Боль в суставах оказалась предвестником инсульта: артрит приближает инфаркт быстрее, чем курение

Когда говорят об артрите, чаще всего думают о боли, скованности и ограничении подвижности. Но врачи предупреждают: поражение суставов — это не только локальная проблема. Хроническое воспаление, сопровождающее артрит, напрямую влияет на сосуды и сердце, повышая риск инфаркта и инсульта.
Воспаление как общий механизм
Ревматоидный артрит — аутоиммунное заболевание: иммунная система ошибочно атакует ткани суставов. Но на этом разрушение не останавливается. Молекулы воспаления (цитокины):
повреждают суставной хрящ и костные структуры,
проникают в кровь и разрушают стенки сосудов,
ускоряют образование атеросклеротических бляшек,
провоцируют сужение артерий и повышение давления.
По данным Arthritis Foundation, у пациентов с ревматоидным артритом риск сердечно-сосудистых осложнений почти в два раза выше, чем у здоровых. Врачи из Cleveland Clinic отмечают: по силе этот фактор сравним с курением.
Что показали исследования
Связь между артритом и болезнями сердца подтверждена крупными эпидемиологическими наблюдениями:
Швеция
470 тыс. человек в возрасте 45-84 лет наблюдали более 10 лет. У больных артритом риск смерти от сердечно-сосудистых причин был выше почти на 20%.
Канада
Данные 50 тыс. пациентов за 13 лет показали:
женщины старше 65 лет имели на 17% выше риск госпитализации по сердечным причинам,
мужчины того же возраста — на 15%,
женщины моложе 65 лет — на 26%.
Операция по замене сустава:
Исследование 2200 пациентов с артритом колена или бедра показало, что протезирование снижает вероятность инфаркта и инсульта на 12%.
Вывод: боль в суставах нельзя рассматривать отдельно — она влияет на выживаемость.
Факторы риска при артрите
У людей с ревматоидным артритом часто наблюдается целый комплекс отягчающих обстоятельств:
Снижение подвижности: рост массы тела, усиление нагрузки на сердце.
Метаболический синдром: встречается у 40% пациентов (в общей популяции — менее 20%). Это ожирение, высокое давление, избыток сахара и триглицеридов.
Липидный парадокс: низкий "плохой" холестерин (ЛПНП) при низком "хорошем" (ЛПВП) и высоких триглицеридах. Такая комбинация не защищает, а повышает риск.
Курение: ускоряет разрушение суставов и повреждает сосуды; у курящих с артритом риск осложнений для сердца на 50% выше.
Лекарства и сердце
Для снятия боли и воспаления при артрите широко применяются нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) — ибупрофен, напроксен, целекоксиб. Но они:
задерживают соль и воду в организме, повышая давление,
увеличивают нагрузку на сердце и почки,
при регулярном приёме повышают риск инфаркта.
Есть и лекарственные взаимодействия. Например, ибупрофен может ослаблять действие аспирина, который назначают после инфаркта для профилактики тромбов. Поэтому врачи рекомендуют разносить приём препаратов по времени или искать альтернативы.
Более щадящие варианты:
парацетамол,
наружные формы (гели с диклофенаком).
Как защитить сердце при артрите
Врачи советуют действовать системно. Чтобы снизить риск инфаркта и инсульта:
Лечите артрит правильно: противоревматические препараты (например, метотрексат) уменьшают воспаление и защищают сосуды.
Регулярно обследуйтесь: контроль давления, сахара и холестерина раз в год обязателен.
Снижайте вес: минус лишние килограммы уменьшают нагрузку и на суставы, и на сердце.
Выбирайте правильное питание: средиземноморская диета снижает уровень воспаления.
Откажитесь от сигарет: курение ускоряет разрушение суставов и сосудов.
Следите за стрессом и сном: хроническое напряжение и недосып усиливают воспаление.
При тяжёлых формах рассматривайте операцию по замене сустава — она способна снизить риски для сердца.
Боль в суставах — сигнал, который нельзя игнорировать. Хроническое воспаление при артрите не ограничивается суставами: оно ускоряет развитие атеросклероза и повышает вероятность инфаркта и инсульта. Лишний вес, гипертония, диабет и курение усугубляют ситуацию.
Уточнения
Артри́т — собирательное обозначение болезней (поражений) суставов воспалительной этиологии.
