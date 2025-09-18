Рак теряет шансы против овощей: как природный компонент усилил терапию

Иммунитет играет ключевую роль в борьбе с онкологическими заболеваниями. Учёные всё активнее ищут вещества, которые могут усиливать работу защитных клеток организма и повышать эффективность современных препаратов. Одним из таких соединений оказался зеаксантин — каротиноид, содержащийся в овощах и фруктах.

Что удалось выяснить исследователям

Американские специалисты установили: зеаксантин способен усиливать активность Т-лимфоцитов, которые атакуют опухолевые клетки. В экспериментах на животных рацион, богатый этим веществом, замедлял рост злокачественных новообразований. А комбинация зеаксантина с ингибиторами контрольных точек иммунитета делала терапию ещё более эффективной.

Результаты лабораторных опытов

В условиях лаборатории зеаксантин усилил способность Т-клеток человека уничтожать клетки меланомы, миеломы и глиобластомы. Такой эффект исследователи объясняют влиянием пигмента на рецепторы иммунных клеток: он стабилизирует их и активирует сигнальные пути, которые отвечают за готовность к атаке.

"Рацион, богатый зеаксантином, замедляет рост злокачественных новообразований", — отмечают авторы исследования.

Почему это открытие важно

В отличие от большинства экспериментальных препаратов, зеаксантин уже доступен как пищевая добавка и активно применяется для поддержки зрения. Это делает его перспективным кандидатом для дальнейших клинических исследований, ведь безопасность вещества доказана, а потенциал в онкологии только начинает раскрываться.

Перспективы противораковой терапии

Учёные считают, что открытие зеаксантина открывает новый путь в поиске природных веществ, способных усиливать эффективность иммунотерапии. Если результаты подтвердятся в клинических испытаниях, в будущем можно будет использовать привычные нутриенты как дополнение к лечению рака, делая терапию более доступной и щадящей.

