • восстанавливать баланс после приёма антибиотиков,
  • улучшать переваривание пищи и усвоение витаминов,
  • стимулировать выработку защитных антител,
  • снижать уровень воспалительных процессов.

Регулярное включение в рацион продуктов с пробиотиками становится простой и естественной профилактикой проблем со здоровьем.

ТОП продуктов с высоким содержанием пробиотиков

Кефир

  • Этот напиток — лидер по разнообразию микроорганизмов. В одном стакане содержится до 12 штаммов бактерий и дрожжей. Кефир помогает нормализовать пищеварение, укрепляет иммунитет и способствует усвоению кальция и витаминов группы B. Исследования показывают, что регулярное употребление кефира может снижать уровень "плохого" холестерина и улучшать артериальное давление.

Кимчи

  • Традиционное корейское блюдо на основе капусты и специй. В одной чашке — до 100 миллиардов колониеобразующих единиц (КОЕ) пробиотиков. Кимчи не только улучшает работу кишечника, но и, по данным научных работ, помогает при синдроме раздражённого кишечника, а также снижает риск ожирения.

Темпе

  • Индонезийский продукт из ферментированных соевых бобов. Содержит от 10 до 100 миллиардов КОЕ на порцию, а также много белка и аминокислот. Отличный вариант для тех, кто ищет растительную альтернативу мясу.

Комбуча (чайный гриб)

  • В одной чашке может быть от 1 миллиона до 1 миллиарда КОЕ — всё зависит от метода приготовления. Помимо пробиотиков, напиток богат антиоксидантами и органическими кислотами, поддерживающими печень. Однако важно выбирать натуральный продукт без избытка сахара.

Натто

  • Японское блюдо из ферментированных соевых бобов. Отличается вязкой текстурой и специфическим вкусом, но считается настоящим суперфудом. Содержит десятки миллиардов КОЕ, а также витамин K2, необходимый для здоровья костей и сосудов.

Квашеная капуста

  • Доступный и знакомый продукт, богатый клетчаткой, антиоксидантами и пробиотиками. Особенно полезна сырая, непастеризованная квашеная капуста: тепловая обработка уничтожает живые микроорганизмы.

Научные подтверждения

  • Систематический обзор British Journal of Nutrition (2020) показал, что регулярное употребление пробиотических продуктов снижает частоту желудочно-кишечных инфекций.
  • Исследование Nature Medicine (2021) доказало, что разнообразный микробиом связан с лучшей реакцией организма на вакцинацию.
  • В клинических испытаниях у пациентов с метаболическим синдромом употребление кефира и кимчи улучшало показатели сахара и холестерина.

Советы для ежедневного рациона

  • Добавляйте кефир или йогурт без сахара в утренний завтрак.
  • Используйте кимчи или квашеную капусту как гарнир к горячим блюдам.
  • Попробуйте заменить мясо в салатах или пасте на темпе.
  • Пейте небольшими порциями комбучу без газировки и лишних подсластителей.
  • Для укрепления костей включайте в рацион натто хотя бы раз в неделю.

Кефир, кимчи, темпе, натто, комбуча и квашеная капуста помогают формировать сбалансированный микробиом кишечника, укрепляют иммунитет и защищают от хронических болезней. Их регулярное употребление может стать простым шагом к долголетию и хорошему самочувствию.

Уточнения

Кефи́р — разновидность кисломолочного напитка, получаемая из цельного или обезжиренного коровьего молока путём кисломолочного и спиртового брожения с применением кефирных "грибков", состоящих из молочнокислых стрептококков и палочек, уксуснокислых бактерий и дрожжей.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Пятки станут нежными, как шёлк — помогает старинный рецепт, которым пользовались ещё наши бабушки
Красота и стиль
Пятки станут нежными, как шёлк — помогает старинный рецепт, которым пользовались ещё наши бабушки
Первый мусульманин в сборной Англии: кто изменит историю футбола
Новости спорта
Первый мусульманин в сборной Англии: кто изменит историю футбола
Торговля взлетела в 13 раз: как ЕАЭС изменил экономику Армении
Экономика и бизнес
Торговля взлетела в 13 раз: как ЕАЭС изменил экономику Армении
Популярное
Осенняя подкормка: простые удобрения помогут заложить богатый урожай ещё до наступления зимы

Узнайте, как правильно подкармливать деревья и кустарники осенью, чтобы обеспечить богатый урожай. Правильная подкормка поможет восстановить силы растений и подготовить их к зиме.

Осенняя подкормка: простые удобрения помогут заложить богатый урожай ещё до наступления зимы
Нефтяная интрига: Норвегия ставит России шах и мат
Нефтяная интрига: Норвегия ставит России шах и мат
Лазер пришельцев или древний инструмент? Загадка разреза Аль-Наслаа
В 2025 году тушь можно отложить: новые способы сделать ресницы роскошными
Электрический УАЗ — неудача или удачная попытка угнаться за Теслой Сергей Милешкин Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин Путь искупления или шоу для селфи? Разгадка противоречий в Сантьяго-де-Компостела Игорь Буккер
Орхидея в сентябре ждёт только одного — сделайте это, и она снова подарит бутоны
Две фишки: Ширвиндт поделился простым рецептом шарлотки своей английской бабушки
Когда прогулка превращается в испытание: собака отказывается идти, и за этим стоит больше, чем каприз
Когда прогулка превращается в испытание: собака отказывается идти, и за этим стоит больше, чем каприз
Последние материалы
Неожиданные экспортные хиты России: спрос вырос на 196%
Кража или сигнал болезни мозга: учёные доказали, что преступное поведение может скрывать страшное
Всего 5 шагов — и идеальные блины на столе: раскроем главный секрет нежной текстуры
Руки на руле выдают характер: что поза водителя говорит о нём самом
Убийца урожая прячется в сердцевине: свекла гниёт из-за ошибки, которую совершают почти все
Воссозданные лютоволки превратились в гигантов: новый проект науки пугает масштабами успеха
Кремы с симбиотиками — косметический ответ на стресс и загрязнение
Кала-Тоннарелла-дель-Уццо: 190 футов этого пляжа сделали его одним из лучших в Италии
Сильная спина — невидимый фундамент тела: упражнения, о которых забывают
Космическая карликовая галактика вырывается на свободу и меняет правила эволюции космоса
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.