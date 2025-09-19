Кофе в это время дня кажется спасением — но организм считает иначе

Многие начинают утро с чашки кофе, ожидая от напитка мгновенного прилива сил. Однако врач-кардиолог А. Щербак предупреждает: такой ритуал не всегда приносит пользу и в некоторых случаях даже может навредить.
Кардиологи объясняют: при пробуждении уровень кортизола в организме достигает пика. Этот гормон естественным образом активизирует бодрость и внимание. Если в этот момент выпить кофе, его эффект будет слабее — организм и так находится в состоянии "включённости".
Кофе натощак раздражает слизистую желудка и пищевода. Это может вызывать изжогу, боли в верхней части живота и со временем повышает вероятность гастрита или язвенной болезни. Особенно осторожными стоит быть людям с уже существующими проблемами ЖКТ.
"Кофе натощак способен спровоцировать боли в верхней части живота, изжогу и со временем увеличить вероятность развития гастрита или язвенной болезни", — отметила кардиолог.
Оптимально употреблять кофе через 1,5-2 часа после пробуждения, когда уровень кортизола снижается. В этом случае кофеин действует эффективнее и мягче. Специалисты также советуют сочетать напиток с завтраком или лёгким перекусом, чтобы снизить нагрузку на желудок.
Ещё один важный момент — количество кофеина. Врачи рекомендуют не превышать 400 мг в сутки (примерно 3-4 чашки эспрессо). Превышение дозировки может привести к нервозности, перебоям в работе сердца и проблемам со сном.
Таким образом, утренний кофе может оставаться приятной привычкой, если соблюдать простые правила: не пить его сразу после пробуждения, сочетать с едой и не злоупотреблять количеством.
Уточнения
Ко́фе - напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.
