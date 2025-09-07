Боль в суставах оказалась предвестником инсульта: артрит приближает инфаркт быстрее, чем курение

4:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Когда говорят об артрите, чаще всего думают о боли, скованности и ограничении подвижности. Но врачи предупреждают: поражение суставов — это не только локальная проблема. Хроническое воспаление, сопровождающее артрит, напрямую влияет на сосуды и сердце, повышая риск инфаркта и инсульта.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Колено

Воспаление как общий механизм

Ревматоидный артрит — аутоиммунное заболевание: иммунная система ошибочно атакует ткани суставов. Но на этом разрушение не останавливается. Молекулы воспаления (цитокины):

повреждают суставной хрящ и костные структуры,

проникают в кровь и разрушают стенки сосудов,

ускоряют образование атеросклеротических бляшек,

провоцируют сужение артерий и повышение давления.

По данным Arthritis Foundation, у пациентов с ревматоидным артритом риск сердечно-сосудистых осложнений почти в два раза выше, чем у здоровых. Врачи из Cleveland Clinic отмечают: по силе этот фактор сравним с курением.

Что показали исследования

Связь между артритом и болезнями сердца подтверждена крупными эпидемиологическими наблюдениями:

Швеция

470 тыс. человек в возрасте 45-84 лет наблюдали более 10 лет. У больных артритом риск смерти от сердечно-сосудистых причин был выше почти на 20%.

Канада

Данные 50 тыс. пациентов за 13 лет показали:

женщины старше 65 лет имели на 17% выше риск госпитализации по сердечным причинам,

мужчины того же возраста — на 15%,

женщины моложе 65 лет — на 26%.

Операция по замене сустава:

Исследование 2200 пациентов с артритом колена или бедра показало, что протезирование снижает вероятность инфаркта и инсульта на 12%.

Вывод: боль в суставах нельзя рассматривать отдельно — она влияет на выживаемость.

Факторы риска при артрите

У людей с ревматоидным артритом часто наблюдается целый комплекс отягчающих обстоятельств:

Снижение подвижности: рост массы тела, усиление нагрузки на сердце.

рост массы тела, усиление нагрузки на сердце. Метаболический синдром : встречается у 40% пациентов (в общей популяции — менее 20%). Это ожирение, высокое давление, избыток сахара и триглицеридов.

: встречается у 40% пациентов (в общей популяции — менее 20%). Это ожирение, высокое давление, избыток сахара и триглицеридов. Липидный парадокс : низкий "плохой" холестерин (ЛПНП) при низком "хорошем" (ЛПВП) и высоких триглицеридах. Такая комбинация не защищает, а повышает риск.

: низкий "плохой" холестерин (ЛПНП) при низком "хорошем" (ЛПВП) и высоких триглицеридах. Такая комбинация не защищает, а повышает риск. Курение: ускоряет разрушение суставов и повреждает сосуды; у курящих с артритом риск осложнений для сердца на 50% выше.

Лекарства и сердце

Для снятия боли и воспаления при артрите широко применяются нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) — ибупрофен, напроксен, целекоксиб. Но они:

задерживают соль и воду в организме, повышая давление,

увеличивают нагрузку на сердце и почки,

при регулярном приёме повышают риск инфаркта.

Есть и лекарственные взаимодействия. Например, ибупрофен может ослаблять действие аспирина, который назначают после инфаркта для профилактики тромбов. Поэтому врачи рекомендуют разносить приём препаратов по времени или искать альтернативы.

Более щадящие варианты:

парацетамол,

наружные формы (гели с диклофенаком).

Как защитить сердце при артрите

Врачи советуют действовать системно. Чтобы снизить риск инфаркта и инсульта:

Лечите артрит правильно : противоревматические препараты (например, метотрексат) уменьшают воспаление и защищают сосуды.

: противоревматические препараты (например, метотрексат) уменьшают воспаление и защищают сосуды. Регулярно обследуйтесь : контроль давления, сахара и холестерина раз в год обязателен.

: контроль давления, сахара и холестерина раз в год обязателен. Оставайтесь активными : подойдут щадящие нагрузки — плавание, велосипед, ходьба по мягкой поверхности.

: подойдут щадящие нагрузки — плавание, велосипед, ходьба по мягкой поверхности. Снижайте вес : минус лишние килограммы уменьшают нагрузку и на суставы, и на сердце.

: минус лишние килограммы уменьшают нагрузку и на суставы, и на сердце. Выбирайте правильное питание : средиземноморская диета снижает уровень воспаления.

: средиземноморская диета снижает уровень воспаления. Откажитесь от сигарет : курение ускоряет разрушение суставов и сосудов.

: курение ускоряет разрушение суставов и сосудов. Следите за стрессом и сном : хроническое напряжение и недосып усиливают воспаление.

: хроническое напряжение и недосып усиливают воспаление. При тяжёлых формах рассматривайте операцию по замене сустава — она способна снизить риски для сердца.

Боль в суставах — сигнал, который нельзя игнорировать. Хроническое воспаление при артрите не ограничивается суставами: оно ускоряет развитие атеросклероза и повышает вероятность инфаркта и инсульта. Лишний вес, гипертония, диабет и курение усугубляют ситуацию.

Уточнения

Артри́т — собирательное обозначение болезней (поражений) суставов воспалительной этиологии.

