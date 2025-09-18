Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
После такой закуски он сделает предложение: аромат баклажанов вскружит голову
Римские тайны оживают под Луарой: находка в доме грозит переписать историю региона
Кто из звёзд представит Россию на Интервидении в 2026 году? Глызин назвал своего фаворита
Огненные муравьи жалят до слёз: их колонии способны захватить целый двор за день
В Армении придумали, как облегчить жизнь российским туристам — вот что скоро изменится
Тухлый пленник в холодильнике: запахи сидят в засаде неделями, пока одно средство не обрывает их вечеринку
Обычная ванная стала ареной битвы: спор об утреннем и вечернем душе до сих пор не решён
Гипертония подкрадывается незаметно? Эти привычки повышают ваше давление
Муравьи покидают деревья: старая специя превращается в защитный барьер — урожай спасён

Рак теряет шансы против овощей: как природный компонент усилил терапию

2:06
Здоровье

Иммунитет играет ключевую роль в борьбе с онкологическими заболеваниями. Учёные всё активнее ищут вещества, которые могут усиливать работу защитных клеток организма и повышать эффективность современных препаратов. Одним из таких соединений оказался зеаксантин — каротиноид, содержащийся в овощах и фруктах.

Фрукты и овощи: как замедлить их порчу
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Фрукты и овощи: как замедлить их порчу

Что удалось выяснить исследователям

Американские специалисты установили: зеаксантин способен усиливать активность Т-лимфоцитов, которые атакуют опухолевые клетки. В экспериментах на животных рацион, богатый этим веществом, замедлял рост злокачественных новообразований. А комбинация зеаксантина с ингибиторами контрольных точек иммунитета делала терапию ещё более эффективной.

Результаты лабораторных опытов

В условиях лаборатории зеаксантин усилил способность Т-клеток человека уничтожать клетки меланомы, миеломы и глиобластомы. Такой эффект исследователи объясняют влиянием пигмента на рецепторы иммунных клеток: он стабилизирует их и активирует сигнальные пути, которые отвечают за готовность к атаке.

"Рацион, богатый зеаксантином, замедляет рост злокачественных новообразований", — отмечают авторы исследования.

Почему это открытие важно

В отличие от большинства экспериментальных препаратов, зеаксантин уже доступен как пищевая добавка и активно применяется для поддержки зрения. Это делает его перспективным кандидатом для дальнейших клинических исследований, ведь безопасность вещества доказана, а потенциал в онкологии только начинает раскрываться.

Перспективы противораковой терапии

Учёные считают, что открытие зеаксантина открывает новый путь в поиске природных веществ, способных усиливать эффективность иммунотерапии. Если результаты подтвердятся в клинических испытаниях, в будущем можно будет использовать привычные нутриенты как дополнение к лечению рака, делая терапию более доступной и щадящей.

Уточнения

Иммуните́т - способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Долголетие теперь продают в банке: кремы нового поколения бросили вызов уколам красоты
Красота и стиль
Долголетие теперь продают в банке: кремы нового поколения бросили вызов уколам красоты
Тайные кладки во дворе: как распознать змеиные яйца и не навлечь беду
Домашние животные
Тайные кладки во дворе: как распознать змеиные яйца и не навлечь беду
Популярное
Вишапы весом в несколько тонн оказались не хаотичными глыбами, а частью древнего замысла

Комплексный статистический анализ показал, что создание "драконьих камней" было целенаправленным.

Вишапы весом в несколько тонн оказались не хаотичными глыбами, а частью древнего замысла
Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют
Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют
Банка масла за вечер — и вы забудете про магазинное: дольше хранится, вкуснее и в десятки раз полезнее
Шестиколёсный ГАЗ-25 на аукционе: цена в 307 млн рублей шокировала автолюбителей
Редкая находка: раритетные ВАЗы с роторным двигателем стали объектом охоты коллекционеров Сергей Милешкин Герои печальной статистики: как рок-звёзды пагубно влияют на молодёжь Сергей Лебедев Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова
Пульс под континентом: в недрах Африки шевелится нечто, что изменит весь наш мир
Долголетие теперь продают в банке: кремы нового поколения бросили вызов уколам красоты
Наука столкнулась с парадоксом: рекордная глубина открыла обитателей с уникальной стойкостью
Наука столкнулась с парадоксом: рекордная глубина открыла обитателей с уникальной стойкостью
Последние материалы
Пока не увидишь своими глазами — будешь немым: история Захарии и чудо рождения Иоанна Крестителя
Муравьи покидают деревья: старая специя превращается в защитный барьер — урожай спасён
Пирог с капустой спасает от хлопот: готовится за минуты, а выглядит как ресторанный
Нижняя часть тела — фундамент силы: почему игнорировать её опаснее, чем кажется
Золото или вклад? Раскрыты лучшие способы инвестировать 100 тысяч рублей
Думаете, кот вас игнорирует, но он уже всё рассчитал: как питомец слышит то, что человеку недоступно
Пиратская добыча не ушла на дно: находка у Мадагаскара меняет историю морских сражений
Макс и Алла в миниатюре: Галкин* показал сына и дочь в день рождения детей и восхитил подписчиков
Редкая находка: раритетные ВАЗы с роторным двигателем стали объектом охоты коллекционеров
Яйца динозавров заговорили: учёные впервые напрямую определили их возраст
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.