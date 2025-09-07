Мифы рухнули: проглоченная жвачка не застревает в желудке, но способна вызвать другие неприятности

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:33
Здоровье

Современные исследования показывают: около 90% взрослых жителей развитых стран регулярно жуют жевательную резинку. Для одних это привычка, для других — способ освежить дыхание или снизить стресс. Но что на самом деле скрывается за маленькой пластинкой жвачки? Ниже — десять фактов, которые ломают стереотипы.

Аристократка
Фото: https://www.freepik.com by master1305
Аристократка

Жвачка — древнее изобретение

  • Археологи нашли в Швеции комочки берестяной смолы с отпечатками зубов возрастом более 9 тысяч лет. В античной Греции люди жевали мастику — смолу фисташкового дерева, а индейцы Северной Америки предпочитали еловую смолу. Современные резинки делают из синтетических полимеров, добавляя ароматизаторы, смягчители и подсластители.

Она действительно защищает от кариеса

  • Жевательные резинки без сахара помогают нейтрализовать кислоту в полости рта и частично удаляют зубной налёт. Особенно эффективны резинки с ксилитом — натуральным подсластителем, который подавляет рост кариесогенных бактерий Streptococcus mutans. Американская ассоциация стоматологов разрешает использовать такие жвачки как дополнение к гигиене, но не вместо щётки и пасты.

Но несвежее дыхание не вылечит

  • Жвачка может ненадолго замаскировать запах, но не устраняет его причину. Неприятный запах чаще всего вызывают бактерии, вырабатывающие сернистые соединения. Если проблема постоянная, стоит искать кариес, воспаление дёсен или заболевания ЖКТ, а не надеяться на жвачку.

Проглоченная жвачка не застрянет в желудке

  • Популярный миф о том, что жвачка "лежит в желудке 7 лет", не подтверждён. Организм действительно не переваривает её, но и не хранит: резинка проходит через кишечник и выходит естественным путём. Опасность есть лишь у детей, которые могут проглотить сразу несколько резинок при запоре.

Помогает при сухости во рту

  • У людей с ксеростомией (недостаточной выработкой слюны) жевательная резинка стимулирует слюнные железы и облегчает дискомфорт. Полностью излечить проблему она не может, но как вспомогательный метод рекомендована стоматологами.

Может снижать аппетит

  • Систематический обзор 2025 года показал: жевательная резинка способна уменьшать чувство голода и тягу к сладкому. Учёные пока не уверены, помогает ли это реально снизить вес, но предполагают, что в будущем жвачка станет простым средством профилактики переедания.

Полезна после операций

  • В хирургической практике жвачку рекомендуют после колоректальных операций. Она помогает быстрее "запустить" работу кишечника и снизить риск послеоперационной непроходимости. Европейское общество ERAS включило жевание резинки в официальные рекомендации по реабилитации.

Улучшает концентрацию

  • Эксперименты показали: жевание повышает внимание и улучшает настроение. Исследование 2015 года подтвердило, что когнитивные функции действительно усиливаются — не за счёт вкуса, а благодаря самой моторике жевания, которая активизирует работу мозга и уменьшает стресс.

Может быть вредна при проблемах с суставом челюсти

  • Височно-нижнечелюстной сустав (ВНЧС) — хрупкий механизм, соединяющий челюсть с черепом. Частое и продолжительное жевание перегружает его и может вызвать боль или щелчки у людей, предрасположенных к дисфункции. Если сустав и мышцы челюсти уже повреждены, жевательная резинка способна усугубить симптомы.

Иногда вызывает диарею

  • Жевание усиливает заглатывание воздуха, что может вызвать вздутие живота. Дополнительно в составе жвачек часто есть сахарные спирты (сорбит, маннит, ксилит), которые плохо перевариваются и повышают газообразование. У людей с синдромом раздражённого кишечника это может спровоцировать диарею.

Жвачка — не игрушка и не пустяк. Она может быть полезной для зубов, слюноотделения и даже работы мозга, а в медицине применяется как вспомогательное средство после операций. Но жевательная резинка не лечит неприятный запах, а при заболеваниях ЖКТ или ВНЧС способна усугубить дискомфорт.

Уточнения

Жева́тельная рези́нка — изделие пищевой промышленности, которое состоит из несъедобной эластичной основы и различных вкусовых и ароматических добавок.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
