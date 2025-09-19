Природные добавки пробуждают память: список средств для ясного ума

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:52
Здоровье

Сохранение памяти и ясности ума с возрастом — одна из самых актуальных задач для науки и медицины.

Мозг и болевые сигналы
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Мозг и болевые сигналы

Семь природных добавок для улучшения памяти и защиты мозга

Многие полезные вещества, которые способны поддерживать здоровье мозга, уже давно известны и доступны в виде натуральных добавок.

Шалфей

Соединения в составе этого растения благотворно влияют на когнитивные способности. Исследования 2017 года показали, что регулярное употребление шалфея помогает улучшать память и концентрацию. Его можно добавлять в чай, а также использовать как пряность в блюдах с фасолью и тыквой.

Куркума

Главный активный компонент — куркумин, обладающий мощным противовоспалительным действием. Он снижает уровень бета-амилоида — белка, который связан с формированием амилоидных бляшек при болезни Альцгеймера. Куркуму можно включать в рацион как специю или в виде добавки.

Гинкго билоба

Экстракт EGb761 улучшает мозговое кровообращение и помогает замедлить снижение когнитивных функций у людей с деменцией. Это одно из самых популярных природных средств для поддержки памяти в старшем возрасте.

Женьшень

Корень женьшеня содержит гинзенозиды, которые уменьшают накопление бета-амилоида и предупреждают возрастное ухудшение памяти. Кроме того, женьшень повышает общий тонус организма и устойчивость к стрессу.

Ашваганда

Эта аюрведическая добавка снижает уровень окислительного стресса и замедляет образование амилоидных бляшек в мозге. Ашваганду часто используют для повышения стрессоустойчивости и улучшения качества сна, что также положительно сказывается на когнитивных функциях.

Готу кола

Растение известно как средство для улучшения ясности мышления. Согласно исследованию 2021 года, готу кола эффективно борется с окислительным стрессом в мозге, который играет важную роль в развитии болезни Альцгеймера.

Мелисса

Благодаря розмариновой кислоте мелисса обладает выраженным антиоксидантным действием. Данные исследования 2023 года показали, что экстракт мелиссы помогает замедлить ухудшение когнитивных функций у пожилых людей, сохраняя память и концентрацию.

Эти добавки не являются лекарством, но при регулярном употреблении в составе сбалансированного рациона могут поддерживать работу мозга и снижать риски возрастных нарушений. Перед применением специалисты рекомендуют консультироваться с врачом, особенно при хронических заболеваниях и приёме медикаментов.

Уточнения

А̀нтиоксида́нты -любое из многочисленных химических веществ, в том числе естественные продукты деятельности организма и питательные вещества, поступающие с пищей, которые могут нейтрализовать окислительное действие свободных радикалов и других веществ.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
