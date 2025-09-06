Учёные нашли природный выключатель ожирения: этот белок заставляет жир исчезать без диет

Наука продолжает находить неожиданные способы сохранить здоровье без строгих ограничений. На этой неделе сразу несколько исследований показали, что худеть и укреплять организм можно без жёстких диет — достаточно вовремя завтракать, чаще ходить пешком и иногда заваривать чай из листьев малины.
Учёные из Великобритании установили: напиток из листьев малины способен снижать уровень сахара в крови на 25-44% после употребления сладостей.
Механизм прост: содержащиеся в листьях полифенолы (в частности эллаговая кислота) замедляют работу ферментов, которые расщепляют сахарозу на глюкозу и фруктозу. Это даёт организму больше времени для усвоения сахара и предотвращает резкие скачки инсулина.
Эффект был зафиксирован только при употреблении сахара, но не чистой глюкозы — что подтверждает влияние именно на процесс переваривания.
Бразильские учёные из Университета Сан-Паулу проследили за почти 13 тысяч человек в течение 8 лет. Результат оказался тревожным: те, кто чаще употреблял искусственные подсластители (в среднем 190 мг в день), теряли память и скорость мышления на 62% быстрее, чем участники с минимальным потреблением.
Эти вещества часто встречаются в "диетических" напитках и десертах. Исключением оказалась тагатоза — натуральный сахар из молока, которая не повлияла на когнитивные функции.
Авторы подчёркивают: связь пока не означает прямой причинности, но масштаб и длительность наблюдений заставляют задуматься.
Настоящей сенсацией недели стало открытие испанских учёных из IRB Barcelona. Они обнаружили, что белок нейритин-1 способен активировать бурый жир и ускорять расход энергии.
Эксперименты на животных показали: повышение уровня нейритина-1 предотвращает набор лишнего веса даже при калорийной диете, а также:
У людей низкий уровень этого белка связан с ожирением, что делает открытие особенно ценным. В будущем возможна разработка препаратов, усиливающих активность нейритина-1.
Исследование более чем 348 тысяч человек подтвердило: скорость ходьбы напрямую связана с риском остеопороза и переломов.
Даже генетическая предрасположенность не меняет закономерности: быстрый шаг укрепляет кости вне зависимости от наследственности.
Учёные из Массачусетса проанализировали привычки 3000 человек в возрасте 42-94 лет. Оказалось: чем позже человек завтракает, тем выше риск депрессии, хронической усталости и даже ранней смерти.
Поздний приём пищи оказался связан с нарушением циркадных ритмов и повышенной нагрузкой на обмен веществ. Особенно это актуально для пожилых людей и тех, кто относится к "совам".
Уточнения
Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса - снижение массы тела живого организма человека.
Узнайте, как правильно подкармливать деревья и кустарники осенью, чтобы обеспечить богатый урожай. Правильная подкормка поможет восстановить силы растений и подготовить их к зиме.