Организм просыпается ради холодильника: что стоит за ночными пробуждениями

2:11
Здоровье

Ночные пробуждения с острым чувством голода знакомы многим. Но если такие эпизоды повторяются регулярно, врачи говорят о синдроме ночной еды — расстройстве, которое негативно отражается не только на сне, но и на общем состоянии организма.

холодильник
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
холодильник

Что такое синдром ночной еды

Под этим термином понимают систематическое употребление пищи вечером и ночью, нередко уже после полноценного ужина. Человек просыпается среди ночи с сильным чувством голода, которое сопровождается тревогой и стрессом. После таких перекусов нередко возникает вина и неудовлетворённость собой.

Чем это опасно

Регулярные ночные приёмы пищи ухудшают качество сна: организм вместо отдыха тратит силы на переваривание еды. В долгосрочной перспективе это может привести к набору лишнего веса, нарушению обмена веществ и ещё большему усилению бессонницы.

"Синдром ночной еды оказывает негативное влияние на качество сна", — отметил сомнолог М. Новиков.

Гормональные причины

Одна из главных причин ночных пробуждений — дефицит сна. Недостаток отдыха снижает выработку лептина, гормона, отвечающего за чувство сытости, и одновременно повышает уровень грелина, который провоцирует голод. В итоге мозг получает сигнал о необходимости еды даже тогда, когда организм не нуждается в калориях.

Как выявить проблему

Определить наличие синдрома помогает консультация сомнолога или психотерапевта. Врач задаёт вопросы о режиме сна, эмоциональном состоянии и пищевых привычках. Дополнительно специалисты советуют вести дневник питания, фиксируя ночные перекусы, чтобы выявить закономерности и триггеры.

Что делать

Лечение синдрома ночной еды обычно комплексное: работа с режимом сна, психотерапия, а также корректировка рациона. Важно наладить баланс между сном, физической активностью и питанием, чтобы снизить ночные пробуждения и вернуть ощущение контроля над своим телом.

Уточнения

Лепти́н - пептидный гормон, регулирующий энергетический обмен, который преимущественно вырабатывается жировыми клетками и энтероцитами в тонкой кишке.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
