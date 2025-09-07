Вы думаете, что всё сделали правильно? Эти продукты рушат результаты анализа за секунды

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:06
Здоровье

Точность анализов во многом зависит не только от оборудования лаборатории, но и от того, насколько правильно человек подготовился к сдаче крови. Даже привычная чашка кофе или интенсивная тренировка накануне способны исказить показатели и привести к необходимости пересдачи.

Анализ крови
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Анализ крови

Зачем нужно голодание

Для большинства биохимических и гормональных исследований необходимо воздержание от пищи на 8-12 часов. Любая еда активирует обмен веществ, изменяет уровень сахара, липидов и ферментов, а значит, результаты будут далеки от реальности.

Пить чистую воду в небольшом количестве разрешается. Но газированные напитки, сладкие соки и даже минеральная вода могут повлиять на картину анализа.

Что исключить заранее

  • Алкоголь — минимум за сутки. Этанол воздействует на печень и ферментные системы, искажая большинство показателей.
  • Кофе, крепкий чай и энергетики — они влияют на уровень глюкозы и гормоны стресса.
  • Курение — хотя бы за час до анализа: никотин вызывает спазм сосудов и меняет состав крови.

Физические и эмоциональные нагрузки

Накануне важно избегать тяжёлых тренировок и сильных стрессов. Активность изменяет гормональный фон и концентрацию ряда веществ, а эмоциональное напряжение может вызвать скачки сахара и кортизола.

Лекарства и добавки

Все принимаемые препараты необходимо обсудить с врачом. Некоторые лекарства требуют временной отмены, иначе результаты окажутся недостоверными. Не стоит принимать и витамины или БАДы — их компоненты могут вмешаться в биохимические процессы.

Особые случаи

Правила подготовки различаются в зависимости от исследования. Например, для общего анализа крови требования мягче — иногда достаточно лишь лёгкого завтрака. А для генетических тестов или анализов на инфекции строгого голодания не требуется вовсе.

Уточнения

Ана́лиз кро́ви — лабораторное исследование крови, являющееся одним из основных методов определения общего состояния организма и помогающий в диагностике большого количества заболеваний.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
