Кража или сигнал болезни мозга: учёные доказали, что преступное поведение может скрывать страшное

3:43
Здоровье

Учёные из Института когнитивных функций человека и нейробиологии Общества Макса Планка установили тревожную связь: криминальные поступки в среднем возрасте могут указывать на раннее развитие деменции. Итоги анализа опубликованы в журнале Translational Psychiatry (TransPsy).

Женщина крадёт продукты
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Женщина крадёт продукты

Что показало исследование

Учёные провели систематический метаанализ 14 научных работ, охвативших более 230 тысяч человек. Основное внимание уделялось тому, какие изменения в поведении предшествуют развитию нейродегенеративных заболеваний.

Результаты оказались неожиданными:

  • у людей с ранними стадиями деменции чаще встречались домогательства, акты вандализма, кражи и нарушения правил дорожного движения,
  • после постановки диагноза пациенты, наоборот, реже совершали правонарушения, чем здоровые люди, что объясняется прогрессирующей потерей когнитивных функций.

При каких формах деменции риск выше

Исследователи обнаружили, что выраженность криминального поведения зависит от типа заболевания:

  • Лобно-височная деменция (поведенческий вариант): более чем у половины пациентов отмечались опасные поступки.
  • Семантический вариант первичной прогрессирующей афазии: нарушения поведения встречались у 40%.
  • Сосудистая деменция и болезнь Гентингтона: около 15%.
  • Болезнь Альцгеймера: примерно 10%.
  • Паркинсонический синдром: менее 10%.

Таким образом, рискованное поведение особенно характерно для заболеваний, связанных с нарушением работы лобных и височных долей мозга.

Гендерные различия

Учёные подчеркнули: мужчины с деменцией чаще, чем женщины, демонстрировали криминальные поступки. При этом большинство пациентов ранее не имели судимостей и не совершали правонарушений. То есть преступное поведение появлялось именно как следствие болезни, а не продолжение прежнего образа жизни.

Что происходит в мозге

Дополнительно исследователи изучили структурные особенности мозга у пациентов с подобным поведением. Выяснилось, что у них наблюдается:

  • более выраженная атрофия височной доли,
  • снижение активности зон, отвечающих за контроль эмоций и принятие решений,
  • признаки расторможенности и импульсивности.

Всё это объясняет, почему люди начинают совершать рискованные поступки — от мелких краж до опасного вождения.

Почему это важно

Деменция — заболевание, которое долгое время может развиваться скрытно. Первые сигналы не всегда связаны с памятью. Изменения в поведении — раздражительность, апатия или неожиданные правонарушения — иногда предшествуют классическим когнитивным симптомам.

  • Врачи подчеркивают: необычные и социально неприемлемые действия в среднем возрасте должны насторожить близких. Важно не оправдывать их стрессом или кризисом среднего возраста, а обратиться к специалистам.

Как действовать родственникам

Чтобы вовремя распознать угрозу, неврологи советуют обратить внимание на следующие признаки:

  • внезапные нарушения в поведении, которых раньше не было,
  • склонность к агрессии или рискованным действиям,
  • потеря способности оценивать последствия поступков,
  • неоднократные штрафы за вождение или другие правонарушения,
  • сочетание с нарушениями речи или памяти.

Криминальные поступки в зрелом возрасте не всегда говорят о преступных наклонностях. Иногда они могут быть первым тревожным сигналом деменции.

Уточнения

Кра́жа - тайное хищение чужого имущества — признается преступлением практически во всех юрисдикциях.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
