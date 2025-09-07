Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Фото под таймер: Китай ввёл лимит на фотосессии у достопримечательностей
Не гимнастика и не медитация: что скрывает загадочная FYSM-йога
После 14:00 – ни крошки: Лариса Долина раскрыла детали своего рациона и вес
Неправильное давление — главная причина износа: как избежать лишних трат
Триллер или фарс: новый фильм с Егором Кридом вызывает больше вопросов, чем ответов
Королева глубин: почему белая акула охотится точнее любого оружия
Родители, будьте осторожны: этот напиток может навредить малышу
Тайный подвиг Тита: как ученик Христа изменил мир — откройте его секрет
Лень превращает ремонт в кошмар: простой план помогает взять ситуацию под контроль

Желание очистить организм грозит гастритом: ирония популярной привычки — вся правда о воде с лимоном

3:29
Здоровье

Когда люди начинают утро со стакана воды с лимоном, это кажется простой и полезной привычкой. Но врачи отмечают, что влияние такого напитка на организм далеко не однозначно: он может приносить ощутимую пользу, но при этом есть и риски, о которых важно знать.

Яблочный уксус и лимонная вода
Фото: Pravda.Ru by Нейросеть, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Яблочный уксус и лимонная вода

Влияние на желудок

Кислота, содержащаяся в лимоне, в небольших количествах стимулирует выработку желудочного сока. Благодаря этому пища переваривается быстрее, уменьшается вероятность тяжести после еды, а обмен веществ слегка ускоряется. Некоторые пациенты сообщают, что после стакана лимонной воды у них повышается аппетит и пропадает чувство вздутия.

Однако есть и обратная сторона. Если у человека наблюдается повышенная кислотность или диагностирован гастрит, такой напиток может спровоцировать жжение и неприятные боли. При язвенной болезни употребление лимонной воды вовсе противопоказано.

Польза для пищеварения

Один из плюсов лимонной воды — мягкий очищающий эффект. Она помогает вывести остатки пищи и снизить вероятность брожения в желудке. Кроме того, напиток способствует лучшему усвоению железа и некоторых витаминов, особенно если употреблять его вместе с растительными продуктами.

Именно поэтому гастроэнтерологи иногда советуют включать лимонную воду в рацион людям, которые страдают от нехватки железа. Такой подход может улучшить усвоение микроэлементов из привычных продуктов, например, из зелени, бобовых или каш.

Важно учитывать дозировку

Главное правило — не злоупотреблять. Слишком концентрированный напиток способен повредить слизистую и вызвать дискомфорт. Оптимальный вариант — разбавлять лимонный сок большим количеством воды. Тогда кислотность снижается, а положительное воздействие сохраняется.

Специалисты рекомендуют внимательно наблюдать за реакцией организма. Если после употребления появляются жжение или боль, лучше отказаться от привычки или проконсультироваться с врачом.

Опасность для зубов

Есть ещё один нюанс, о котором часто забывают. Лимонная кислота постепенно разрушает зубную эмаль. Чтобы снизить риск, стоматологи советуют пить лимонную воду через трубочку и обязательно полоскать рот после. Это простое действие позволяет сохранить здоровье зубов даже при регулярном употреблении напитка.

Несколько простых правил защиты эмали

  • использовать трубочку;
  • не чистить зубы сразу после приёма — щётка усиливает действие кислоты;
  • полоскать рот обычной водой.

Кому стоит отказаться

Лимонная вода может быть небезопасна для людей с заболеваниями желудка — гастритом, язвой или выраженной изжогой. В таких случаях врачи настоятельно рекомендуют выбирать более щадящие способы поддерживать пищеварение.

Также осторожными должны быть те, у кого повышенная чувствительность зубов: напиток способен усугубить проблему.

Лимонная вода — это не универсальное средство для здоровья и похудения, а всего лишь часть рациона. Она может помочь пищеварению и улучшить усвоение полезных веществ, но при неправильном употреблении принесёт вред. Всё зависит от состояния организма и дозировки.

Уточнения

Гастри́т — воспалительные и дистрофические изменения слизистой оболочки желудка, возникшие по различным причинам.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Возвращение из лихих 90-х: бьюти-хит, который лучше любых инъекций делает губы сочнее
Красота и стиль
Возвращение из лихих 90-х: бьюти-хит, который лучше любых инъекций делает губы сочнее
Тайный язык последних дней: как кошка даёт понять, что её время подошло к концу
Домашние животные
Тайный язык последних дней: как кошка даёт понять, что её время подошло к концу
Популярное
Осенняя подкормка: простые удобрения помогут заложить богатый урожай ещё до наступления зимы

Узнайте, как правильно подкармливать деревья и кустарники осенью, чтобы обеспечить богатый урожай. Правильная подкормка поможет восстановить силы растений и подготовить их к зиме.

Осенняя подкормка: простые удобрения помогут заложить богатый урожай ещё до наступления зимы
Лазер пришельцев или древний инструмент? Загадка разреза Аль-Наслаа
Лазер пришельцев или древний инструмент? Загадка разреза Аль-Наслаа
Торговля взлетела в 13 раз: как ЕАЭС изменил экономику Армении
В 2025 году тушь можно отложить: новые способы сделать ресницы роскошными
Когда вода стала топливом: как в СССР Москвич ездил за счёт водорода Сергей Милешкин Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин Путь искупления или шоу для селфи? Разгадка противоречий в Сантьяго-де-Компостела Игорь Буккер
Нефтяная интрига: Норвегия ставит России шах и мат
Две фишки: Ширвиндт поделился простым рецептом шарлотки своей английской бабушки
Орхидея в сентябре ждёт только одного — сделайте это, и она снова подарит бутоны
Орхидея в сентябре ждёт только одного — сделайте это, и она снова подарит бутоны
Последние материалы
Тайный подвиг Тита: как ученик Христа изменил мир — откройте его секрет
Уникальный отпечаток на мордочке: что способен рассказать кошачий нос
Джармуш, Дуэйн Джонсон и русский дебют: кто забрал главные награды Венеции
Картофель заиграет вкусом: главный секрет не в сорте, а в дырках тёрки
Желание очистить организм грозит гастритом: ирония популярной привычки — вся правда о воде с лимоном
Грубые сапоги и свитера против глянцевой идеальности: рыбацкий стиль превращает осень в северную сказку
Восемь с половиной по-голливудски: что общего у Феллини и новой комедии с Джорджем Клуни
Камчатка особенно красива в это время года: лучшее время для поездки и главные ошибки туристов
Крылья есть, а полёта нет: почему курицы разучились покорять небо и стали пешими птицами
Ваша работа под угрозой: 5 ролей, которые ИИ уже заменил или изменил навсегда
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.