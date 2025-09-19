Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Цветок с ароматом мяты и мелиссы: почему молюцеллу называют талисманом любви
Следы на авто становятся катализатором поломок: когда природа играет против водителя
Природные добавки пробуждают память: список средств для ясного ума
Земля может оказаться в пустоте: блуждающие звёзды способны переписать судьбу человечества
Дизайнерская собака ломает стереотипы: этот крошечный друг ведёт себя как настоящий лев
В Госдуме прокомментировали идею снижения ставки по ипотеке для семей с тремя детьми
Секрет молодой версии Рэмбо: как Сталлоне планировал изменить культового героя
Осенние поездки растут в популярности — вот какие места выбирают туристы для отдыха
Грибок плюёт на рекламу: копеечные средства очищают швы лучше фирменных

Смартфон крадёт чистоту рук и лица: как бактерии находят путь к организму

Здоровье
Смартфоны давно стали продолжением нашей руки: мы берём их в кровать, носим на работу и даже пользуемся в туалете. Однако за удобством скрывается серьёзная угроза — поверхность телефона оказывается идеальной средой для размножения микробов.

Смартфон как рассадник бактерий

Более 90 % людей на планете ежедневно используют смартфоны. Постоянный контакт с руками, лицом и различными поверхностями делает гаджет переносчиком сотен тысяч микроорганизмов. На экране и корпусе оседают бактерии, которые легко попадают на кожу и слизистые.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Незаметный риск для здоровья

Мы привыкли обсуждать опасности, связанные с телефонами, — от отвлечения за рулём до излучения. Но вероятность заражения микробами куда ближе. Телефон, к которому мы прикасаемся десятки раз в день, может стать источником дерматологических проблем и инфекций дыхательных путей.

"Смартфоны могут служить переносчиками патогенов на кожу и слизистые оболочки", — подчёркивают специалисты.

Как снизить угрозу

Регулярная дезинфекция корпуса и экрана — простое, но эффективное решение. Подойдут специальные антисептические салфетки или мягкие растворы, не повреждающие поверхность.

Дополнительно рекомендуется:
• ограничить использование смартфона в туалете и местах с высоким уровнем загрязнения;
• чаще мыть руки после контакта с гаджетом;
• не прикладывать телефон к лицу во время еды.

Простые меры — большая защита

Гигиена смартфона занимает всего пару минут, но позволяет снизить риск попадания опасных микроорганизмов в организм. Эта привычка особенно важна в сезон простуд и для людей со сниженным иммунитетом.

Уточнения

Микро́бы - собирательное название живых организмов, которые слишком малы для того, чтобы быть видимыми невооружённым глазом.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
