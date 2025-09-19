Смартфон крадёт чистоту рук и лица: как бактерии находят путь к организму

Смартфон как рассадник бактерий

Более 90 % людей на планете ежедневно используют смартфоны. Постоянный контакт с руками, лицом и различными поверхностями делает гаджет переносчиком сотен тысяч микроорганизмов. На экране и корпусе оседают бактерии, которые легко попадают на кожу и слизистые.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Рабочий

Незаметный риск для здоровья

Мы привыкли обсуждать опасности, связанные с телефонами, — от отвлечения за рулём до излучения. Но вероятность заражения микробами куда ближе. Телефон, к которому мы прикасаемся десятки раз в день, может стать источником дерматологических проблем и инфекций дыхательных путей.

"Смартфоны могут служить переносчиками патогенов на кожу и слизистые оболочки", — подчёркивают специалисты.

Как снизить угрозу

Регулярная дезинфекция корпуса и экрана — простое, но эффективное решение. Подойдут специальные антисептические салфетки или мягкие растворы, не повреждающие поверхность.

Дополнительно рекомендуется:

• ограничить использование смартфона в туалете и местах с высоким уровнем загрязнения;

• чаще мыть руки после контакта с гаджетом;

• не прикладывать телефон к лицу во время еды.

Простые меры — большая защита

Гигиена смартфона занимает всего пару минут, но позволяет снизить риск попадания опасных микроорганизмов в организм. Эта привычка особенно важна в сезон простуд и для людей со сниженным иммунитетом.