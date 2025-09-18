Разум обманул время: как отключение одного белка вернуло старым животным память

Учёные продолжают искать способы борьбы с возрастным снижением памяти и развитием деменции. Недавнее исследование выявило белок, который может играть ключевую роль в этих процессах и стать основой для будущих терапий.
Специалисты установили, что белок FTL1 напрямую связан со старением нервной системы. У пожилых мышей наблюдалось его повышенное содержание в гиппокампе — зоне мозга, отвечающей за обучение и память. Одновременно фиксировалось ухудшение когнитивных функций и уменьшение количества нейронных связей.
Когда уровень FTL1 искусственно повышали у молодых мышей, их мозг начинал работать по "старческому" сценарию: снижалось число разветвлений нейронов, поведение и память ухудшались. Это подтвердило роль белка как одного из факторов старения мозга.
Особенно впечатляющими оказались результаты снижения FTL1 у старых животных. После вмешательства у них увеличивалось количество связей между клетками гиппокампа, а показатели памяти значительно улучшались. По сути, мозг начинал работать "по-молодому".
"Понижение уровня белка в гиппокампе старых мышей вернуло им "молодость"", — отмечают авторы исследования.
Учёные предполагают, что блокировка действия FTL1 в будущем может стать одним из направлений терапии болезни Альцгеймера и других форм деменции. Сейчас исследователи планируют изучить механизмы работы белка и найти безопасные способы его регулирования у человека.
Открытие FTL1 даёт надежду на то, что медицина сможет не только замедлять развитие деменции, но и частично восстанавливать утраченные когнитивные функции.
Уточнения
Боле́знь Альцгеймера - наиболее распространённая форма деменции, нейродегенеративное заболевание.
Комплексный статистический анализ показал, что создание "драконьих камней" было целенаправленным.