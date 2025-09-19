Кофе в это время дня кажется спасением — но организм считает иначе

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:03
Здоровье

Многие начинают утро с чашки кофе, ожидая от напитка мгновенного прилива сил. Однако врач-кардиолог А. Щербак предупреждает: такой ритуал не всегда приносит пользу и в некоторых случаях даже может навредить.

Девушка с утренним кофе
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка с утренним кофе

Почему кофе сразу после сна не работает

Кардиологи объясняют: при пробуждении уровень кортизола в организме достигает пика. Этот гормон естественным образом активизирует бодрость и внимание. Если в этот момент выпить кофе, его эффект будет слабее — организм и так находится в состоянии "включённости".

Риски для желудка

Кофе натощак раздражает слизистую желудка и пищевода. Это может вызывать изжогу, боли в верхней части живота и со временем повышает вероятность гастрита или язвенной болезни. Особенно осторожными стоит быть людям с уже существующими проблемами ЖКТ.

"Кофе натощак способен спровоцировать боли в верхней части живота, изжогу и со временем увеличить вероятность развития гастрита или язвенной болезни", — отметила кардиолог.

Когда и как пить правильно

Оптимально употреблять кофе через 1,5-2 часа после пробуждения, когда уровень кортизола снижается. В этом случае кофеин действует эффективнее и мягче. Специалисты также советуют сочетать напиток с завтраком или лёгким перекусом, чтобы снизить нагрузку на желудок.

Безопасная доза

Ещё один важный момент — количество кофеина. Врачи рекомендуют не превышать 400 мг в сутки (примерно 3-4 чашки эспрессо). Превышение дозировки может привести к нервозности, перебоям в работе сердца и проблемам со сном.

Таким образом, утренний кофе может оставаться приятной привычкой, если соблюдать простые правила: не пить его сразу после пробуждения, сочетать с едой и не злоупотреблять количеством.

Уточнения

Ко́фе - напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
