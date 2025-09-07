Мифы рухнули: проглоченная жвачка не застревает в желудке, но способна вызвать другие неприятности

4:33 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Современные исследования показывают: около 90% взрослых жителей развитых стран регулярно жуют жевательную резинку. Для одних это привычка, для других — способ освежить дыхание или снизить стресс. Но что на самом деле скрывается за маленькой пластинкой жвачки? Ниже — десять фактов, которые ломают стереотипы.

Фото: https://www.freepik.com by master1305 Аристократка

Жвачка — древнее изобретение

Археологи нашли в Швеции комочки берестяной смолы с отпечатками зубов возрастом более 9 тысяч лет. В античной Греции люди жевали мастику — смолу фисташкового дерева, а индейцы Северной Америки предпочитали еловую смолу. Современные резинки делают из синтетических полимеров, добавляя ароматизаторы, смягчители и подсластители.

Она действительно защищает от кариеса

Жевательные резинки без сахара помогают нейтрализовать кислоту в полости рта и частично удаляют зубной налёт. Особенно эффективны резинки с ксилитом — натуральным подсластителем, который подавляет рост кариесогенных бактерий Streptococcus mutans. Американская ассоциация стоматологов разрешает использовать такие жвачки как дополнение к гигиене, но не вместо щётки и пасты.

Но несвежее дыхание не вылечит

Жвачка может ненадолго замаскировать запах, но не устраняет его причину. Неприятный запах чаще всего вызывают бактерии, вырабатывающие сернистые соединения. Если проблема постоянная, стоит искать кариес, воспаление дёсен или заболевания ЖКТ, а не надеяться на жвачку.

Проглоченная жвачка не застрянет в желудке

Популярный миф о том, что жвачка "лежит в желудке 7 лет", не подтверждён. Организм действительно не переваривает её, но и не хранит: резинка проходит через кишечник и выходит естественным путём. Опасность есть лишь у детей, которые могут проглотить сразу несколько резинок при запоре.

Помогает при сухости во рту

У людей с ксеростомией (недостаточной выработкой слюны) жевательная резинка стимулирует слюнные железы и облегчает дискомфорт. Полностью излечить проблему она не может, но как вспомогательный метод рекомендована стоматологами.

Может снижать аппетит

Систематический обзор 2025 года показал: жевательная резинка способна уменьшать чувство голода и тягу к сладкому. Учёные пока не уверены, помогает ли это реально снизить вес, но предполагают, что в будущем жвачка станет простым средством профилактики переедания.

Полезна после операций

В хирургической практике жвачку рекомендуют после колоректальных операций. Она помогает быстрее "запустить" работу кишечника и снизить риск послеоперационной непроходимости. Европейское общество ERAS включило жевание резинки в официальные рекомендации по реабилитации.

Улучшает концентрацию

Эксперименты показали: жевание повышает внимание и улучшает настроение. Исследование 2015 года подтвердило, что когнитивные функции действительно усиливаются — не за счёт вкуса, а благодаря самой моторике жевания, которая активизирует работу мозга и уменьшает стресс.

Может быть вредна при проблемах с суставом челюсти

Височно-нижнечелюстной сустав (ВНЧС) — хрупкий механизм, соединяющий челюсть с черепом. Частое и продолжительное жевание перегружает его и может вызвать боль или щелчки у людей, предрасположенных к дисфункции. Если сустав и мышцы челюсти уже повреждены, жевательная резинка способна усугубить симптомы.

Иногда вызывает диарею

Жевание усиливает заглатывание воздуха, что может вызвать вздутие живота. Дополнительно в составе жвачек часто есть сахарные спирты (сорбит, маннит, ксилит), которые плохо перевариваются и повышают газообразование. У людей с синдромом раздражённого кишечника это может спровоцировать диарею.

Жвачка — не игрушка и не пустяк. Она может быть полезной для зубов, слюноотделения и даже работы мозга, а в медицине применяется как вспомогательное средство после операций. Но жевательная резинка не лечит неприятный запах, а при заболеваниях ЖКТ или ВНЧС способна усугубить дискомфорт.

Уточнения

Жева́тельная рези́нка — изделие пищевой промышленности, которое состоит из несъедобной эластичной основы и различных вкусовых и ароматических добавок.

