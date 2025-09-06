Опасность на столе: каждый стейк может стоить слишком дорого — тревожный сигнал для мясоедов

Исследование американских учёных показало: образ жизни и пищевые привычки напрямую отражаются на риске развития рака. Вегетарианцы и веганы, отказавшиеся от продуктов животного происхождения, оказались менее подвержены злокачественным заболеваниям, чем любители мяса. Результаты этой масштабной работы заставляют по-новому взглянуть на привычный рацион и его влияние на здоровье.
В проекте участвовали почти 80 тысяч человек из США и Канады. На момент старта наблюдений у них не было онкологических диагнозов. Участников разделили по типу питания:
Наблюдение продолжалось в среднем почти восемь лет. За это время исследователи фиксировали новые случаи рака и сопоставляли их с образом жизни и рационом. Для анализа использовали статистические модели и тест Вальда, что позволило выявить значимые различия между группами.
Помимо питания учёные отметили и другие особенности. Вегетарианцы в среднем были немного старше, чаще и дольше кормили грудью детей, реже пользовались гормональными контрацептивами и заместительной терапией после менопаузы. Кроме того, среди них было больше людей с высшим образованием. Эти факторы тоже могут влиять на здоровье, поэтому учёные осторожно относятся к выводам.
"Наш метод исследования не позволил с уверенностью установить причинно-следственную связь", — отметили авторы научной статьи.
Тем не менее, результаты показывают очевидные тенденции: питание играет важную роль в вероятности развития онкологических заболеваний.
Разница между группами оказалась заметной. Вегетарианцы в целом имели на 12% меньший риск любых онкозаболеваний по сравнению с мясоедами. Вероятность развития распространённых видов рака — меланомы, опухолей щитовидной железы, яичников и поджелудочной железы — снижалась на 18%.
Особенно значительные различия выявили для отдельных заболеваний:
Самые впечатляющие результаты показали строгие веганы. У них вероятность заболеть раком в целом была меньше на 24%, а риск злокачественных опухолей — на 23%.
Авторы подчёркивают, что исследование имеет свои рамки. Почти восемь лет наблюдений — относительно небольшой срок для выявления долгосрочных тенденций. Кроме того, в статистику не включили количество детей у участников, а известно, что многодетные реже сталкиваются с онкологией.
Таким образом, учёные говорят скорее о взаимосвязях, чем о доказанной причинности. Но даже такие данные указывают: рацион питания действительно может быть важным фактором в профилактике рака.
Результаты исследования дают повод задуматься о том, какое место мясо должно занимать в рационе. Полный отказ от животных продуктов подходит не всем, но снижение количества красного и переработанного мяса специалисты называют одним из способов заботы о здоровье.
В пользу умеренного потребления мяса говорят и другие научные работы: например, Всемирная организация здравоохранения относит переработанное мясо (колбасы, сосиски) к продуктам, повышающим риск онкозаболеваний.
Главный вывод: даже если человек не готов полностью перейти на растительное питание, стоит уделять внимание разнообразию рациона, включать больше овощей, фруктов, бобовых и цельнозерновых продуктов. Именно это помогает снизить риски и укрепить организм.
Уточнения
Стейк — толстый кусок обжаренного мяса или рыбы.
