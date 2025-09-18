Спорт бросает вызов старости: как тело сопротивляется времени

Что показал обзор

Специалисты проанализировали данные множества экспериментов и пришли к выводу: физическая активность влияет на так называемые "эпигенетические часы". Они показывают скорость биологического старения клеток. При регулярных нагрузках эти часы идут медленнее, особенно заметно это в крови и скелетных мышцах.

Как проявляется эффект

Учёные отмечают, что результат зависит от уровня подготовки, состояния здоровья и даже конкретных органов. У животных в ходе экспериментов замедление старения фиксировалось не только в мышцах, но и в сердце, печени и жировой ткани. Это говорит о том, что движение оказывает системное влияние на организм.

"Физическая активность — не "панацея от старости", однако её можно считать доступным и эффективным способом продления молодости", — подчёркивают эксперты в журнале Aging.

Индивидуальные различия

Не все получают одинаковый эффект от тренировок. На скорость замедления биологического старения влияют генетика, образ жизни и исходный уровень активности. Поэтому учёные намерены детальнее изучить молекулярные механизмы этого процесса и разработать персонализированные программы нагрузок.

Почему движение важно всегда

Даже умеренные занятия спортом — пешие прогулки, плавание, лёгкий бег или йога — способны поддерживать мышцы и сердце, снижать уровень воспаления и укреплять иммунитет. Всё это в комплексе помогает сохранить здоровье и молодость дольше.

Физическая активность остаётся одним из самых простых и доступных способов повлиять на биологический возраст, улучшая качество жизни и снижая риски возрастных заболеваний.