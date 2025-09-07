Боль в суставах оказалась предвестником инсульта: артрит приближает инфаркт быстрее, чем курение

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:59
Здоровье

Когда говорят об артрите, чаще всего думают о боли, скованности и ограничении подвижности. Но врачи предупреждают: поражение суставов — это не только локальная проблема. Хроническое воспаление, сопровождающее артрит, напрямую влияет на сосуды и сердце, повышая риск инфаркта и инсульта.

Колено
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Колено

Воспаление как общий механизм

Ревматоидный артрит — аутоиммунное заболевание: иммунная система ошибочно атакует ткани суставов. Но на этом разрушение не останавливается. Молекулы воспаления (цитокины):

  • повреждают суставной хрящ и костные структуры,
  • проникают в кровь и разрушают стенки сосудов,
  • ускоряют образование атеросклеротических бляшек,
  • провоцируют сужение артерий и повышение давления.

По данным Arthritis Foundation, у пациентов с ревматоидным артритом риск сердечно-сосудистых осложнений почти в два раза выше, чем у здоровых. Врачи из Cleveland Clinic отмечают: по силе этот фактор сравним с курением.

Что показали исследования

Связь между артритом и болезнями сердца подтверждена крупными эпидемиологическими наблюдениями:

Швеция

  • 470 тыс. человек в возрасте 45-84 лет наблюдали более 10 лет. У больных артритом риск смерти от сердечно-сосудистых причин был выше почти на 20%.

Канада

Данные 50 тыс. пациентов за 13 лет показали:

  • женщины старше 65 лет имели на 17% выше риск госпитализации по сердечным причинам,
  • мужчины того же возраста — на 15%,
  • женщины моложе 65 лет — на 26%.

Операция по замене сустава:

  • Исследование 2200 пациентов с артритом колена или бедра показало, что протезирование снижает вероятность инфаркта и инсульта на 12%.

Вывод: боль в суставах нельзя рассматривать отдельно — она влияет на выживаемость.

Факторы риска при артрите

У людей с ревматоидным артритом часто наблюдается целый комплекс отягчающих обстоятельств:

  • Снижение подвижности: рост массы тела, усиление нагрузки на сердце.
  • Метаболический синдром: встречается у 40% пациентов (в общей популяции — менее 20%). Это ожирение, высокое давление, избыток сахара и триглицеридов.
  • Липидный парадокс: низкий "плохой" холестерин (ЛПНП) при низком "хорошем" (ЛПВП) и высоких триглицеридах. Такая комбинация не защищает, а повышает риск.
  • Курение: ускоряет разрушение суставов и повреждает сосуды; у курящих с артритом риск осложнений для сердца на 50% выше.

Лекарства и сердце

Для снятия боли и воспаления при артрите широко применяются нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) — ибупрофен, напроксен, целекоксиб. Но они:

  • задерживают соль и воду в организме, повышая давление,
  • увеличивают нагрузку на сердце и почки,
  • при регулярном приёме повышают риск инфаркта.

Есть и лекарственные взаимодействия. Например, ибупрофен может ослаблять действие аспирина, который назначают после инфаркта для профилактики тромбов. Поэтому врачи рекомендуют разносить приём препаратов по времени или искать альтернативы.

Более щадящие варианты:

  • парацетамол,
  • наружные формы (гели с диклофенаком).

Как защитить сердце при артрите

Врачи советуют действовать системно. Чтобы снизить риск инфаркта и инсульта:

  • Лечите артрит правильно: противоревматические препараты (например, метотрексат) уменьшают воспаление и защищают сосуды.
  • Регулярно обследуйтесь: контроль давления, сахара и холестерина раз в год обязателен.
  • Оставайтесь активными: подойдут щадящие нагрузки — плавание, велосипед, ходьба по мягкой поверхности.
  • Снижайте вес: минус лишние килограммы уменьшают нагрузку и на суставы, и на сердце.
  • Выбирайте правильное питание: средиземноморская диета снижает уровень воспаления.
  • Откажитесь от сигарет: курение ускоряет разрушение суставов и сосудов.
  • Следите за стрессом и сном: хроническое напряжение и недосып усиливают воспаление.
  • При тяжёлых формах рассматривайте операцию по замене сустава — она способна снизить риски для сердца.

Боль в суставах — сигнал, который нельзя игнорировать. Хроническое воспаление при артрите не ограничивается суставами: оно ускоряет развитие атеросклероза и повышает вероятность инфаркта и инсульта. Лишний вес, гипертония, диабет и курение усугубляют ситуацию.

Уточнения

Артри́т — собирательное обозначение болезней (поражений) суставов воспалительной этиологии.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
