Опасность на столе: каждый стейк может стоить слишком дорого — тревожный сигнал для мясоедов

4:28 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исследование американских учёных показало: образ жизни и пищевые привычки напрямую отражаются на риске развития рака. Вегетарианцы и веганы, отказавшиеся от продуктов животного происхождения, оказались менее подвержены злокачественным заболеваниям, чем любители мяса. Результаты этой масштабной работы заставляют по-новому взглянуть на привычный рацион и его влияние на здоровье.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Говяжьи стейки с розмарином

Процесс исследования

В проекте участвовали почти 80 тысяч человек из США и Канады. На момент старта наблюдений у них не было онкологических диагнозов. Участников разделили по типу питания:

строгие веганы — употребляли исключительно растительные продукты;

оволактовегетарианцы — исключали мясо и рыбу, но оставляли в рационе молочные продукты и яйца;

пескетарианцы — не ели мясо птицы и млекопитающих, но включали рыбу, морепродукты, молочные продукты и яйца;

мясоеды — употребляли мясо не реже одного раза в неделю.

Наблюдение продолжалось в среднем почти восемь лет. За это время исследователи фиксировали новые случаи рака и сопоставляли их с образом жизни и рационом. Для анализа использовали статистические модели и тест Вальда, что позволило выявить значимые различия между группами.

Различия в привычках и образе жизни

Помимо питания учёные отметили и другие особенности. Вегетарианцы в среднем были немного старше, чаще и дольше кормили грудью детей, реже пользовались гормональными контрацептивами и заместительной терапией после менопаузы. Кроме того, среди них было больше людей с высшим образованием. Эти факторы тоже могут влиять на здоровье, поэтому учёные осторожно относятся к выводам.

"Наш метод исследования не позволил с уверенностью установить причинно-следственную связь", — отметили авторы научной статьи.

Тем не менее, результаты показывают очевидные тенденции: питание играет важную роль в вероятности развития онкологических заболеваний.

Виды рака

Разница между группами оказалась заметной. Вегетарианцы в целом имели на 12% меньший риск любых онкозаболеваний по сравнению с мясоедами. Вероятность развития распространённых видов рака — меланомы, опухолей щитовидной железы, яичников и поджелудочной железы — снижалась на 18%.

Особенно значительные различия выявили для отдельных заболеваний:

колоректальный рак — риск ниже на 21%; рак желудка — на 45%; опухоли лимфатической системы — на 25%.

Самые впечатляющие результаты показали строгие веганы. У них вероятность заболеть раком в целом была меньше на 24%, а риск злокачественных опухолей — на 23%.

Ограничения и осторожные выводы

Авторы подчёркивают, что исследование имеет свои рамки. Почти восемь лет наблюдений — относительно небольшой срок для выявления долгосрочных тенденций. Кроме того, в статистику не включили количество детей у участников, а известно, что многодетные реже сталкиваются с онкологией.

Таким образом, учёные говорят скорее о взаимосвязях, чем о доказанной причинности. Но даже такие данные указывают: рацион питания действительно может быть важным фактором в профилактике рака.

Что это значит для обычных людей

Результаты исследования дают повод задуматься о том, какое место мясо должно занимать в рационе. Полный отказ от животных продуктов подходит не всем, но снижение количества красного и переработанного мяса специалисты называют одним из способов заботы о здоровье.

В пользу умеренного потребления мяса говорят и другие научные работы: например, Всемирная организация здравоохранения относит переработанное мясо (колбасы, сосиски) к продуктам, повышающим риск онкозаболеваний.

Главный вывод: даже если человек не готов полностью перейти на растительное питание, стоит уделять внимание разнообразию рациона, включать больше овощей, фруктов, бобовых и цельнозерновых продуктов. Именно это помогает снизить риски и укрепить организм.

Уточнения

Стейк — толстый кусок обжаренного мяса или рыбы.

