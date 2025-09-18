Маленькие привычки защищают сердце: как снизить риск инфаркта без усилий

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Забота о сердце начинается с повседневных привычек. Российские кардиологи подчёркивают: для снижения риска инфаркта и инсульта вовсе не обязательно полностью менять образ жизни — достаточно небольших шагов, которые постепенно укрепляют здоровье.

Сердце и кардиограмма
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Сердце и кардиограмма

Маленькие изменения с большим эффектом

Врачи напоминают, что нормализация давления и уровня холестерина напрямую связана с образом жизни. Полноценный сон, регулярные физические нагрузки и сбалансированное питание помогают держать сердечно-сосудистую систему в тонусе. Даже минимальные корректировки в ежедневном рационе способны дать ощутимый результат.

Правильные перекусы

Особое внимание эксперты советуют уделять перекусам. Вместо выпечки и сладостей лучше выбирать свежие фрукты. Отличный вариант — бананы: в них много натуральных сахаров и углеводов, которые дают энергию без лишних жиров. Такой перекус насыщает, но не перегружает организм.

Польза бананов для сердца

Бананы богаты клетчаткой, положительно влияющей на пищеварение и обмен веществ. Кроме того, они содержат большое количество калия — минерала, который помогает стабилизировать артериальное давление. Кардиологи отмечают: всего двух плодов в день достаточно, чтобы поддерживать его на нормальном уровне.

"Даже небольшие изменения образа жизни помогают контролировать артериальное давление и уровень холестерина в крови", — подчеркнули британские кардиологи в беседе с Daily Mirror.

Поддержка здоровья в долгосрочной перспективе

Регулярные умеренные упражнения, достаточный сон и небольшие корректировки в питании со временем снижают нагрузку на сердце и сосуды. Такие привычки формируют основу для долгой и активной жизни без серьёзных сердечно-сосудистых осложнений.

Уточнения

Кардиоло́гия - обширный раздел медицины, занимающийся изучением сердечно-сосудистой системы человека.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
