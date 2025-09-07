Кража или сигнал болезни мозга: учёные доказали, что преступное поведение может скрывать страшное

Учёные из Института когнитивных функций человека и нейробиологии Общества Макса Планка установили тревожную связь: криминальные поступки в среднем возрасте могут указывать на раннее развитие деменции. Итоги анализа опубликованы в журнале Translational Psychiatry (TransPsy).
Учёные провели систематический метаанализ 14 научных работ, охвативших более 230 тысяч человек. Основное внимание уделялось тому, какие изменения в поведении предшествуют развитию нейродегенеративных заболеваний.
Исследователи обнаружили, что выраженность криминального поведения зависит от типа заболевания:
Таким образом, рискованное поведение особенно характерно для заболеваний, связанных с нарушением работы лобных и височных долей мозга.
Учёные подчеркнули: мужчины с деменцией чаще, чем женщины, демонстрировали криминальные поступки. При этом большинство пациентов ранее не имели судимостей и не совершали правонарушений. То есть преступное поведение появлялось именно как следствие болезни, а не продолжение прежнего образа жизни.
Дополнительно исследователи изучили структурные особенности мозга у пациентов с подобным поведением. Выяснилось, что у них наблюдается:
Всё это объясняет, почему люди начинают совершать рискованные поступки — от мелких краж до опасного вождения.
Деменция — заболевание, которое долгое время может развиваться скрытно. Первые сигналы не всегда связаны с памятью. Изменения в поведении — раздражительность, апатия или неожиданные правонарушения — иногда предшествуют классическим когнитивным симптомам.
Чтобы вовремя распознать угрозу, неврологи советуют обратить внимание на следующие признаки:
Криминальные поступки в зрелом возрасте не всегда говорят о преступных наклонностях. Иногда они могут быть первым тревожным сигналом деменции.
Уточнения
Кра́жа - тайное хищение чужого имущества — признается преступлением практически во всех юрисдикциях.
