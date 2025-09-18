Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Северный магнитный полюс бросил Канаду и мчится к Сибири: что готовит планете новый курс
Невидимый проводник: как собаки находят дорогу домой за тысячи километров
Схема в три шага: как мошенники крадут пароли даже у осторожных пользователей
В тени Сицилии: как остров Панарея в Италии стал популярным курортом среди знаменитостей
Автомобиль в пробке превращается в жертву: инспектор применяет статью так, что штраф неизбежен
Искусство сочетаний: как еда и напитки усиливают вкус друг друга
Волосы крошатся, как сухие ветки: дешёвое масло творит то, чего не сделает салон
Слизни обходят стороной: три щепотки и грядки становятся неприступными — химия отдыхает
Лукойл меняет условия акции: жители Калининграда лишились скидок на бензин

Спорт бросает вызов старости: как тело сопротивляется времени

2:11
Здоровье
Молодость организма во многом определяется не паспортным, а биологическим возрастом. Именно он отражает, насколько изношены ткани и системы тела. Новые исследования в журнале Aging показывают: регулярные тренировки способны замедлить эти процессы и отсрочить старение.

Что показал обзор

Специалисты проанализировали данные множества экспериментов и пришли к выводу: физическая активность влияет на так называемые "эпигенетические часы". Они показывают скорость биологического старения клеток. При регулярных нагрузках эти часы идут медленнее, особенно заметно это в крови и скелетных мышцах.

Физическая активность в пожилом возрасте
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Физическая активность в пожилом возрасте

Как проявляется эффект

Учёные отмечают, что результат зависит от уровня подготовки, состояния здоровья и даже конкретных органов. У животных в ходе экспериментов замедление старения фиксировалось не только в мышцах, но и в сердце, печени и жировой ткани. Это говорит о том, что движение оказывает системное влияние на организм.

"Физическая активность — не "панацея от старости", однако её можно считать доступным и эффективным способом продления молодости", — подчёркивают эксперты в журнале Aging.

Индивидуальные различия

Не все получают одинаковый эффект от тренировок. На скорость замедления биологического старения влияют генетика, образ жизни и исходный уровень активности. Поэтому учёные намерены детальнее изучить молекулярные механизмы этого процесса и разработать персонализированные программы нагрузок.

Почему движение важно всегда

Даже умеренные занятия спортом — пешие прогулки, плавание, лёгкий бег или йога — способны поддерживать мышцы и сердце, снижать уровень воспаления и укреплять иммунитет. Всё это в комплексе помогает сохранить здоровье и молодость дольше.

Физическая активность остаётся одним из самых простых и доступных способов повлиять на биологический возраст, улучшая качество жизни и снижая риски возрастных заболеваний.

Уточнения

Эпигене́тика - раздел генетики.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Каждый срез — минус десятилетие: длина волос, которую называли детской, стала выбором звёзд
Красота и стиль
Каждый срез — минус десятилетие: длина волос, которую называли детской, стала выбором звёзд
Белая акула отдыхает: масляная рыба бьёт куда коварнее и незаметнее
Домашние животные
Белая акула отдыхает: масляная рыба бьёт куда коварнее и незаметнее
Нажал один раз — и забыл про штрафы: скрытая возможность руля, о которой мало кто знает
Авто
Нажал один раз — и забыл про штрафы: скрытая возможность руля, о которой мало кто знает
Популярное
Вишапы весом в несколько тонн оказались не хаотичными глыбами, а частью древнего замысла

Комплексный статистический анализ показал, что создание "драконьих камней" было целенаправленным.

Вишапы весом в несколько тонн оказались не хаотичными глыбами, а частью древнего замысла
Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют
Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют
Банка масла за вечер — и вы забудете про магазинное: дольше хранится, вкуснее и в десятки раз полезнее
Шестиколёсный ГАЗ-25 на аукционе: цена в 307 млн рублей шокировала автолюбителей
Герои печальной статистики: как рок-звёзды пагубно влияют на молодёжь Сергей Лебедев Шестиколёсный ГАЗ-25 на аукционе: цена в 307 млн рублей шокировала автолюбителей Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова
Пульс под континентом: в недрах Африки шевелится нечто, что изменит весь наш мир
Наука столкнулась с парадоксом: рекордная глубина открыла обитателей с уникальной стойкостью
Долголетие теперь продают в банке: кремы нового поколения бросили вызов уколам красоты
Долголетие теперь продают в банке: кремы нового поколения бросили вызов уколам красоты
Последние материалы
Лукойл меняет условия акции: жители Калининграда лишились скидок на бензин
Секретная свадьба Киану Ривза: стало известно имя новоявленной жены звезды Голливуда
Силовые классы и правильное питание — страшные слова или короткий путь к подтянутому телу
Ветер режет кожу, как бритва: маленькая деталь делает крем в разы эффективнее
Доливаете литр за литром? Настоящая причина расхода масла может быть другой
Гости не поверят, что вы сделали сами: рецепт чипсов, которые получатся лучше и дешевле магазинных
Солнце разбушевалось: буря, где человечество может потерять больше, чем думает — тишины не будет
Бьюти-индустрия 2025: какие навыки и профессии будут востребованы в будущем
Подоконник против супермаркета: кто может победить в битве за свежесть и вкус
Пушистое лекарство: когда питомцы реально помогают, а когда это самообман
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.