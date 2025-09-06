Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хвост кошки как индикатор её настроения: как правильно прочитать её сигналы
Цветы, что не знают страха: даже ночная прохлада им нипочём
Электрокроссовер Audi Q4 e-tron: плюсы и минусы, которые стоит знать перед покупкой
Борьба с гипертонией превращалась в изнуряющее марафон — новый препарат меняет правила игры
Ошибка, из-за которой квартира не продаётся месяцами: хозяева даже не догадываются
Золотой запас страны может вырасти ещё больше: ожидается открытие крупных месторождений
Хотите идеальный холодец? Одно неверное решение и бульон станет мутным
Ловушка для отдыхающих: как реклама жилья часто вводит туристов в заблуждение
Вспышки в Турции и паника в сети: что на самом деле происходит с холерой

Опасность на столе: каждый стейк может стоить слишком дорого — тревожный сигнал для мясоедов

4:28
Здоровье

Исследование американских учёных показало: образ жизни и пищевые привычки напрямую отражаются на риске развития рака. Вегетарианцы и веганы, отказавшиеся от продуктов животного происхождения, оказались менее подвержены злокачественным заболеваниям, чем любители мяса. Результаты этой масштабной работы заставляют по-новому взглянуть на привычный рацион и его влияние на здоровье.

Говяжьи стейки с розмарином
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Говяжьи стейки с розмарином

Процесс исследования

В проекте участвовали почти 80 тысяч человек из США и Канады. На момент старта наблюдений у них не было онкологических диагнозов. Участников разделили по типу питания:

  • строгие веганы — употребляли исключительно растительные продукты;
  • оволактовегетарианцы — исключали мясо и рыбу, но оставляли в рационе молочные продукты и яйца;
  • пескетарианцы — не ели мясо птицы и млекопитающих, но включали рыбу, морепродукты, молочные продукты и яйца;
  • мясоеды — употребляли мясо не реже одного раза в неделю.

Наблюдение продолжалось в среднем почти восемь лет. За это время исследователи фиксировали новые случаи рака и сопоставляли их с образом жизни и рационом. Для анализа использовали статистические модели и тест Вальда, что позволило выявить значимые различия между группами.

Различия в привычках и образе жизни

Помимо питания учёные отметили и другие особенности. Вегетарианцы в среднем были немного старше, чаще и дольше кормили грудью детей, реже пользовались гормональными контрацептивами и заместительной терапией после менопаузы. Кроме того, среди них было больше людей с высшим образованием. Эти факторы тоже могут влиять на здоровье, поэтому учёные осторожно относятся к выводам.

"Наш метод исследования не позволил с уверенностью установить причинно-следственную связь", — отметили авторы научной статьи.

Тем не менее, результаты показывают очевидные тенденции: питание играет важную роль в вероятности развития онкологических заболеваний.

Виды рака

Разница между группами оказалась заметной. Вегетарианцы в целом имели на 12% меньший риск любых онкозаболеваний по сравнению с мясоедами. Вероятность развития распространённых видов рака — меланомы, опухолей щитовидной железы, яичников и поджелудочной железы — снижалась на 18%.

Особенно значительные различия выявили для отдельных заболеваний:

  1. колоректальный рак — риск ниже на 21%;
  2. рак желудка — на 45%;
  3. опухоли лимфатической системы — на 25%.

Самые впечатляющие результаты показали строгие веганы. У них вероятность заболеть раком в целом была меньше на 24%, а риск злокачественных опухолей — на 23%.

Ограничения и осторожные выводы

Авторы подчёркивают, что исследование имеет свои рамки. Почти восемь лет наблюдений — относительно небольшой срок для выявления долгосрочных тенденций. Кроме того, в статистику не включили количество детей у участников, а известно, что многодетные реже сталкиваются с онкологией.

Таким образом, учёные говорят скорее о взаимосвязях, чем о доказанной причинности. Но даже такие данные указывают: рацион питания действительно может быть важным фактором в профилактике рака.

Что это значит для обычных людей

Результаты исследования дают повод задуматься о том, какое место мясо должно занимать в рационе. Полный отказ от животных продуктов подходит не всем, но снижение количества красного и переработанного мяса специалисты называют одним из способов заботы о здоровье.

В пользу умеренного потребления мяса говорят и другие научные работы: например, Всемирная организация здравоохранения относит переработанное мясо (колбасы, сосиски) к продуктам, повышающим риск онкозаболеваний.

Главный вывод: даже если человек не готов полностью перейти на растительное питание, стоит уделять внимание разнообразию рациона, включать больше овощей, фруктов, бобовых и цельнозерновых продуктов. Именно это помогает снизить риски и укрепить организм.

Уточнения

Стейк — толстый кусок обжаренного мяса или рыбы.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Тренируйте пресс правильно: простая основа, без которой не будет ни силы, ни осанки
Новости спорта
Тренируйте пресс правильно: простая основа, без которой не будет ни силы, ни осанки
Возвращение из лихих 90-х: бьюти-хит, который лучше любых инъекций делает губы сочнее
Красота и стиль
Возвращение из лихих 90-х: бьюти-хит, который лучше любых инъекций делает губы сочнее
Натуральная защита от моли: положите этот сухофрукт в шкаф и проблема решится
Недвижимость
Натуральная защита от моли: положите этот сухофрукт в шкаф и проблема решится
Популярное
Осень под знаком ретро: сапоги, которые были хитом двадцать лет назад, снова на пике

Осень 2025 начинается с эффектного возвращения: сапоги-мушкетёры снова в игре. Рассказываем, как они эволюционировали и с чем носить, чтобы выглядеть на миллион.

Осень под знаком ретро: сапоги, которые были хитом двадцать лет назад, снова на пике
Пятки станут нежными, как шёлк — помогает старинный рецепт, которым пользовались ещё наши бабушки
Пятки станут нежными, как шёлк — помогает старинный рецепт, которым пользовались ещё наши бабушки
Натуральная защита от моли: положите этот сухофрукт в шкаф и проблема решится
Осенняя подкормка: простые удобрения помогут заложить богатый урожай ещё до наступления зимы
Электрический УАЗ — неудача или удачная попытка угнаться за Теслой Сергей Милешкин Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин Путь искупления или шоу для селфи? Разгадка противоречий в Сантьяго-де-Компостела Игорь Буккер
Красота ценой морщин: эти уходовые привычки старят кожу каждый день
Россия получает оружие против зелёного захватчика: борщевик больше не хозяин полей
Хитрость для сладкоежек: торт без выпечки, который всегда получается удачным
Хитрость для сладкоежек: торт без выпечки, который всегда получается удачным
Последние материалы
Цветы, что не знают страха: даже ночная прохлада им нипочём
Электрокроссовер Audi Q4 e-tron: плюсы и минусы, которые стоит знать перед покупкой
Борьба с гипертонией превращалась в изнуряющее марафон — новый препарат меняет правила игры
Ошибка, из-за которой квартира не продаётся месяцами: хозяева даже не догадываются
Золотой запас страны может вырасти ещё больше: ожидается открытие крупных месторождений
Хотите идеальный холодец? Одно неверное решение и бульон станет мутным
Ловушка для отдыхающих: как реклама жилья часто вводит туристов в заблуждение
Вспышки в Турции и паника в сети: что на самом деле происходит с холерой
Минеральный дезодорант: натуральная защита или пустышка? Разбираем плюсы и минусы
Научите пожилых родственников этим 5 упражнениям, чтобы они оставались активными и здоровыми
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.