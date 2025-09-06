Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Экспресс-уборка за 15 минут: как успеть убраться, если гости уже на пороге
Мифы рухнули: проглоченная жвачка не застревает в желудке, но способна вызвать другие неприятности
Рынок недвижимости ожил: вторичное жильё снова на коне — цифры за август
Бархатный сезон ближе: как сэкономить на жилье и получить максимум удовольствия на море в России
Когда мозаики оживают: 1600-летнее самаритянское поместье поражает деталями
Румяна в новой зоне: забудьте про скулы — тренд 2025 вас удивит
Помидоры рвутся по швам: виноват дефицит, который можно легко устранить и спасти урожай
Крутое комбо: Погребняк рассказала о чудо-процедурах для красоты кожи и волос
Миф о зелёной стрелке: когда водитель может стоять на светофоре и не бояться штрафа

Учёные нашли природный выключатель ожирения: этот белок заставляет жир исчезать без диет

4:11
Здоровье

Наука продолжает находить неожиданные способы сохранить здоровье без строгих ограничений. На этой неделе сразу несколько исследований показали, что худеть и укреплять организм можно без жёстких диет — достаточно вовремя завтракать, чаще ходить пешком и иногда заваривать чай из листьев малины.

Похудение
Фото: Designed by Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Похудение

Чай из малиновых листьев против скачков сахара

Учёные из Великобритании установили: напиток из листьев малины способен снижать уровень сахара в крови на 25-44% после употребления сладостей.

Механизм прост: содержащиеся в листьях полифенолы (в частности эллаговая кислота) замедляют работу ферментов, которые расщепляют сахарозу на глюкозу и фруктозу. Это даёт организму больше времени для усвоения сахара и предотвращает резкие скачки инсулина.

Эффект был зафиксирован только при употреблении сахара, но не чистой глюкозы — что подтверждает влияние именно на процесс переваривания.

Полезные выводы:

  • чай особенно перспективен для профилактики метаболических нарушений;
  • в будущем он может войти в программы поддержки пациентов с диабетом;
  • пока результаты получены лишь на небольшой группе здоровых людей, но исследования продолжаются.

Подсластители и мозг: скрытая угроза

Бразильские учёные из Университета Сан-Паулу проследили за почти 13 тысяч человек в течение 8 лет. Результат оказался тревожным: те, кто чаще употреблял искусственные подсластители (в среднем 190 мг в день), теряли память и скорость мышления на 62% быстрее, чем участники с минимальным потреблением.

Особенно высокий риск был связан с:

  • аспартамом,
  • сахарином,
  • ацесульфамом-K,
  • сорбитом,
  • ксилитом,
  • эритритом.

Эти вещества часто встречаются в "диетических" напитках и десертах. Исключением оказалась тагатоза — натуральный сахар из молока, которая не повлияла на когнитивные функции.

Авторы подчёркивают: связь пока не означает прямой причинности, но масштаб и длительность наблюдений заставляют задуматься.

Нейритин-1: белок, превращающий жир в "печку"

Настоящей сенсацией недели стало открытие испанских учёных из IRB Barcelona. Они обнаружили, что белок нейритин-1 способен активировать бурый жир и ускорять расход энергии.

Эксперименты на животных показали: повышение уровня нейритина-1 предотвращает набор лишнего веса даже при калорийной диете, а также:

  • повышает чувствительность к инсулину;
  • снижает воспаление печени;
  • уменьшает риски диабета 2-го типа.

У людей низкий уровень этого белка связан с ожирением, что делает открытие особенно ценным. В будущем возможна разработка препаратов, усиливающих активность нейритина-1.

Быстрая ходьба и здоровье костей

Исследование более чем 348 тысяч человек подтвердило: скорость ходьбы напрямую связана с риском остеопороза и переломов.

  • Медленный шаг (<5 км/ч) удваивает вероятность слабых костей.
  • Обычный темп (5-6,5 км/ч) снижает этот риск.
  • Быстрая ходьба (>6,5 км/ч) уменьшает вероятность остеопороза на 13-25%.

Даже генетическая предрасположенность не меняет закономерности: быстрый шаг укрепляет кости вне зависимости от наследственности.

Завтрак и продолжительность жизни

Учёные из Массачусетса проанализировали привычки 3000 человек в возрасте 42-94 лет. Оказалось: чем позже человек завтракает, тем выше риск депрессии, хронической усталости и даже ранней смерти.

Поздний приём пищи оказался связан с нарушением циркадных ритмов и повышенной нагрузкой на обмен веществ. Особенно это актуально для пожилых людей и тех, кто относится к "совам".

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса - снижение массы тела живого организма человека.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Осень под знаком ретро: сапоги, которые были хитом двадцать лет назад, снова на пике
Красота и стиль
Осень под знаком ретро: сапоги, которые были хитом двадцать лет назад, снова на пике
Хитрость для сладкоежек: торт без выпечки, который всегда получается удачным
Еда и рецепты
Хитрость для сладкоежек: торт без выпечки, который всегда получается удачным
Торговля взлетела в 13 раз: как ЕАЭС изменил экономику Армении
Экономика и бизнес
Торговля взлетела в 13 раз: как ЕАЭС изменил экономику Армении
Популярное
Осенняя подкормка: простые удобрения помогут заложить богатый урожай ещё до наступления зимы

Узнайте, как правильно подкармливать деревья и кустарники осенью, чтобы обеспечить богатый урожай. Правильная подкормка поможет восстановить силы растений и подготовить их к зиме.

Осенняя подкормка: простые удобрения помогут заложить богатый урожай ещё до наступления зимы
Нефтяная интрига: Норвегия ставит России шах и мат
Нефтяная интрига: Норвегия ставит России шах и мат
В 2025 году тушь можно отложить: новые способы сделать ресницы роскошными
Орхидея в сентябре ждёт только одного — сделайте это, и она снова подарит бутоны
Электрический УАЗ — неудача или удачная попытка угнаться за Теслой Сергей Милешкин Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин Путь искупления или шоу для селфи? Разгадка противоречий в Сантьяго-де-Компостела Игорь Буккер
Лазер пришельцев или древний инструмент? Загадка разреза Аль-Наслаа
Две фишки: Ширвиндт поделился простым рецептом шарлотки своей английской бабушки
Когда прогулка превращается в испытание: собака отказывается идти, и за этим стоит больше, чем каприз
Когда прогулка превращается в испытание: собака отказывается идти, и за этим стоит больше, чем каприз
Последние материалы
Мифы рухнули: проглоченная жвачка не застревает в желудке, но способна вызвать другие неприятности
Рынок недвижимости ожил: вторичное жильё снова на коне — цифры за август
Бархатный сезон ближе: как сэкономить на жилье и получить максимум удовольствия на море в России
Когда мозаики оживают: 1600-летнее самаритянское поместье поражает деталями
Румяна в новой зоне: забудьте про скулы — тренд 2025 вас удивит
Помидоры рвутся по швам: виноват дефицит, который можно легко устранить и спасти урожай
Крутое комбо: Погребняк рассказала о чудо-процедурах для красоты кожи и волос
Миф о зелёной стрелке: когда водитель может стоять на светофоре и не бояться штрафа
Картофельный апокалипсис: почему зеленый картофель нельзя есть ни при каких условиях
Сыр, мороженое и напитки: какие сюрпризы готовит для России иранский Mihan
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.