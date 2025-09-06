Учёные нашли природный выключатель ожирения: этот белок заставляет жир исчезать без диет

4:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Наука продолжает находить неожиданные способы сохранить здоровье без строгих ограничений. На этой неделе сразу несколько исследований показали, что худеть и укреплять организм можно без жёстких диет — достаточно вовремя завтракать, чаще ходить пешком и иногда заваривать чай из листьев малины.

Фото: Designed by Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Похудение

Чай из малиновых листьев против скачков сахара

Учёные из Великобритании установили: напиток из листьев малины способен снижать уровень сахара в крови на 25-44% после употребления сладостей.

Механизм прост: содержащиеся в листьях полифенолы (в частности эллаговая кислота) замедляют работу ферментов, которые расщепляют сахарозу на глюкозу и фруктозу. Это даёт организму больше времени для усвоения сахара и предотвращает резкие скачки инсулина.

Эффект был зафиксирован только при употреблении сахара, но не чистой глюкозы — что подтверждает влияние именно на процесс переваривания.

Полезные выводы:

чай особенно перспективен для профилактики метаболических нарушений;

в будущем он может войти в программы поддержки пациентов с диабетом;

пока результаты получены лишь на небольшой группе здоровых людей, но исследования продолжаются.

Подсластители и мозг: скрытая угроза

Бразильские учёные из Университета Сан-Паулу проследили за почти 13 тысяч человек в течение 8 лет. Результат оказался тревожным: те, кто чаще употреблял искусственные подсластители (в среднем 190 мг в день), теряли память и скорость мышления на 62% быстрее, чем участники с минимальным потреблением.

Особенно высокий риск был связан с:

аспартамом,

сахарином,

ацесульфамом-K,

сорбитом,

ксилитом,

эритритом.

Эти вещества часто встречаются в "диетических" напитках и десертах. Исключением оказалась тагатоза — натуральный сахар из молока, которая не повлияла на когнитивные функции.

Авторы подчёркивают: связь пока не означает прямой причинности, но масштаб и длительность наблюдений заставляют задуматься.

Нейритин-1: белок, превращающий жир в "печку"

Настоящей сенсацией недели стало открытие испанских учёных из IRB Barcelona. Они обнаружили, что белок нейритин-1 способен активировать бурый жир и ускорять расход энергии.

Эксперименты на животных показали: повышение уровня нейритина-1 предотвращает набор лишнего веса даже при калорийной диете, а также:

повышает чувствительность к инсулину;

снижает воспаление печени;

уменьшает риски диабета 2-го типа.

У людей низкий уровень этого белка связан с ожирением, что делает открытие особенно ценным. В будущем возможна разработка препаратов, усиливающих активность нейритина-1.

Быстрая ходьба и здоровье костей

Исследование более чем 348 тысяч человек подтвердило: скорость ходьбы напрямую связана с риском остеопороза и переломов.

Медленный шаг (<5 км/ч) удваивает вероятность слабых костей.

Обычный темп (5-6,5 км/ч) снижает этот риск.

Быстрая ходьба (>6,5 км/ч) уменьшает вероятность остеопороза на 13-25%.

Даже генетическая предрасположенность не меняет закономерности: быстрый шаг укрепляет кости вне зависимости от наследственности.

Завтрак и продолжительность жизни

Учёные из Массачусетса проанализировали привычки 3000 человек в возрасте 42-94 лет. Оказалось: чем позже человек завтракает, тем выше риск депрессии, хронической усталости и даже ранней смерти.

Поздний приём пищи оказался связан с нарушением циркадных ритмов и повышенной нагрузкой на обмен веществ. Особенно это актуально для пожилых людей и тех, кто относится к "совам".

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса - снижение массы тела живого организма человека.

